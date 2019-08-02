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中國突然暫停台灣自由行，分析稱中國企圖影響台灣大選，學者認為這是避免台灣走向獨立的多個手段之一。

公告生效當天，蔡英文批評把觀光客當政治工具會使台灣人反感，並稱該決策是中國在戰略上的錯誤，大陸國台辦則指民進黨當局不斷推進台獨活動、煽動敵意，挑動兩岸對立。

持續對台灣施壓

赴台自由行遭中國暫停，台灣總統蔡英文8月1日大動作召開記者批評中國觀光客當政治工具會使台灣人反感，官方也祭出新台幣36億元預算，推動「擴大秋冬國民旅遊獎勵計劃」。

國台辦發言人馬曉光同一天表示，民進黨當局不斷推進「台獨」活動，不斷煽動對大陸敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞了大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。

事實上，中國對台灣施壓並非近期才發生，自蔡英文2016年執政以來，中國對台灣的施壓動作就從未停止，舉凡限縮國際空間、軍機及軍艦繞台、與台灣的邦交國建交、引渡台灣嫌犯至中國、及限縮赴台灣的中國旅客等。

圖片版權 CNA Image caption 外國媒體8月1日追問中國外交部發言人華春瑩有關暫停赴台自由行簽證，她僅表示"我不能越俎代庖"。

澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）中國問題研究員倪凌超（Adam Ni）向BBC中文指出，中國是有策略性的打壓台灣，從政治、軍事、經濟及外交上對台灣施加壓力，最大的目的是降低台獨勢力或社會上的台獨意識。

倪凌超表示，在中國在2020年台灣總統大選前，會在經濟上讓台灣人感受到損失、軍事行動等以心理壓力影響選民的決定。

他進一步分析，大陸近年對台灣施加壓力的強度增加，是因為大陸對影響台灣及能有效阻止美國及美國盟國對台灣的干預的信心增加。

另外，大陸也認為台灣年輕人的本土意識正在增強，對統一的困難度也會增加，引此必須加強施壓力道。他說：「對習近平而言，若成功統一中國，會使他比毛澤東更加偉大。」

不過倪凌超也強調：「中國不會有太強力的動作，而是在施壓和給予空間中找到平衡點，因為他們也不希望兩岸局勢太過緊張。」

他解釋，中國政府了解太強勢的打壓反而會引起社會反感，並舉例1995年至1996的台海飛彈危機，最後反而適得其反。

倪凌超所舉的例子是1996年台灣選舉，中國在台海試射導彈等文攻武嚇，雙方劍拔弩張，結果反而助長了李登輝在總統大選中的得票率。

台灣政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生也表示類似看法，他認為中國對台灣的打壓有很多策略，暫停自由行只是其中之一。

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他向BBC中文表示，大陸在測試這樣的施壓策略能否奏效，是否會影響部分台灣人對政府的批判，若感受到大陸觀光客減少的損失，就能理解兩岸關係的重要。

不過，嚴震生認為北京暫停赴台自由行不一定與明年大選有直接關係。他表示，此舉措並非對特定候選人有利，單純是在經濟上施壓，因為自由行旅客的接觸面較廣，影響層面較大。

他說：「若大陸支持韓國瑜，反而應該開放更多大陸觀光客赴台，但肯定的是大陸不希望蔡英文連任」。

不過，暫停中國旅客赴台自由行也可能包含其他因素，嚴震生說，大陸可能不願意年輕人到台灣看到民主過程，像是政黨活動等等。

拉攏民意或將民心愈推愈遠？

至於台灣年輕世代又是如何看待中國對台灣的打壓？2014年台灣「太陽花學運」幹部、時代力量黨前發言人吳崢表示，限制觀光客是中國對台灣一貫的施壓手法。

今年30歲的吳崢向BBC中文指出，面對對中國較強硬的民進黨，中國會減少經濟和交流往來，若執政黨親中，則會在經濟上給你紅利。

以這次禁止赴台自由行為例，他認為，直接受到衝擊的業者，有經濟損失的業者，因無法跟中國政府抗議，而只能向蔡英文政府抗議。台灣政府有責任讓台灣人了解，目前遇到的狀況。

他解釋，中美貿易戰，美國也不會禁止美國人到中國。他說：「只有中國會把限制人民自由遷徙，作為政治籌碼。」

吳崢進一步指出：「台灣一直面對強大的中國，所以當年『太陽花學運』就希望台灣不能增加對中國的依賴，也不能在經濟上有中國更多的結合，使中國擁有更多的籌碼，台灣不合中國意，就會拿這些籌碼來威脅我們。」

他表示，台灣是面對中國壓力的最前線，若迴避、退讓，而不是承受，未來只會受到更多壓力。

圖片版權 CNA Image caption 台灣總統蔡英文8月1日針對中國大陸擴大軍演並暫停陸客來台自由行發表談話。

面對中國的施壓，在今年1月習近平對台灣提出「一國兩制、台灣方案」後，蔡英文對中國的態度就逐漸強硬。8月1日的記者會上更表示，香港的經驗歷歷在目，「面對打壓，選擇屈服，最後是讓我們失去一切」。

倪凌超分析，蔡英文的回應與預期相同。他指出，蔡英文也不敢「把北京推得太遠」因為她仍得爭取國際認同，必須從中找到平衡。