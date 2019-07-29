香港示威：柯文哲呼籲大陸參考蔣經國晚年政治放鬆

圖片版權 Getty Images Image caption 蔣經國宣佈解嚴，是台灣歷史的轉折點。

香港六月初起接連大規模示威抗議，警察與示威者之間的衝突更不斷升級。港警強勢清場及元朗無差別襲擊等畫面，傳回台灣引發社會高度關注，政治人物也紛紛對香港情勢發表看法。

柯文哲評香港示威：「一根火柴不會造成大火」

台灣政治人物從6月初就開始針對香港情勢發表相關談話。台北市長柯文哲7月29日表示，「一根火柴不會造成大火」，香港的問題，恐怕中國大陸要很嚴肅面對。

他說，強大的台灣，才能夠提供香港更多資源跟保障。他還說，台灣太虛弱，大陸處理香港會更不手軟，因此強大的台灣會讓大陸處理香港會稍微多一點思考。

圖片版權 CNA Image caption 台北市長柯文哲表示，只有強大的台灣，才可以提供香港更多的保障。

他誇讚大陸經濟成就相當了不起，但認為政治和經濟的發展，不可能長期產生很大的落差。柯文哲說，台灣過去30年的民主化過程可以給大陸啟示，「蔣經國晚年在政治上逐漸放鬆，大陸可以參考看看。」

柯文哲所指的是台灣前總統蔣經國晚年實施民主。他在1987年宣佈解嚴，也促成1996年台灣第一次總統直選。對此，外界有很多不同的揣測，沒有定論。有的指是受到了來自美國的壓力，也有人認為蔣經國見到民主是大勢所趨，所以不得不而為之。

台灣明年1月將舉行大選，國民黨及民進黨分別推派韓國瑜及蔡英文競選，無黨籍的台北市長柯文哲參選與否被外界視為是左右選情的關鍵，但至今他尚未宣佈是否參選。柯文哲幕僚曾向台灣媒體透露，柯文哲應該九月會有定論，但不一定會立刻對外宣佈。

台灣總統蔡英文則從「反送中」抗議發生後，多次發表言論，支持香港並反對一國兩制。日本放送協會（NHK）於7月27日播出的蔡英文專訪中，蔡英文對於香港政府，目前加強取締「反送中」示威遊行一事表達憂心，除了重申絶對不接受「一國兩制」也說：「希望'今日的台灣'將成為'明日的香港'。」她強調，希望香港能像台灣一樣，民主、言論自由都能受到保障。

圖片版權 CNA Image caption 針對中國想以「一國兩制」統一台灣，蔡英文強調，這是中國企圖片面改變現狀，並重申絶對不接受「一國兩制」統一台灣。

NHK在報道中也提及，反送中抗議讓台灣人對中國起戒心，可能會左右明年總統大選的結果。

蔡英文7月29日公開批評國民黨沒有聲援香港。她對媒體說：「我想問國民黨，如果守護中華民國就是守護自由，為什麼香港在爭取自由、民主，從來沒有聽到國民黨還是它的候選人有任何支援香港的聲音？」

國民黨在7月28日舉行全國代表大會（全代會），正式提名高雄市長韓國瑜參選2020年台灣總統選舉。韓國瑜當天致詞並未提及香港示威，也未對香港情勢發表評論。

韓國瑜強調明年總統大選是一場攸關中華民國存亡、攸關我們台灣下一代未來的生死鏖戰。他批評民進黨執政無能，批評民進黨有意識地消滅中華民國、把海峽兩岸帶向戰爭邊緣。他說：「只有國民黨執政，中華民國才會有穩定的發展、平和的兩岸關係。」

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜，曾經在7月22日針對香港示威發表評論，當時他接受媒體採訪時表示要譴責暴力，呼籲香港政府一定要傾聽民意。

韓國瑜說：「香港政府真正要傾聽人民到底內心有什麼樣的不滿？一定要好好仔細的傾聽，我覺得這是我們身為台灣人，對香港所抱持的期待。」

台灣社會高度關注香港情勢

圖片版權 AMBER WANG Image caption 從六月初起，香港已經連續八周舉行大規模遊行集會。

除了政治人物對香港情勢表示看法，台灣社會也持續關注香港「反送中」示威，電視政論節目多次討論香港政局。7月28日、29日的集會及警民衝突，台灣媒體也不斷以手機推送及電視插播等方式，即時更新相關報導。

7月26日，由香港人募集經費，在台灣《自由時報》刊出「保衛台灣，重奪香港」頭版廣告，一度在網路引發討論。另外，在台求學的香港學生也發起募集頭盔活動要聲援香港，至今在台北及高雄共已募到超過1000頂頭盔。

也有人在台北布置「連儂牆」要聲援香港的反對修訂《逃犯條例》運動。該牆上貼滿「香港加油」、「永不放棄」的字條表示支持與鼓勵，但因為沒有事先申請並核准，而遭到拆除。