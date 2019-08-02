香港公務員罕見集會聲援抗議者，政治中立原則成爭議

圖片版權 Billy H.C. Kwok/Getty Images Image caption 「公僕仝人，與民同行」集會現場。

由反對《逃犯條例》修訂引發的抗爭已經在香港持續了50多天，至今仍未平息。周五（8月2日）晚，香港公務員罕見以「公僕」身份舉行集會，聲援抗議者。

本次集會以「公僕仝人，與民同行」為主題。發起人之一、勞工處勞工事務主任顏武周稱，集會旨在讓市民知道，公務員團隊願意幫助修補政府與市民之間的關係。前政務司司長陳方安生及公務員事務局前局長王永平亦有參加。

香港現有超過17萬公務員。於港英時期就已發展成熟的香港公務員體系秉持「政治中立」原則，按程序和法律辦事。

王永平對BBC中文說，香港曾有公務員為自身利益（比如要求加薪）舉行遊行集會。但是，這次由公務員以公職身份發起針對政府政策的集會，還是首次。

政府在集會前一日發表聲明，稱「絶對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為」。

不過，仍有不少人不顧政府反對出席集會。大會在晚上十點半左右宣佈，參加集會的人來自多個決策局和管轄部門，人數超過４萬。警方稱高峰時有1萬3千人。

王永平說，這次集會反映了「社會上存在非常廣泛的意見，認為政府在處理反《逃犯條例》修例上始終沒有回應市民的訴求。」

圖片版權 Billy H.C. Kwok/Getty Images Image caption 有參與集會的人呼籲下周一罷工。

「脫下制服，一樣是香港人」

這次集會在中環遮打花園舉行。7點前，參與者已坐滿花園，也有非公務員的香港市民加入支援。現場平和，有人大喊「公務員加油」「香港人加油」等口號。

在政府工作年資超過10年的梁先生一天前已決定參加集會。他說不會公開自己的公務員身份，但會以個人的身份做出表態。他還說，自己有九成機會以請年假或病假的方式參與下周一罷工。

「脫下制服，一樣是香港人」，他說。

公務員參與集會或罷工，有可能遭到政府內部保守同事的投訴，間接影響升遷。但梁先生說，「對比抗爭前線示威者付出的代價來說，這太微不足道了。」

30多歲的梁先生說，身邊大部分公務員朋友在見到7月14日沙田新城市廣場警民混戰，以及7月21日警方放任元朗暴力襲擊之後，開始支持抗爭行動。

「有人哭泣，有人憤怒，覺得再也不能這樣下去了」，梁先生說。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻回顧7月21日香港元朗暴力事件

於是有公務員開始走到前線，親身面對催淚彈；也有人籌集物資支援前線；還有人幫忙製作文宣，發起聯署。梁先生說，他和很多朋友一樣，對前線「勇武抗爭」的做法，越來越包容和支持。

「『和理非』（和平、理性、非暴力）與『勇武抗爭』的界限已經不明顯了，你中有我，我中有你，」他說。

梁先生認為，目前政府管制社會的合法性並非來自人民授權，而是由擁有香港唯一合法武裝的警隊去保護。如果香港的管制階層依舊仰仗警隊的武力，預計將見到武力進一步升級的抗爭場面。「到了這一刻，已經無法回頭了，」梁先生說。

聯署聲明

上周，超過100名香港政務主任（Administrative Officer）發表聯署聲明，呼籲成立獨立調查委員會。他們附上遮蓋姓名的政府職員證，以證明身份。

聯署人在聲明中稱：官員失職、政府失信、警隊失紀，作為人民之僕，「不論本身政治理念如何，我們均竭盡所能對政府忠誠，也是政治中立的原則。惟香港今夏，正處於大是大非之際，我們不願保持沉默。對問題根源視若無睹，非但將服務市民的使命置之不顧、更遑論將香港帶回正軌。」

政務主任在香港政府中擔任重要角色，協助制定政府政策、管理公共資源、督導政府部門為市民提供服務。政務主任是晉升局長、司長的階梯，現任特首林鄭月娥、前財政司司長曾俊華等都曾任職政務主任。根據香港公務員事務局數據，截止今年3月底，香港政務職系共有700多名人員，分別在10幾個決策局及30多個部門工作。

另外在上周，還有近400名香港政府行政主任（Executive Officer）發表公開信，同樣附上遮蔽個人資料的職員證件照片。香港行政主任主要負責人力和財政資源管理、行政支持、項目規劃等，目前編製約3500個職位。

圖片版權 Billy H.C. Kwok/Getty Images Image caption 現場參與者要求成立獨立調查委員會。

「政治中立」還是「完全忠誠」？

特區政府公務員事務局網站顯示，除了首長級人員、政務主任、新聞主任和警務處紀律部隊人員以外，政府並不反對公務員參加「與本身職位並無利益衝突的政治活動」。

不過，特區政府在集會前一日發表聲明，引述《公務員守則》：「公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，並須竭盡所能地履行職務，不得受本身的政治信念支配或影響。」

曾負責起草「政治中立」原則的王永平認為，該原則意味著，當政府作出決定時，公務員一定要執行，不論是否與自己的立場衝突。「但這並不意味著公務員不可以有自己的政治理念和立場，也不表示要接受政府的某些政治立場。」

公務員梁先生也認為，「政治中立」原則代表執行公務時的中立，而非限制公務員表達意見的權利，也不是妨礙公民以個人身份表達意見。

他舉例說：「無論是何君堯還是鄺俊宇來政府遞交申請，作為一個公務員，我的政治中立就體現在，我會不偏不倚，一視同仁。但是，當道德標凖超越所謂的政治中立，公務員發聲理所當然。」。何君堯和鄺俊宇分別是香港建制派和民主派立法會議員。

梁先生還認為，公務員並非當權者唯命是從的工具。他說，「就算在以公職身份處理事務時，面對上級不合理的命令時，都要考慮是否有遵從的必要。」

圖片版權 Reuters Image caption 7月14日，沙田新城市廣場，警民發生混戰。

「亂上加亂」？

不過，也有公務員反對周五的集會。政府人員協會、國家行政學院香港同學會和香港公務員總工會周三（7月31日）發表聲明稱，「故意公開公務員身份，公開不支持法治和不支持特區政府依法施政的立場，並推動政治集會呼籲公務員參與，這明顯嚴重違反公務員守則及操守。」

該聯署呼籲公務員，「認清自己的角色，勿受有心人誤導，被推向前線」，同時促請公務員事務局及相關部門首長跟進調查。

今年58歲的曾先生已在政府工作超過30年。他說自己同樣不滿政府目前的施政政策，也曾多次上街遊行或參與其他政治活動，但會刻意避開此次集會。

他說：「每個公務員都有自己的觀點和角度，但這些與公務員的職分無關。『政治中立』意味著不可以隨便表露自己公務員的身份，除非工作上有需要。工作以外也不應該用公務員的身份達成自己的目標。」

曾先生認為，現在社會分化已經十分嚴重，「全靠公務員繼續恪盡職守，令社會避免癱瘓」。如果再令公務員內部分化，只會令香港「亂上加亂」。

曾先生認同此時已到關鍵時刻，政府應該站出來「與市民溝通、對話」。但他不認同前線抗爭者的「勇武抗爭」，認為「太過暴力，及違反法律」。