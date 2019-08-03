圖片版權 Getty Images Image caption 香港示威進入第九周，大批示威者周六偏離警方批准的遊行路線，前往尖沙咀進行示威。

周六（8月3日），香港市民再一次走上街頭，在旺角舉行遊行示威。但遊行中途大批示威者偏離警方批准的路線，警方警告稱偏離路線已屬違法行為。

這是香港市民連續第九周就逃犯條例引起的風波舉行示威。按照警方批准路線，本次遊行本應以旺角櫻桃街為終點，但大批示威者最終沿彌敦道前往另一香港重要商業區尖沙咀。有部分示威者前往紅勘隧道九龍出入口處，隧道一度被封鎖。彌敦道等尖沙咀、旺角附近的道路一度被示威者佔領，致使香港九龍市區部分區域交通短時間陷入癱瘓。示威者以快閃方式封堵紅勘隧道約半小時後離開。

香港警方警告稱，偏離路線的示威者對現場交通造成嚴重影響，行為已經違法，希望前往尖沙咀的人士注意。

晚上8點過，數百名身穿黑衣的示威者聚集在尖沙咀警署外，警方一度舉黑旗警告。BBC中文記者在現場看到，有示威者在警署外布水馬，翻地面的磚頭。另有示威者破壞了與油麻地警署一牆之隔的九龍公園的小門，不少示威者魚貫而入。

圖片版權 Getty Images Image caption 部分示威者封堵紅勘隧道出入口。

Image caption 尖沙咀警署外的噴漆

與此同時，當天下午有另一場支持香港警方的集會在維多利亞公園舉行，活動以「希望明天」為主題。活動主辦方稱共有9萬人參與，警方稱最高峰人數為2萬6千人。

香港市民日前伍永德申請發起「旺角再遊行」活動，並獲警方「不反對通知書」。周六下午眾多市民在旺角西邊的大角咀晏架街遊樂場舉行集會後出發。

香港立法會民主派議員毛孟靜、前立法會議員羅冠聰等人出現在遊行隊伍前排，他們手持「警權過大」標語橫幅。示威者沿途還不斷高喊「時代革命，光復香港」等口號。

有示威者稱不滿香港政府一直沒有回應民眾訴求，也有遊行人士質疑警方過度使用武力。

香港媒體報道稱，遊行於4點開始，大批遊行人士在4點半左右開始偏離路線，佔據連接旺角與尖沙咀的主要交通幹道彌敦道。之後部分人士向尖沙咀方向行進。

圖片版權 Getty Images Image caption 大批示威者前往香港購物區尖沙咀，在尖沙咀的半島酒店前休息。

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者行至尖沙咀並設置路障。

示威者在路過尖沙咀道路時用普通話高喊「時代革命，光復香港」。有示威者將尖沙咀碼頭附近旗桿上懸掛的中國國旗扔入海中。

包括伍永德在內的部分遊行人士仍然按照批准路線前往旺角。下午五點半，主辦方宣佈遊行結束。伍永德在終點對記者表示，偏離路線最大責任在於警方。

伍永德稱，自己的行動路線沒有偏離不反對通知書內容，且主辦方曾向警方質疑為何沿途仍有車輛行車及停車，警方只稱會向上級反映。

警方原批准路線為下午2點半在晏架街遊樂場集會，之後經晏架街、楓樹街、橡樹街、櫻桃街、海泓道、海庭道舉行遊行，晚上9時在旺角櫻桃街公園結束。