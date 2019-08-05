香港示威「遍地開花」 罷工、集會後警民衝突再現

圖片版權 Getty Images Image caption 示威者與警察在大埔發生衝突

歷經兩個月，香港《逃犯條例》修訂抗議進入「遍地開花」階段，示威者周一（8月5日）發起罷工、罷課、罷市的「三罷」行動，並在金鐘、旺角、黃大仙等7個地區發起集會。集會後不久示威者與警察在多處發生衝突。

示威者佔路、打砸和塗損及香港警察射出的催淚彈、橡膠子彈和不斷舉起的黑旗，似乎成為這座城市的「新常態」。

罷工

香港職工盟表明響應示威者發起的罷工號召，職工盟是由90多個成員工會組成的的民主派工會。

由30間香港社福機構組織組成的「反送中社福聯合陣線」表示，超過2000名社工等稱會參與罷工，有幾十個單位閉門停業。香港電台及商業電台多名主持人以個人名義宣佈響應罷工。包括長春社和綠領行動等18個環保團體也表示，會響應罷工，與民同行及守護香港。

圖片版權 Getty Images Image caption 有示威者阻止地鐵正常運行

罷工浪潮下，香港的交通受到廣泛影響。地鐵港島線、東涌線、荃灣線和西鐵線等多條線路暫停服務，多條路線也拉長髮車時間間距；一些大巴改變路線行駛。

香港機場管理局晚上10時許對BBC中文表示，截至晚上9點，香港國際機場一共有224班航班取消。

圖片版權 Getty Images Image caption 有示威者阻止地鐵正常運行

民生方面，許多食肆、商店關門休業，稱店鋪休息一天，但不能確認這些店鋪是否參與罷工。

一些銀行也受到影響提前關門或暫停服務。渣打香港發言人稱，沙田、大埔和荃灣分行下午提早關門。星展香港所有分行暫停服務。

集會

罷工之外，香港市民在七個地區發起集會，呼籲市民參與。其中包括金鐘、旺角、屯門、黃大仙、大埔及沙田六區獲警方確認，只有荃灣未獲得「不反對通知書」，但有網民呼籲下午一點前往荃灣公園"賞花，思考前路"，以此為借口集會。

圖片版權 PHILIP FONG Image caption 香港機場許多航班取消

今天罷工的護士麥小姐在金鐘參與集會。她表示，這兩天看到很多人響應這個行動，於是決定加入罷工行列。她對BBC中文說：「政府沒有真正響應我們的要求，撤回條例等等，都沒有回復，社會才演變成這個樣子。」

麥小姐認為，警方的暴力行為激發了示威者，而現在政府卻把問題轉到示威者的擾亂上。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些銀行休業

18歲的大專生黃同學今天原本在餐廳兼職，但響應罷工未去上班。她說，餐廳上司尊重同事罷工的行為，但要求他們早點通知，可以盡早做安排。

黃同學說：「如果現在不出來，可能以後都沒有機會再說話。罷工是我們香港人值得做的。」

各區衝突

下午至晚上，示威者與警方陸續在金鐘、黃大仙、大埔、天水圍等多個地點發生衝突，警方向示威者施放多輪催淚彈、射出橡膠子彈，一些示威者向警方投擲物品、回投催淚彈反擊。

晚上7時許，一批示威者在沙田警署外點燃雜物，現場出現濃煙，隨後消防員到場將火撲滅。

圖片版權 Getty Images Image caption 下午至晚上，示威者與警方陸續在金鐘、黃大仙、大埔、天水圍等多個地點發生衝突

圖片版權 Getty Images Image caption 下午至晚上，示威者與警方陸續在金鐘、黃大仙、大埔、天水圍等多個地點發生衝突

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晚上8時許，一批示威者在北角與一些手持棍棒的當地居民發生衝突。社交媒體上流傳的視頻顯示，雙方一度發生集體斗毆，示威者不斷將雪糕筒等雜物扔向對方，手持棍棒的居民則不斷揮動棍棒打示威者。

晚上9時許，在北角健康西街與英皇道交叉口，一輛白色私家車疑快速駛至示威者佔領的馬路，遭示威者攔下，有人持棍砸車，致車窗破裂。

另有示威者呼籲不要動粗，並大喊：「我們不是暴徒呀！」但亦有人質問司機：「是否想撞死人呀？」男司機跟示威者一度發生口角，後經其他示威者調停駕車離開。

特首與警方回應

香港特首林鄭月娥早上10時見記者時稱，示威者一連串極端暴力行為把香港推向危險境況。

她稱，玉石俱焚的做法會把香港推上一條不歸路。被問到是否考慮辭職時，她表示，當香港的前途穩定、市民是否能夠安居樂業都面對挑戰時，這已不是她個人榮辱問題，她有責任與政府主要官員繼續謹守崗位。

圖片版權 Getty Images Image caption 林鄭月娥

香港警方周一下午表示，從6月9日至今日凌晨，在一連串示威衝突中共拘捕420人，包括347男和73女，年齡由14至76歲不等，罪名包括非法集結丶暴動和藏有攻擊性武器等。

香港警方晚上9時在臉書上稱，大批示威者在香港多處堵路、縱火及焚燒雜物，嚴重危害在場人士的安全。

警方強烈譴責暴力行為，並警告示威者停止暴力衝擊，「警方會使用最低武力作出驅散行動」。

另外，國務院港澳辦周二（6日）下午將就香港問題舉行媒體吹風會。