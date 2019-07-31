中國首次暫停赴台自由行對台灣觀光及政治的衝擊

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣交通部資料指出，中國旅客仍是赴台旅客第一大來源，其次是日本及港澳人士。

半年後，台灣將舉行總統選舉，過去中國都會在大選前限縮赴台觀光人數，但今年卻罕見突然宣佈停止發放台灣自由行通行證。這是中國首度針對自由行祭出限縮手段，預計赴台旅客會減少70萬人。

限縮與台灣選舉的關聯

中國文化和旅遊部網站7月31日發佈公告，指海峽兩岸旅遊交流協會「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」，也就是包括北京市、上海市、天津市等47個開放自由行的城市，全面暫停核發通行證。

在官方正式發佈公告前，暫停核發台灣自由行通行證的消息已在中國社交媒體廣泛流傳，許多想要預約赴台灣自由行的人士，都發現網站上已沒有自由行的選項。另外，也有許多大陸網民因消息來得突然而感到驚訝，部分網友將原因指向台灣即將舉行選舉才採取限縮。

根據香港媒體報導，陸客赴台自由行突然於8月1日起停簽，已導致中國各大城市的公安局出入境管理局，出現排隊人潮。

這是北京首度針對赴台自由行祭出限縮手段，過去祭出限縮大陸遊客赴台措施，都是以減少團客為主。台灣觀光局長周永暉向媒體表示，旅遊不應該有政治特別考量，也希望兩岸可以繼續交流，並指出，現在不清楚中國大陸考慮的因素是什麼，但希望交流盡量保持開放。

目前中國官方尚未解釋原因，只是表示「鑒於當前兩岸關係」才暫停赴台自由行。根據台灣官方統計，赴台旅遊的中國遊客，團體與自由行各佔一半，去年分別有130萬及140萬人次，業者預估，大陸遊客將銳減70萬人次。

圖片版權 CNA Image caption 台北某百貨公司10月1日週年慶開賣當天人潮。適逢十一黃金周，中國觀光客也加入這波折扣大戰。

台灣2008年開放大陸人赴台觀光，2011年6月開放自由行，2006年，總統蔡英文上任後，展開一系列限縮觀光客赴台政策，導致台灣的大陸遊客人數驟降。

赴台的大陸遊客2015年約有418萬人次，2018年則掉到了270萬人次。不過，今年上半年陸客來台人數則逐漸回溫，達到167萬人次，較去年同期成長近3成。

台灣交通部資料指出，中國旅客仍是赴台旅客第一大來源，其次是日本及港澳人士。雖然中國赴台人數減少，但到台灣的觀光人數則持續成長，由2016年1069萬成長至2018年的1106萬人次。

圖片版權 Getty Images Image caption 日月潭是深受中國遊客喜愛的台灣景點之一。

不尋常的限縮措施

突然暫停赴台自由行，台灣許多旅遊業者感到震驚、錯愕。中國央視新聞則在微博發表評論，指該舉措與台灣大選有關，寫道「2020逼近，台灣島內漸漸躁動起來，如此情況下，大陸居民赴台自由行風險加大」。並稱，以後去寶島「隨便浪」的便利沒有了，問台灣旅遊業者還好嗎？

台灣國民黨籍及民進黨也分別做出回應。國民黨發言人歐陽龍表示，這代表兩岸關係更冰凍，蔡英文政府有責任要正視、並解決這個問題，應該檢討。

至於執政的民進黨政府，黨發言人李明俐表示，兩岸旅遊不該成為「以經逼政」的老把戲，這不僅加劇兩岸人民之間的鴻溝；台灣也不會在這種政治壓力下輕言屈服。

台灣民宿協會理事長彭成裕對媒體表示，以往台灣大選大陸都會限縮來台人數，但這次突然宣佈且包含所有程式，讓人措手不及，只能期待東南亞、香港等旅客是否增加，以減輕衝擊。

台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲向媒體表示，2016年要總統大選前，2015年的下半年中國當時也以換系統為由，使台灣通行證的紙本核發受到影響，有些城市停了一、二周核發，但多半是對針對團體，這次則是首度針對自由行旅客，很不正常。

南投日月潭是許多中國旅客喜歡的旅遊景點，南投縣長林明溱得知中國暫停赴台自由行，表示對南投衝擊很大。他認為，大陸全面停止自由行，可能也是因為選舉議題敏感，擔心被民進黨操作中國勢力滲透選舉。

圖片版權 Getty Images Image caption 逛夜市是到台灣旅遊的必備行程之一

不過也有業者感到北京此舉不意外，台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，這並非中國大陸首度限縮自由行陸客，因為中國大陸非常重視此次大選，再發生並不意外。

另外，也有學者認為中國的舉措可能跟大選沒有關係，反而是跟香港近期示威抗爭有關，靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰向台灣媒體指出，中國官方恐認為對台灣跟香港的發展趨勢有點失去掌握，因此打算重新檢討政策方向。