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中國政府7月底以來集中抓捕一批被指控為「精日」和「反華「的嫌疑人，官方指他們繪製侮辱中國人形像的漫畫、發佈「辱華」言論或反動謠言。

有學者對BBC中文指出，官方抓捕「精日分子」是中國70週年國慶前夕對網絡言論的一次清洗，目的是集中整治任何有悖於愛國主義的思想。

「精日」、「辱華」與「尋釁滋事」

7月28日、29日，中國大陸安徽、大連等地公安局集中公布了9起有關「精日分子」的犯罪案件。

在公布的9起案件中，4人被判刑，3人被批捕，8人被刑事拘留，1人行政拘留，2人被批評教育。其中，張某寧的案件引發了社交媒體網民的廣泛關注和討論。

中國警方近期公布的部分「精日分子」案件

安徽淮南人張某寧創作「豬頭人身」系列漫畫，被指侮辱中國人形像、刻意歪曲中國歷史事實，曲解國內外熱點新聞、事件；

江蘇常熟人戴某公開發表"南京大屠殺是假的"等言論，通報指其利用日本軍國主義思想，對境內青少年進行洗腦，是「精日」勢力的重要骨幹；

湖北武漢人江某達和四川蓬安人呂某等組建網絡組織「黑龍會」，警方稱他們頻繁發表辱華言論，美化侵略戰爭，侮辱革命先烈，為分裂國家實力搖旗吶喊助威。

安徽阜南縣人民檢察院周二（7月30日）公布，張某寧因涉嫌尋釁滋事罪被批准逮捕。

從網絡上的漫畫截圖可以看到，張某寧通過微博帳號「橘豚月月抽」分享漫畫，畫作中中國人形像全是「豬頭人身」，而外國人則是正常人的形像。

阜南縣人民檢察院稱，22歲的張某寧2018年畢業於安徽某高校，喜愛日本漫畫，「有明顯『精日』反華傾向」，並稱其「嚴重傷害中華民族感情，踐踏民族尊嚴，社會影響十分惡劣」。

但法學界對此卻有不同意見。

中國政法大學法學院副教授仝宗錦認為，從官方的通報中，張某寧的行為不符合刑法中尋釁滋事罪的四種表現形式，也不符合尋釁滋事罪對信息網絡有關行為進行處罰的情形，很難構成尋釁滋事罪。

仝宗錦發文指，尋釁滋事罪對信息網絡有關行為進行處罰的兩種情形是：利用利用信息網絡辱罵、恐嚇他人；編造虛假信息，或者明知是編造的虛假信息，在信息網絡上散佈，或者組織、指使人員在信息網絡上散佈，起哄鬧事。而張某寧創作漫畫既非「辱罵恐嚇他人」（保護的對象是自然人的人格尊嚴以及相應的社會秩序），也非「惡意編造、散佈虛假信息」。

「精日」是什麼？

「精日」即「精神日本人」，是近年來在中國大陸興起的一個網絡詞匯。中國外交部長王毅2018年曾指責，「精日」分子是「中國人的敗類」。

《人民日報》曾發文定義「精日」，指其是「極端崇拜日本軍國主義仇恨本民族，在精神上將自己視同軍國主義日本人的非日籍人群」， 表現為迷戀二戰日軍制服、在日軍侵略遺址拍照留念、詆譭抗日英雄等。

文章稱，看日漫、吃日料等行為是個人的合法權利，是完全正常的現象，不屬於「精日」行為。

為什麼集中抓捕「精日分子」？

歷史學者、《炎黃春秋》雜誌前執行主編洪振快對BBC中文表示，多地警方密集行動抓捕「精日分子」，不像是各地警方的自發行動，更像是中國高層布置的集體行動，一次「運動式執法」。

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今年是中華人民共和國建國70週年。中國政治學者吳強認為，官方集中抓捕「精日分子」是中國70週年國慶前夕突擊性地清洗網絡言論，「集中整治任何有悖於愛國主義的思想」。

他指，張某寧的漫畫創作只是老百姓樸素表達歷史觀點，但是傳播性更強；中國當局認為這些漫畫「辱華」其實是政治上的污名化，成為認定尋釁滋事罪的借口。

「以精日入罪，其實很類似日本二戰前的治安法所規定的思想罪，而且100年前日本思想罪是面向知識分子，現在中國這樣是面向普通老百姓，」吳強說。

洪振快則認為，警方公布的9個案件具體行為要具體分析，但警方稱張某寧「嚴重傷害中華民族感情，踐踏民族尊嚴」是任意定性。

「民族感情不是玻璃心，而是要有更強大的自省精神。至於漫畫諷刺民族不足，屬於憲法第35條保護的言論自由權利，應該受到保護。」洪振快說。