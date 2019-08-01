圖片版權 Getty Images Image caption 中國宣佈暫停赴台灣自由行，被視為是北京用來表達對蔡英文當局不滿的一系列強硬舉措中最新的一個。

中國官方7月31日（周三）突然宣佈暫停向大陸居民發放赴台灣自由行的簽注，這是該機制運行8年來中國大陸首次叫停自由行旅客赴台，在網絡引發軒然大波。

在微博上，有大量中國大陸網友對該決定表示支持，認為當局需要改變對台灣的「懷柔政策」。

暫停自由行被視為北京表達對蔡英文當局不滿系列強硬舉措中最新的一個。在該消息發佈的同一日，中國軍方的《解放軍報》刊文稱，《實現祖國完全統一是不可阻擋的歷史大勢》。

支持與反對

周三下午，中國官方宣佈暫停赴台自由行的消息公布後，微博相關新聞的評論區有很多網友對該政策表示支持，有網友說，「國家利益當然至上，難道非得在台灣做香港幕後黑手的時候搶著去旅行麼」，還有網友說，「看來，『跪台辦』終於換人了，建議繼續取消各種讓利政策！」

「跪台辦」是一些持強硬立場的大陸網友對中國大陸負責台灣事務的機構「國台辦」的蔑稱，他們認為中國當局對於台灣事務的處理過於軟弱，導致「台獨」形勢不減反增。

圖片版權 Getty Images Image caption 逛夜市是到台灣旅遊的必備行程之一。

但也有網友對這項突如其來的決定表示不滿。

「說取消就取消？憑什麼，有提前告知過嗎，視個人自由如無物，本來個人行城市試點就已經戶籍歧視和侵犯自由了，」一名微博網友說。

「昨天上午買的香港往返台中的機票，還沒來得及簽注，下午就看到新聞說8.1日暫停簽注。 打電話給客服， 客服不退票，國家政策不提前通知，航空公司也不退錢，小老百姓真的很難誒。」另一名微博網友說。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年5月，遊客在台灣蔣介石紀念堂留影。由於兩岸關係惡化，當年一季度大陸到台灣遊客數量暴跌42%。

據中國媒體報道，中國國際航空、海南航空、東方航空和南方航空對此回復，赴台機票可走正常退票流程，春秋航空則回應稱，建議變更為團隊遊。這意味著購買打折機票的旅客在更換機票時可能遇到部分損失。

此外，還有網友質疑這一決定是否具備法律依據。中國文化和旅遊部網站周三發佈公告，稱海峽兩岸旅遊交流協會「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。」

「大陸居民赴台旅遊屬公安機關辦理的行政許可事項，任何其他行政機關或團體都無權對許可事項作出限制或停止辦理的決定或設定許可條件，」一名網友在公開信中說，但該公開信隨後遭到屏蔽。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣南投縣車埕站的火車節

大陸強硬舉措

台灣陸委會周三（7月31日）發佈聲明稱，赴台自由行是根據海基會與海協會協商條文辦理，陸方未與台方溝通，片面破壞協議。「陸委會對此表示抗議，表示將透過海基會與海協會溝通。」

另外，陸委會稱，不樂見兩岸人民的正常旅遊交流受政治因素干擾，呼籲陸方盡速透過不設政治前提的溝通，化解雙方分歧。

圖片版權 Getty Images Image caption 蔡英文在2016年當選台灣總統後，北京與台北的關係陷入緊張。

雖然這是中國政府八年來首次限制自由行旅客赴台，但近段時間來，北京通過釋放信號表達對台灣政府的不滿，並不新鮮。

上周，中國發佈《新時代的中國國防》白皮書，措辭嚴厲地強調將採取一切必要的措施，針對外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子的分裂活動。

據中國海事局消息，本周，解放軍在南海、粵東海域、東海、渤海海峽黃海北部執行軍事任務、進行實彈射擊。在8月1日建軍節到來前夕，中國軍方的《解放軍報》再次發聲稱，「實現祖國完全統一是不可阻擋的歷史大勢」。

北京並未對暫停自由行等一連串的舉措做出詳細解釋，但中國官媒《環球時報》周四（8月1日）發表評論稱，蔡英文當局一段時間以來猛踩兩岸關係，不斷強化對抗大陸的姿態，積極充當美國打壓中國大陸的籌碼，對兩岸各種交流注定會造成破壞和侵蝕。

外界認為，這一輪北京與台北之間的交鋒，顯然與蔡英文近期就香港修訂《逃犯條例》所發表言辭，以及美國在7月初再次批准對台灣軍售有關。

7月中旬，蔡英文在過境美國時，前往哥倫比亞大學（Columbia University）與師生舉行閉門座談。她說，「香港的『一國兩制』經驗，令外界明白到獨裁與民主無法共存。」她還表示，台灣民眾與香港人站在同一陣線。

台灣自由行

圖片版權 Getty Images Image caption 2008年7月4日，大陸居民赴台團隊遊啟動，首批大陸遊客在孫中山雕像前留影。

中國大陸旅客在台灣的旅行，最早可追溯到2008年。當年5月，國民黨在台灣重新執政，兩岸關係獲得改善。當年7月，中國大陸居民赴台灣的團隊遊正式啟動。

2011年6月，中國當局正式開放大陸居民赴台灣個人旅遊，俗稱「自由行」。但與團隊旅遊不同，自由行並非面對所有大陸居民開放，而是戶籍在指定城市的居民。

首批開放個人遊的城市僅有北京、上海和廈門，隨後逐步擴大到47個城市，包括大部分省會城市和經濟較為發達的城市。

在這種情況下，如果中國大陸居民想要前往台灣旅遊，在所在地公安局辦理《大陸居民往來台灣通行證》和個人旅遊簽注，並通過旅行社向台灣方面申請《入境許可證》（入台證）後，便可前往台灣自由旅遊。

根據台灣官方統計，赴台旅遊的中國遊客，團體遊與自由行幾乎平分秋色，2018年分別達130萬及140萬人次。