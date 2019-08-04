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香港抗議踏入第9周，周六（3日）和周日（4日）均有大規模「反送中」抗議。近期在香港的遊行集會，多次演變成警察與示威者衝突，雙方使用的武力也有升級的趨勢。

示威者醞釀周一發起罷工，並已獲多個界別響應。香港政府及警察譴責暴力示威及違法活動，港府擔心罷工影響香港經濟。

將軍澳與港島西周日示威

在港島西，大批市民在下午5時許響應號召在堅尼地城卑路乍灣公園參加警方批准的示威者集會。但示威者不理會警方有關遊行的禁令，傍晚走出馬路，向東面遊行，迫近中聯辦。

中聯辦一帶有大批配備防暴裝置的警員布防列陣，制止示威者繼續前進。在皇后大道西的防暴警員在晚上7時許，展示黑旗，隨即施放催淚彈，進行驅散，並移除示威者設置的路障，而在干諾道西亦有大批防暴警察戒備。

之後，示威者離開，乘坐鐵路到銅鑼灣，佔領崇光百貨對出的馬路，之後逐步把佔領區擴大，在紅磡隧道口的馬路設置路障。

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另外，大批市民參與香港東面的將軍澳遊行。他們下午2時半從寶翠花園出發，約4時半抵達終點單車館公園中央草坪。發起人伍偉德表示，有15萬人參加。這個遊行事前獲警方批准。

示威者促請香港政府回應「撤回」《逃犯條例》修訂，成立獨立委員會調查警民衝突，釋放被捕示威者等五大訴求。示威者認為，香港政府除了宣佈修例「壽終正寢」，「暫緩」修例以外，並沒有回應其他訴求，所以要把行動升級。

遊行期間，示威者一度包圍一輛警車，踢車門和指罵警員。另外，一批示威者偏離遊行路線，在附近馬路設置路障， 交通受阻。

遊行隊伍經過將軍澳警署時，高呼「知法犯法」等口號，不時發出噓聲，用激光照射警署，有人在警署外塗鴉，寫上「黑社會」等字句，亦有人向警署投擲硬物包括和雞蛋，毀壞警署的玻璃窗。警署要暫停服務。

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油尖旺與黃大仙衝突

前一天（3日），香港九龍區油尖旺及黃大仙也發生類似的警民衝突，警方拘捕超過20人，涉嫌非法集結和襲擊等。

示威者一度佔據繁忙的紅磡隧道出入口，並曾經在尖沙咀警署門外放火。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC記者彌敦道目睹警方清場。

示威者的裝備從幾周前的雨傘和磚頭，演變成弓箭、彈弓、大型橡皮筋製造的大型投射器、汽油彈等等。

衝突晚上蔓延到黃大仙，參與人士除了穿著黑衣和帶上頭盔的示威者，亦包括穿著輕便衣服穿拖鞋的普通居民，警方對平民施放催淚彈引發當地居民不滿。

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據香港媒體報道，在近期的示威衝突，香港警方使用胡椒噴霧和催淚彈的頻密程度上升，有時波及普通市民和民居，警民對罵場面經常出現。

有示威者在尖沙咀拆下中國國旗，換成「香港獨立」旗幟，並把中國國旗拋進大海。據中國官方的環球時報周日稱，「十餘名愛國愛港人士來到旗桿前，將一面嶄新的五星紅旗緩緩升起!」

之後，中國港澳辦與中聯辦發出聲明，強烈譴責示威者，認為他們「公然冒犯國家、民族尊嚴，肆意踐踏『一國兩制』原則底線，表示強烈憤慨」，支持警方和司法機構果斷執法，將違法犯罪分子繩之以法。前行政長官梁振英懸紅100萬港元，希望緝拿把國旗丟入海中的人。

8月4日，中國官方的中央電視台在周日晚間《新聞聯播》播發快評說，不是不報，時間未到。「要正告那些抱著幻想、企圖繼續亂港的狂徒暴徒，你們的猖狂放肆，必定會付出代價。」

「面對暴行，全體港人要團結起來，以『保家園永平安』的銳氣擔當，向暴力行為勇敢說『不』、向亂港暴行說『不』，堅決支持香港特區政府依法施政，堅決配合香港警隊嚴厲執法、捍衛法治尊嚴，讓美麗香港不再蒙塵受辱。」

周一罷工

香港示威者正醞釀周一罷工，併發起七區集會，獲社福、教育、環保、媒體、旅遊業界等多個行業及民主派工會響應。部分企業容許員工「在家工作」，或是給予員工「特別假期」，多間大型補習社均表示停課一天。多名電台主持人表示當天會罷工。

建制派工會及商會認為，罷工會「癱瘓香港社會正常運作」，只會令政府立場變得更強硬。

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香港政府周日（4日）發出聲明，指近日示威活動的違法及堵路行為變本加厲，示威者惡意在不同地區作出暴力衝擊、襲擊警務人員及縱火等嚴重違法行為，對社會、經濟和民生造成傷害，並已遠遠超越和平理性示威的界限，政府和社會絶不能縱容，否則會將香港推向十分危險的情況。

港府稱留意到有示威者「鼓吹」市民罷工，呼籲廣大市民緊守工作崗位，珍惜今天香港來之不易的國際金融中心地位、穩定經濟基礎和多元包容的社會環境。任何大規模罷工和暴力衝突都會影響香港各區市民的正常生活和經濟活動，並進一步損害正面臨下行風險的本地經濟，更會削弱國際社會和海外投資者對香港社會和經濟的信心，對香港的整體治安、經濟、民生、就業造成極大的破壞和對社會各階層帶來損失和傷害。