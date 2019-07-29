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中國國務院港澳事務辦公室發言人7月29日（周一）表示，北京政府堅決支持林鄭月娥及香港特區政府，堅決支持香港警方。

這是中國國務院港澳事務辦公室首次就香港連日示威局勢舉行記者會，宣佈港澳辦當前立場與看法，回答記者提問。

港澳辦發言人楊光稱，一個多月來香港的「遊行示威和暴力衝擊活動」對香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形像造成「嚴重影響」。

他就香港局勢發表三點意見。他表示，希望香港社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力，希望香港社會各界人士堅決守護法治，希望香港社會盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生。

他稱，北京政府「堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動。」

「我們特別理解和體諒香港警隊及其家人所承受的巨大壓力，借此機會，謹向一直堅守崗位、恪盡職守、無懼無畏、忍辱負重的優秀香港警察，致以我們崇高的敬意，」楊光說。

自6月初以來，香港因為修訂《逃犯條例》已連續八周發生大規模遊行示威活動。期間警察與示威者之間衝突不斷升級，最近連續兩周周末有示威者前往中聯辦附近與警方對峙，警方執法操作問題持續面臨公眾拷問。