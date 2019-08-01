香港反送中示威者：我們為何衝擊立法會

由反對逃犯條例修訂引發的香港示威抗議風波已進入第八周。七月一日，數以百計的示威者衝擊立法會，被視為「反送中」運動的轉折點。
局勢持續惡化，每周的示威都演變為激烈的警民衝突。
示威者要求政府正式撤回逃犯條例修訂、落實雙普選、赦免被捕示威者。
三名衝擊立法會的示威者接受BBC訪問。為了保護他們的身份，聲音由他人代錄。
攝影記者：丹尼，製作：蔡曉穎，動畫：Davies Surya
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
Messenger分享平台 Messenger
Messenger分享平台 Messenger
人人網分享平台 人人網
開心網分享平台 開心網
微博分享平台 微博
Plurk分享平台 Plurk
豆瓣分享平台 豆瓣
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
由反對逃犯條例修訂引發的香港示威抗議風波已進入第八周。七月一日，數以百計的示威者衝擊立法會，被視為「反送中」運動的轉折點。
局勢持續惡化，每周的示威都演變為激烈的警民衝突。
示威者要求政府正式撤回逃犯條例修訂、落實雙普選、赦免被捕示威者。
三名衝擊立法會的示威者接受BBC訪問。為了保護他們的身份，聲音由他人代錄。
攝影記者：丹尼，製作：蔡曉穎，動畫：Davies Surya