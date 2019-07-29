圖片版權 Reuters Image caption 超過一半的美國商會成員對香港的前景感到悲觀。

香港連續多個星期發生示威以及不同規模暴力衝突之際，香港美國商會（AmCham）的調查顯示，國際公司對香港的短期前景感到悲觀。

香港美國商會在周一（7月29日）發表的一份對商會成員進行問卷調查顯示，隨著香港街頭的暴力衝突升級和政治陷入僵局，加深外國企業擔憂，香港正在變成一個風險更高的地方。

在回應問卷調查的成員當中，有38.3%認為香港近期的政治抗議令香港短期前景悲觀，但相信這座城市在之後會重整旗鼓；33.3%的成員則認為香港的長遠前景已經受到不可修復的破壞。

只有7.1%的回應者對香港的感覺與過去一樣。

商會報告發表當天，正值中國國務院港澳辦首次就香港局勢召開新聞發佈會之，當天香港股市開市亦應聲下跌331點。

商會敦促香港政府立即採取措施和實質行動，處理近日示威的根源問題，重拾外界對亞洲國際金融中心的信心。

圖片版權 Getty Images Image caption 持續的示威與衝突令外界擔心香港作為亞洲金融中心的前景。

「過去一周，我們接受問卷的成員當中絶大多數都表示，政府需要處理抗議的深層原因，而不僅從短期法律和秩序的層面上遮蓋社會不穩的表面裂痕，」香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）在聲明中說。

香港正處在1997年主權移交以來最嚴重的管治危機，民眾連續多個周末在街頭進行遊行抗議，議題從反對香港政府修訂逃犯條例，逐漸演變為質疑警隊濫權、抗議中央對香港加強控制和對香港政府高層管治認受性的懷疑。

部分示威演變成暴力衝突，包括衝擊政府總部、闖入立法會、圍堵警察總部以及塗污中央駐港機構中聯辦裏的國徽等；香港警方則在衝突中向示威者施放了催淚彈和發射橡膠和布袋子彈，以武力驅散示威者。

最近這個周末香港警方在示威中拘捕了至少49人。

示威者的要求包括撤回逃犯條例修訂的議案，設立獨立調查委員會調查警民暴力衝突以及特首林鄭月娥辭職等等。

你的器材不支持播放多媒體材料 彭定康談逃犯條例修訂

香港特區政府在6月15日的暴力衝突之後宣佈暫緩逃犯條例修訂，但對其餘訴求至今未作回應。

近幾個星期，示威行動不時令香港部分區域陷入癱瘓，以及令立法會和一些政府部門動作陷於停滯。

外界預料未來仍將有持續的示威行動，已經有官員指，示威持續將會對香港經濟造成影響。

香港美國商會指，該機構沒有意圖成為一個政治組織，但是建議香港政府完全撤回逃犯條例修訂以不再給公眾繼續質疑的空間，設立獨立調查委員會，並認為香港政府應該在「一國兩制」框架下給予堅實的管治，以重樹國際社會對香港自治的信心。

美國商會在香港代表超過1200個成員，問卷在7月23日進行。該機構指，至7月25日午夜，收到約12%的成員的回應。