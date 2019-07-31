圖片版權 Getty Images Image caption 香港市民拿著標語，到法院大樓外聲援被控「暴動」的人。

香港上環周日（7月28日）發生嚴重警民衝突後，警察拘捕了49人，之後決定以暴動罪控告其中44人，周三（7月31日）早上首次提訊。所有人都獲准保釋等候警方作進一步調查，但有一名被告沒有出席聆訊，被法庭發出拘捕令。

警方透露，上環衝突被拘捕的人年齡在16至41歲之間。這次被起訴暴動的被告，有13人不足21歲，許多都是學生，其他人包括教師、護士、飛機師及廚師等。

聆訊開始前，法院大樓外邊聚集了數百名市民，冒著颱風警告聲援在法庭內受審的人。泛民主派立法會議員郭家麒和許智峰都加入聲援行列，呼籲香港特首林鄭月娥「懸崖勒馬」。

另外，數百名示威者周二（7月30日）在一所扣押被捕人士的警署外聚集，要求無條件釋放被捕人士。期間數名警員在警署附近出現，被示威者包圍，雙方發生衝突，一名警員更以槍指向示威者警告。

圖片版權 Reuters Image caption 7月30日晚上的衝突期間，有警員擎槍指向示威者作出警告。

阻嚇作用

這是繼2016年旺角衝突後再次有示威者被控暴動罪。香港媒體報道，當時有36人被控暴動罪，包括本土派人士梁天琦。他最後被裁定罪名成立，判囚六年。另一名被告盧建民同樣被裁定暴動罪成立，判囚七年。

建制派立法會議員葉劉淑儀認為，以暴動罪控告示威者可以對示威活動起阻嚇作用。她認為示威者近期每星期都生事，如果他們違法後沒有代價，只會鼓勵更多人違法。

你的器材不支持播放多媒體材料 警方在遊行開始後不足兩小時內已發放催淚瓦斯。

中國國務院港澳事務辦公室發言人周一表示，北京政府堅決支持林鄭月娥、香港政府和香港警方，又向堅守崗位的警務人員致以「崇高的敬意」。民主派議員楊岳橋批評，香港警方迅速提告，給人的感覺是要響應北京「堅決支持香港警方嚴正執法」的指示。

圖片版權 EPA Image caption 香港周三早上發出颱風警告，支持者打著傘在法院大樓外等候。

香港特首林鄭月娥六月宣佈暫緩《逃犯條例》修訂，之後更形容修例工作已經「壽終正寢」，但示威者仍然堅持她要正式撤回修例建議，同時成立獨立委員會，調查風波中警察濫用權力等指控，香港各處多次抗議中爆發嚴重警民衝突。

香港政府發出聲明指，示威者周日在香港島西區「進行非法集結」，指他們「破壞社會安寧」，警方多次警告無效，最後採取行動清場。聲明最後指出，案件仍然積極調查中，不排除稍後會有更多人被捕。