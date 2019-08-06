圖片版權 EPA Image caption 港澳辦持續在出動解放軍問題上避而不談。

香港反對《逃犯條例》修訂抗議再次引發連場警民衝突後，中國國務院港澳事務辦公室重提要在香港實施「國民教育」，但對會否出動解放軍的問題仍然避而不談。

香港網民星期一（8月5日）發動罷工、罷市、罷課「三罷」之際，以年青人為主的示威者在多區罷工集會地點附近，再次與警方爆發警民衝突，警方逮捕148人，香港保安局局長李家超形容是1997年主權移交以來「史無前例」的暴力事件。

港澳辦星期二（6日）召開「媒體吹風會」時，以「觸目驚心」來形容示威者，要求香港家長「把他們充滿莫名憤怒的孩子領回家」，又稱「反對派逼迫林鄭月娥辭職的圖謀絶對不會得逞」。發言人還形容九龍尖沙咀再次有人把中國國旗拆下投海是「囂張至極」、「喪心病狂」。

這是繼7月29日之後，港澳辦再次針對香港局勢召開專門記者會。政治學者對BBC中文記者分析說，二次記者會之言論顯示北京仍是嚴重不了解矛盾本質，其說法仍在火上澆油，無助於緩解緊張局勢。

雖然港澳辦絶口不提會否派出解放軍處理香港局勢，但在「吹風會」舉行之際，廣東深圳警方舉行大規模防暴演練，模擬對付身穿黑衣、戴上口罩與頭盔的示威者，被香港輿論和中國大陸網民視為大陸當局為越境鎮壓「反送中」示威作凖備。

政團「香港眾志」秘書長黃之鋒批評北京一方面迴避出兵問題，一方面卻發佈解放軍駐香港部隊與深圳公安之鎮壓示威演練消息。他對BBC中文評論說，北京政府該承擔政治責任，要求港府「撤回」修例。

你的器材不支持播放多媒體材料 網民發起罷工、罷課、罷市「三罷」行動之際，示威者與警察在多處地點衝突。

港澳辦都怎麼說？

星期一「三罷」行動前後，香港多處地點先有示威者所稱之「不合作運動」，多條港鐵線路於上班尖峰時間因示威者阻撓乘客上下車而停運，也有主要道路因示威者架設路障堵塞而癱瘓。香港警務處星期二表示，148名被捕人員當中，年齡最小的13歲，最大63歲。他們分別涉嫌非法集結、襲警、藏有攻擊性武器等罪名。

港澳辦發言人楊光在北京稱，香港示威「已經演化為極端暴力行為」，「嚴重觸犯了法律，公然挑戰國家尊嚴」，並稱「香港當前事態已嚴重打擊了國際投資者的信心」。

楊光說：「香港局勢發展到今天這個嚴峻地步，擺在所有香港市民面前的急迫任務十分明確，就是一句話：止暴治亂，恢復秩序。」

楊光要求香港市民「要像急匆匆趕往上班地點的工薪族一樣，向那些把住地鐵車門，阻止列車行駛的破壞分子發出怒吼；要像慈愛的阿媽一樣，把自己充滿莫名憤怒的孩子領回家，並心疼地數落一下。」

「不管是誰，也不管打著什麼旗號，犯法就是犯法，暴力就是暴力。」

另一位港澳辦發言人徐露穎在回應記者提問時說，連場抗議顯示「香港青年的國民教育確實存在問題」，「熱愛祖國應當是他們上的開學第一課」，香港學校教育、家庭教育「都要有正確的引導」，但並未進一步說明具體要求或提出任何相關政策。

獲邀出席這次「吹風會」的記者不止一次追問香港行政長官林鄭月娥有否要求北京出動解放軍協助鎮壓示威，或是中國全國人民代表大會會否行使權力宣佈香港進入緊急狀態。楊光發言讚揚解放軍之可靠，但持續迴避出兵問題。

你的器材不支持播放多媒體材料 「反送中」示威者：我們為何衝擊立法會

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽對BBC中文記者說：「要是現在經歷了這麼多事，它（港澳辦）還是認為這可能是一個教育體制，甚至於是家庭教育問題，拒絶認識到這是個基本政治價值衝突問題，那我想它對香港情況的不了解還真挺嚴重。」

「我也看不到現在重新推出國民教育可以解決問題，可能會引起新一波（社會）運動。」

2012年，特區政府提出把「德育及國民教育科」列為中小學必修科，引發「親共洗腦」質疑，並演變成群眾運動。時任行政長官梁振英最終於10月宣佈擱置實施相關課程大綱，爭議暫告平息。

當時作為中學生領導「反國教」抗議而涉足政治舞台的黃之鋒對BBC中文記者說：「現在這場抗爭（『反送中』）是從（二戰後）嬰兒潮到『千禧後』都全面參與，根本就不是有國民教育與否的問題，而是香港人對北京已經失去全面信心。」

對港澳辦提出「國民教育」問題，黃之鋒並不感到意外。他同時認為，香港民眾各次爭取民主運動的「對口單位」，實際上都是中國國務院，而非林鄭月娥，因此港澳辦主動召開記者會回應香港事務有其需要。

馬嶽認為港澳辦兩次記者會，其言論脫離實際情況，同時在「扣帽子」，結果不但未能拉近北京與示威者的距離，更是火上澆油。

至於出兵問題，馬嶽認為港澳辦之短期政策尚算清晰——即「相信香港警察的處理能力」。「我相信他們的評估是，一旦真的派出解放軍平亂，或者是宣佈戒嚴，那國際社會就會覺得『一國兩制』真的要完蛋了。現階段它並不打算這麼做。」

中國官方還有哪些表態？

在「媒體吹風會」召開前，中共三個輿論陣地再次就香港事態發表評論，強調香港「經不起折騰」。

《人民日報》星期二刊登頭版評論員文章，指責示威者「試圖以極端行為脅迫特區政府，甚至公然挑戰『一國兩制』底線」，「醉翁之意不在酒」，重申北京中央堅決支持林鄭月娥與香港警方，並「堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治和社會秩序的行動」。

《人民日報海外版》頭版專欄〈望海樓〉文章則呼應林鄭月娥於星期一記者會上提出之經濟危機論調稱：「接連不斷的暴力違法活動也使得香港的營商環境、營商信心受到一定程度的影響……長此下去，勢必傷及香港經濟社會發展元氣，並對社會各階層的切身利益帶來損害。希望廣大香港市民深思和警醒。」

《環球時報》社評則質疑星期一的「三罷」行動「主動參加的人很少」，又把示威者形容為「暴徒」，指責示威者堵塞港鐵等「不合作運動」是「赤裸裸的對整個城市的劫持」。

「他們不再掩飾不惜毀掉這座城市的兇相，他們彷彿在說，如果達不到政治目的，那麼他們寧願讓整個香港為自己墊背……堅決擊退他們對法治這一香港核心價值的戮害，就是捍衛所有港人的家園。」