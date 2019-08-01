香港抗議升級之際，駐港部隊司令員譴責暴力為港警助力

圖片版權 Xinhua Image caption 7月31日，駐港部隊司令員陳道祥（左一）在招待會上致辭。

在中國解放軍建軍92週年（8月1日）之際，駐港部隊司令員陳道祥首次就香港抗議發表言論，強烈譴責示威者的暴力行為。此時正值香港警隊與市民衝突不斷升級，其表態被廣泛看作是對香港警察的支持，但也引發外界對駐港部隊派兵鎮壓示威者可能性的猜測。

駐港部隊司令員譴責暴力

7月31日晚，解放軍駐港部隊在香港舉行建軍週年招待會。其司令員陳道祥在致辭時說，「近段時間以來，香港發生一系列極端暴力事件，嚴重破壞了香港繁榮穩定的大局，嚴重挑戰了香港法治和社會秩序，嚴重威脅到香港市民的生命財產安全，也嚴重觸碰了『一國兩制』的原則底線，絶對不能容忍，我們對此表示強烈譴責。」

這次招待會在中環駐港部隊軍營中舉行，出席者包括香港特首林鄭月娥、香港首任特首和全國政協副主席董建華、香港中聯辦主任王志民、香港警務處長盧偉聰、港區全國人大代表、政協委員及駐港領事等近400人。

一位身在中國大陸的軍事評論員對BBC中文說，陳道祥在此時表態，旨在展示駐港部隊支持中央近期處理香港事務的意志和決心，也表明解放軍願意作為香港警隊後盾的態度。這位評論員以話題敏感為由要求匿名。

圖片版權 Getty Images Image caption 6月29日，解放軍於駐港部隊軍營開放日護送國旗。

7月21日，一些香港抗議者衝擊中國政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦），用雞蛋和墨汁污損了中聯辦的國徽。特首林鄭月娥第二天對此強烈譴責，稱這種行為挑戰國家主權，觸碰一國兩制的底線。7月28日，當示威者再次試圖衝擊中聯辦，遭到警方釋放催淚彈驅散。

中國國務院港澳事務辦公室周一（7月29日）罕見召開記者會。發言人楊光在會上強調，「暴力衝擊活動」對香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形像造成"嚴重影響"。他迴避外國媒體提出的解放軍何時介入的問題，稱香港《基本法》中有明確規定。

《基本法》有兩處提到駐港解放軍何時介入香港：一是特區政府在必要時向中央請求出動駐軍；二是假如港府不能控制危及國家安全的動亂，全國人大常委會有權宣佈香港進入緊急狀態，由中央頒布命令在香港實施全國性法律。

圖片版權 Getty Images Image caption 中聯辦門前的國徽被塗污。

圖片版權 Getty Images Image caption 7月28日，中聯辦門前見到路障。

輿論震懾

解放軍駐港部隊周三還在其官方微博上發佈為題目為《不忘初心，守護香江》的宣傳短片，配音激昂，以電影剪輯手法呈現防暴演練畫面。

短片中，部分畫面可見繁體字的商鋪牌匾。其中一位解放軍用廣東話大喊，「後果自負」。隨後一眾解放軍舉著「停止衝擊，否則使用武力」的紅旗向前推進，連接畫面顯示部隊持續向逃離群眾開槍。

短片配文寫道，駐港部隊「聚力備戰打仗，苦練殺敵本領，始終保持弓滿弦、劍出鞘的進擊狀態！」

該影片在建軍92週年當天進入微博熱搜榜單，截至上午12點已有超過1億閲讀量。

民主派組織香港眾志成員周庭在Facebook上表示，「在如此敏感的時勢，解放軍發佈含有鎮壓 示威內容的官方宣傳片，明顯是想警告香港人不要再試圖反抗政權。」

她還呼籲香港市民下周一罷工，她說，「爭取理所當然的民主，竟換來政權的恐嚇、警黑勢力的攻擊、還有種種譴責和批評。不過，我們沒有不堅持的理由，要繼續好好相信自己的信念走下去。」