香港示威浪潮中的撐警派：「警察執法沒問題」

圖片版權 Reuters Image caption 參加支持警察集會的人批評，一些示威者的手法越趨暴力，警察必須嚴正執法。

香港《逃犯條例》修訂爭議相關的示威持續，反對修例的團體周六（8月3日）在九龍舉行遊行的同時，另一個團體在一海之隔的香港島以「希望明天」為題，舉行支持警察執法的集會。大會表示有約9萬人出席，警方說最高峰時期集會人數約2.6萬。

這是香港特首林鄭月娥6月宣佈暫緩修訂《逃犯條例》後，第四次有支持政府的團體舉辦大型集會。

《逃犯條訂》的修訂引起許多後續爭議，示威者與警察也爆發過多次衝突，示威者要求林鄭月娥完全撤回修例建議，也要求香港政府成立獨立委員會調查警民衝突中，警方有沒有使用過度武力。

參加支持警察執法集會的人士批評示威者使用暴力爭取權利，認為警察執法「沒有問題」。當中有中國大陸遊客表示，來香港旅遊購物，看見集會就進場參加。

Image caption 集會舉行地點是維多利亞公園的草坪，至集會中段仍然沒有站滿人。

「表達支持」

主辦方「香港政研會」表示沒有邀請建制派議員何君堯出席周六的集會，但他最後仍然現身，在台上向參加者發表演說時，希望示威者不要再「搞亂香港」。

BBC中文在現場觀察，大部份參加者都集中在舞台前方，可以容納3.7萬多人的集會場地沒有站滿人，也有一些人選擇在草坪旁的地方聚集。許多人都穿著白底紅字、寫上「保護家園」、「維護法治」的衣服，也有人穿上表達「我愛香港警察」字樣的衣服。

其中一位參加集會的李先生接受BBC中文訪問時說，他參加集會是要「表達支持」，記者問他支持什麼後，他表示是「中國文化」。李先生之後補充，他是支持警察，又認為警察早前驅散示威者的方式「不是屬於過份武力」。

Image caption 李先生對BBC中文表示，他認為警察要求示威者離開時，他們就應離開。

另一位手持標語參加集會者對記者說，他從中國大陸來香港旅遊購物，經過集會就來參加，希望香港繁榮穩定，但坦言沒有太了解近來香港發生的事情。

參加者大多都是中年至老年人，但部份也是年輕人。其中一名大學生陳同學對BBC中文說，他希望集會是希望讓香港警察知道，除了一部人責罵他們，也有人支持他們執法。訪問期間，旁邊一位女士不斷稱讚陳同學「說得好」。

Image caption 出席集會的參加者都比較年長，但也有一點年青人。

「讓市民發聲的集會」

中國國務院港澳辦上月就香港情況罕有地舉行記者會，發言人表示希望香港社會各界人士旗幟鮮明地反對和抵制暴力，希望香港社會各界人士堅決守護法治，希望香港社會盡快走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生。

周六的集會前，建制派團體等先後三次舉行支持政府的集會，香港基本法委員會委員譚惠珠、建制派政黨民建聯主席李慧琼、立法會前主席曾鈺成等親北京人物先後出席這些集會，並發表演講。

但除了立法會議員何君堯外，沒有其他建制派的議員和人物出席這次集會。

民建聯等多個建制派政黨和組織也有為之前的集會宣傳，動員自己的支持者出席。但這些政黨卻沒有為「香港政研會」周六維多利亞公園的集會宣傳，只有代表香港鄉郊組織的鄉議局協助安排一些旅遊車，接載希望出席集會的人到集會場地。

「香港政研會」向BBC中文指出，這次集會想透過一個音樂會的形式，讓普通市民表達意見，因此沒有特別邀請官員或議員出席。

但與其他支持政府集會一樣，「香港政研會」的活動期間沒有提到《逃犯條例》的修訂，內容主要針對示威者的暴力行為作出批評，呼籲警方對這些行為要「嚴正執法」。