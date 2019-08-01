香港反送中示威者：我們為何衝擊立法會

由反對逃犯條例修訂引發的香港示威抗議風波已進入第八周。七月一日，數以百計的示威者衝擊立法會，被視為「反送中」運動的轉折點。

局勢持續惡化，每周的示威都演變為激烈的警民衝突。

示威者要求政府正式撤回逃犯條例修訂、落實雙普選、赦免被捕示威者。

三名衝擊立法會的示威者接受BBC訪問。為了保護他們的身份，聲音由他人代錄。

攝影記者：丹尼，製作：蔡曉穎，動畫：Davies Surya