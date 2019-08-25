圖片版權 Xinhua Image caption 賀一誠雖然曾擔任立法會主席和行政會成員，但未曾擔任任何官職。

澳門行政長官換屆選舉8月25日舉行，前立法會主席、前中國全國人民代表大會澳門區常務委員會委員賀一誠以唯一候選人姿態出席投票大會。

澳門行政長官由400人選舉委員會提名並投票產生，賀一誠取得其中378人提名，當選幾乎毫無懸念。然而，澳門《行政長官選舉法》並無自動當選機制，因此仍須投票，「候選人得票超過選委會全體委員的半數即可當選」。

1999年第一屆澳門特首選舉有兩名候選人，但自此之後，特首選舉從未試過有多於一人順利成為認可候選人。這次賀一誠以392票當選，另有七張白票和一張廢票。

賀一誠雖然已在澳門政壇活躍多年，但外界對其了解相對有限。政治學者向BBC中文記者指出，賀一誠長期保持低調。

耕耘政壇

賀一誠1957年6月12日於澳門出生，祖籍浙江知名商城義烏，1976年畢業於傳統名校培道中學，1992年開始在浙江大學深造，學習機電和經濟專業，後被浙江大學聘為客座研究員。不過，無論是其競選網站之履歷，還是中共《人民日報》人民網曾刊登之全國人大委員履歷，均未提及其大學本科經歷。

賀一誠是賀田工業有限公司董事總經理，澳門《力報》指出，賀一誠先父賀田有「澳門工業第一人」、「澳門霍英東」等稱號。《人民網》稱賀一誠「改革開放以來，在內地珠海、佛山、杭州、寧波投資設廠，加強同內地經濟合作與科技交流，發展高科技加工業」。據賀一誠於2018年1月作為立法會主席，向澳門終審法院提交之財產申報，他在家鄉杭州與珠海也有投資。

親北京大報《澳門日報》2004年12月對賀一誠的一篇專訪稱：「他從最底層做起，當過工人、科長、副廠長、經理，一步一步成為澳門賀田工業有限公司的董事、總經理，成為父親賀田心目中的『守業者』。」

賀田最為澳門人熟知之產業為玩具生產。2007年9月，美國美泰公司大批玩具因質量問題被退回中國事件爆發，賀一誠指控美國品牌廠家」違法「玩政治遊戲，與質量無關，呼籲以承包加工訂單為主的澳門廠家要求買方以現金交易，以防買方「肆無忌憚地退貨」。

不過，直到1999年治權移交之前，賀一誠幾乎從未涉足澳門政壇。但他自1987年起，連續五屆擔任中國人民政治協商會議浙江省委員會（浙江省政協）委員，並曾擔任常委。他又自2000年起出任中國全國人大代表，一年後成為全國人大常委，直到2019年辭職參選特首為止。

澳門向有三大家族之說——第一任特首何厚鏵所屬之何賢家族、現任特首崔世安所屬之崔德祺家族、馬萬祺家族——也有人加上「賭王」何鴻燊家族合稱澳門四大家族。澳門大學政府與行政學系副教授余永逸向BBC中文記者指出，賀田家族並未打入這傳統精英階層，因此賀一誠向來行事低調。

1999年澳門治權移交前夕，賀一誠親姊賀定一擔任澳門特別行政區籌備委員會副秘書長，賀一誠則成為特區第一屆政府推選委員會委員，何厚鏵當選為首任澳門特首。2004年何厚鏵連任，賀一誠首次獲委任為行政會委員。

2009年，賀一誠首次成為立法會議員，並辭任行政會。2013年連任後當選立法會主席，2018年再度連任議員及主席，直到2019年辭職參選特首為止。

澳門政治素來以各式社團為運轉核心，賀一誠也在多個社團中位居要職，或是受封為名譽會長，例如中華總商會與鏡湖醫院慈善會。

但余永逸說，「賀一誠跟傳統精英群體比較，他並非核心的一群，甚至說賀家在建制派陣營裏不太受到重視」，他這次參選意味著澳門社會希望這樣的「非核心人物"能為澳門政治帶來一些改變。

議長生涯

圖片版權 Getty Images / South China Morning Post Image caption 賀一誠剛上任議長即遇上「反離補」爭議。

賀一誠出任立法會主席後不久，發生「反離補事件」。2014年，特首崔世安及其政府向立法會提交《候任、現任及離任行政長官及主要官員的保障制度》法案，擬規定特首及主要官員離職之後仍可領取長俸、補貼、一次性巨額津貼；特首在任期內享有刑事豁免權。批評人士質疑法案推出速度過快，且是官員的「自肥」之舉，結果爆發有2萬人參與的5·25遊行，和有7000人參與的5.27包圍立法會示威，澳門民主派稱之為「光輝五月」。

崔世安政府兩天後致函立法會撤回《離補法草案》。賀一誠於8月份總結該立法年度工作時說，領導人必須聽不同意見，「要是永遠都只唱讚歌，我想這領導人以後會碰到更多更大的問題」。

此後一段時間，賀一誠偶爾被質疑其裁決是否帶有政治判斷，但除此之外，爭議不算很多。直到2018年8月，中葡文雙語周報《澳門平台》披露立法會資深葡萄牙籍法律顧問簡天龍（Paulo Cardinal）及戴保祿（Paulo Taipa）在毫無原因下不獲續約，引起民主派直選議員蘇嘉豪、吳國昌與葡籍直選議員高天賜關注，要求解釋。賀一誠向媒體堅稱只是正常人事變動，並強調不應把此事推向民族問題。

參選特首與國籍問題

圖片版權 AFP Image caption 澳門仍有不少居民保有完整葡萄牙公民權與護照。

賀一誠於2016年8月被當地媒體追問會否參選特首，當時他明確否定。去年9月再次被追問相同問題，他稱不會回答假設性問題。然而，澳門媒體一向將其視為熱門人選之一。

至2019年2月，賀一誠首次透露「積極審慎考慮」參選，繼而於4月向北京全國人大請辭。6月18日，賀一誠正式宣佈參選；7月5日，賀一誠向澳門立法會辭任立法議員職務。

7月22日，賀一誠向行政長官選舉委員會遞交提名錶格。按照規定，任何合資格澳門居民取得400名選委中的66人提名，即可參選。賀一誠取得378份提名，因此雖然另有五人表態有意參選，但均無法獲得足夠提名挑戰賀一誠。

從賀一誠表態參選起，其國籍問題馬上成為關注焦點。葡文報《今日澳門》於4月指出，在澳門出生的賀一誠擁有葡萄牙國籍，但已因應澳門特首必須為中國公民而開展放棄國籍程序。

賀一誠6月份發表參選宣言時則稱這是歷史問題，強調自己是「全血統的中國人」，且自進入中國全國人大以來並未續簽葡萄牙護照與澳門葡籍認別證，並已獲得里斯本中央登記局答覆，其一切登記資料均已被註銷。