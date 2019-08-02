美國退中導條約拉中國一起裁軍 華盛頓甩鍋？

圖片版權 AFP Image caption 1987年美國總統里根同戈爾巴喬夫在華盛頓簽署《中程核武條約》，減少了美蘇之間互相發動先發制人核打擊的風險。

美國周五（8月2日）正式退出《中程導彈條約》，從此這個冷戰時期美蘇簽訂的重要條約壽終正寢。

《紐約時報》8月1日報道說，特朗普政府官員表示條約束縛了美國，使其不能放手對付中國。另外俄羅斯也沒有遵守中導條約。但是美國退出中導條約加劇了對新軍備競賽的擔心。

1987年當時的美國總統里根和蘇聯前領導人戈爾巴喬夫簽署了《中程導彈條約》。根據條約，美國和蘇聯要銷毀2611枚已部署和未部署的中程導彈。

《條約》還規定美蘇銷毀各自擁有的射程為500-5000公里的中程導彈，中短程導彈及其發射裝置，禁止雙方生產核試驗中程導彈和中短程導彈。《條約》還規定了美蘇彼此進行核查的具體措施。

Image caption 美國退出中導條約加劇了對新的核軍備競賽的擔心。

《中程導彈條約》是美蘇冷戰期間達成的第一個真正削減核武器，而且消除某類核武器的條約。分析認為，該條約的意義在於降低了美蘇互相發動先發制人核打擊的風險。

因為《中程核武條約》簽訂後，美蘇彼此核攻擊的選項就局限於洲際導彈導彈，而洲際彈道導彈攻擊的預警時間更長，確保被攻擊方有更多機會進行核報復攻擊。因此條約加大了互相確保摧毀，從而增加了避免使用核武器的機會。

軍備競賽

聯合國秘書長古特雷斯周四（8月1日）說中導條約被廢除「非常危險」，可能將「加劇而不是減少彈道導彈所構成的威脅」。 他還說，「明天條約失效後，世界將失去一個重要的核戰爭制約。」

今年2月1日，美國政府以俄羅斯違反《中導條約》為由宣佈美方暫停履行該條約義務，並啟動了為期6個月的退約程序。俄羅斯否認違反《中導條約》規定，普京於7月3日簽署了暫停履行《中導條約》的法案。

美國媒體報道，在美國退出《中導條約》的時候，美國防部官員透露美國不久將測試新型巡航導彈以應對俄羅斯威脅。許多評論說，美國此舉可能會引發新一輪軍備競賽的開始。

《中導條約》終結後，主要約束美國核俄羅斯的戰略裁軍協議就剩下《新削減戰略武器條約》，而這個條約兩年內就到期，之後續約的可能性也微乎其微。

「中國威脅」

圖片版權 xinhua Image caption 在東南沿海中國部署了數百枚射程覆蓋台灣的導彈，中國還有大量可以突破所謂第二島鏈覆蓋美國控制的關島的導彈。

報道說，美國部署新型導彈不再可能針對《中導條約》中的老對手俄羅斯，而更可能用來對付中國。《華盛頓郵報》之前的報道說，中國在過去30年中不受《中導條約》束縛，大力發展各種中短程導彈。

此次《紐約時報》報道，在中國東南沿海中國部署了數百枚射程覆蓋台灣的導彈。中國還有許多陸基導彈可以覆蓋日本和印度。另外，中國還有大量可以突破所謂第二島鏈覆蓋美國控制的關島的導彈。

中國的導彈發展和數量發展迅速，被認為是被俄羅斯更危險的長期戰略對手。白宮的國家安全顧問博爾頓曾對盟國說，因為中國不受《中導條約》約束，把美國置於劣勢。現在美國政府明確表示，中國是美國退出《中導條約》的理由之一。

美國總統特朗普在正式退約前一天曾對記者說，也許美國和俄羅斯可能會就新的更廣泛裁軍條約進行談判，但新條約要包括中國。不過中國一直表示無意參加美俄的裁軍談判。

7月底中國外交部發言人說，《中導條約》是美俄的雙邊條約，讓中國加入美俄對話和協議是一種變相「甩鍋」。