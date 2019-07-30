圖片版權 Getty Images Image caption 華為手機位於雲南省芒市的巨幅海報。

中國電信設備巨頭華為7月30日公布上半年業績，營收為人民幣 4013 億元，年增 23.2%，利潤率為 8.7%。

另外，根據市場研究公司Canalys 數據顯示，華為第二季在中國手機市場市佔率升至38%。分析解釋稱，這是因為零售商運用廣告行銷，將愛國主義與品牌連結，使華為手機在中國市場表現優異。

華為頂住中美貿易戰

美國政府自2019年5月15日起，以國家安全威脅理由對華為等68家相關企業，實施實質禁運令。華為董事長梁華7月30日在上半年業績發佈會表示，今年5月之前維持高速成長，而被列入「實體清單」後，也仍然穩定成長。

華為董事長梁華表示，美國的「實體清單」威脅對華為的發展帶來一些干擾，但整體影響程度是可控的，而且主力產品幾乎不受影響，這也顯示「客戶是信任我們的」。他提及，供應商和合作伙伴給予很大支持，保障華為供應鏈的穩定，強調「沒有一天停止生產，沒有一天中斷對客戶發貨。」

圖片版權 Getty Images Image caption 梁華表示，華為下半年的業績可能面臨更大影響。

不過梁華也指出，美國供應商在關鍵產品領域的供應，比如安卓系統等，還沒有恢復。他坦承禁令的確對海外手機銷售有影響，但華為不會因禁令而放棄海外市場，並稱，目前海外手機業務已經恢復到禁令前 80%的水凖，未來的手機合作是否能夠進行取決於美國政府。

另外，在發佈會上，有媒體問及鴻蒙系統到底是否是一個與美國政府或供應商談判的手段？ 對此，梁華回應澄清：「鴻蒙系統不是噱頭，也不是談判的手段。」他表示這是為做好長期發展的凖備。「如果美國政府允許我們使用安卓系統，我們就用。如果不允許，我們就有不同的方案。」

梁華表示，華為下半年的業績可能面臨更大影響，但會繼續增長，公司將根據經營業績進行人力資源調整。

5G海外發展仍面臨挑戰

發佈會上，梁華稱，華為已獲得50份商用5G合同，全球基站發貨超過15萬個，計劃今年研發投入1200億人民幣。

不過他同時也表示，在美國的禁制下，華為5G業務正受到挑戰，包括美國、澳洲、新西蘭以及日本的企業，已限制集團參與5G建設，繼而打擊相關收入。

事實上，美國不斷游說其他國家，限制華為參與當地通訊業尤其是5G產業發展，警告說使用華為製造的設備可能造成網絡安全威脅，但華為強調旗下的產品安全。

圖片版權 Getty Images Image caption 華盛頓以國家安全為由制裁華為，並施壓其他國家要他們禁止華為參加5G網絡建設。

各國響應的程度也各有不同。日本、澳大利亞等都同意禁止華為參加5G網絡建設，英國、德國、荷蘭等歐洲國家及越南、印度等仍然沒有最後決定。

澳洲、新西蘭都以國家安全為由，禁止華為提供5G網絡技術，而日本在去年12月決定把華為排除在5G建設後，如常推進國內的5G技術發展。一些日本電訊商之後轉用芬蘭電訊設備商諾基亞的設備。當地《朝日新聞》報道，日本電訊商預計今年內就會推出5G服務。

梁華說，美國打壓令公司更聚焦自己業務，部門之間的溝通更加順暢，相信在克服短期困難和挑戰以後，華為會進入一個新的發展時期。

「愛國主義」助力

就在華為對外公布上半年業績前，市場研究公司Canalys公布數據，顯示華為第二季在中國的手機市場佔有率升至38%，其他主要品牌如Oppo、Vivo、小米和蘋果佔有率皆下滑。

Canalys 數據顯示，今年3月至6月間，手機市場中國的智慧手機出貨量衰退 6% ，只有 9,760 萬支，已連續 9 季下滑。但是華為再逆境中表現優異，第二季中國市場出貨量達 3,730 萬支，市佔率升至38%，其他主要品牌佔有率皆下滑。比去年同期大幅成長 31%，高達64%華為手機是在中國出售。

分析師認為，愛國主義推升了華為在中國的銷售情況。Canalys分析師賈沫表示，美國禁令使海外市場充滿不確定性，因此華為將重點轉到內銷市場，不斷擴張線下銷售，吸引競爭對手Oppo和Vivo的用戶，且在行銷策略上把華為與愛國情懷連在一起，吸引消費者購買華為手機。

國際數據資訊公司(International Data Corporation, 簡稱IDC)分析師基蒂·富奧克（Kitty Fok）直言，消費者以愛國情操展現對華為的支持，對在中國已有高知名度的華為業績大有幫助。

她說：「產品本身知名度就已經很高，加上中美貿易戰，民眾會認為必須支持華為。」

圖片版權 AFP Image caption 華為被美國列入實體名單，使其可能無法獲得必要的美國零部件和谷歌安卓app等軟件。

根據中國媒體報道，北京信息科技公司QuestMobile日前發佈的半年報告顯示，蘋果的中國用戶正在流向華為。報告指，蘋果在中國市場的用戶忠誠度有所下降，其在轉向安卓陣營的同時，更多地選擇了華為。

該報告是在7月23日發佈的。數據顯示，中國智能終端市場蘋果的份額從2018年6月的25.5%下降至2019年6月的23.15%。2019年6月換機用戶仍然選擇蘋果設備的用戶有54.0%，選擇安卓的有46%，但後者比2018年同期增長了2.8個百分點。

換機的選擇上，該報告指蘋果手機用戶更換安卓所選擇的新款手機，前三名都是華為品牌，從從佔比來看，換成華為的比例均超過了27%。