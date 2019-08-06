台灣水果茶陷兩岸三地的「政治正確性」 尷尬

圖片版權 CNA Image caption "一芳水果茶"台灣總部8月6日發表聲明致歉，並強調未來品牌不涉政治。

8月5日（周一），香港抗議者發起民間罷工活動，台灣手調飲品品牌「一芳台灣水果茶」在微博發文表態，支持「一國兩制」並譴責香港罷工，罷市和罷課的「三罷」活動；另一方面其在香港的有個別分店疑似響應罷市關店， 在兩岸三地陷入尷尬局面。

台灣網友一片撻伐，部分政治人物和名人甚至發起抵制行動，而「一芳水果茶」台灣總部8月6日發表聲明致歉，並強調未來品牌不涉政治。

台灣品牌遊走兩岸三地，被迫在政治立場上表態並非特例。但此次卻是少數自行表態「選邊站」的台商。學者稱，所有跨國企業都要有政治敏感度，盡量不要發表政治立場。

兩岸三地「政治正確性」

8月5日，發源於台灣的「一芳水果茶」在一篇微博文章表示「堅決維護一國兩制，堅決反對暴力罷工」，並指對於違約門市將採取解約動作，稱「絶對不允許任何意圖分裂國家的行徑」。

該文一齣，立刻在網路上引發討論，「一芳水果茶」在香港分支隨即在臉書上聲明稱沒有經營任何微博帳號，但台灣網友仍一片撻伐並抵制該品牌，使該品牌也成為台灣媒體關注焦點。

針對該文，大陸網民正反意見都有，有人表示力挺「一芳」，認為公關反應及時，也有人因為先前其在香港店家響應罷工而認為，「一芳」兩面三刀。

「一芳水果茶」8月6日發表聲明對於偶發事件引發關注致歉，並指「總部未來將繼續加強溝通全球各地的合作伙伴，遵守當地法律法規，恪守品牌不涉政治的原則，專注水果茶飲的推廣。」

根據台灣媒體報導，「一芳水果茶」目前在中國擁有近1000間店，台灣177家，在香港則有29家店面，其他國家有80家，以中國市場為最重，佔整體營收八成。

事實上，牽扯政治的台灣品牌不只「一芳水果茶」。去年，麵包咖啡店85度Ｃ及吳寶春麵包店都曾經在政治上發表立場。

85度Ｃ是因為台灣總統蔡英文過境美國拜訪分店，被指涉是台獨企業，而被迫發表支持「九二共識」；麵包師傅吳寶春則赴大陸開店，為回應網友有關台獨疑慮，而強調支持「九二共識」。

台灣品牌捲入「一國兩制」的紛爭，總統蔡英文回應：「水果茶我們當然希望天然的最好，加了政治味就不好。」

台北商業大學校長張瑞雄向BBC中文表示，生意人在商言商，呼籲商人盡量不要碰觸政治議題或碰觸敏感神經，但他認為政府更有責任不應該「落井下石」。

張瑞雄認為，蔡英文不應該對此發表意見，而使其引起更多關注。他說：「政府應該營造出兩岸良好的經商環境，台商才不會常常被迫表態。」並將矛頭指向蔡英文政府，指當前兩岸關係嚴峻，才會常有台商需要面臨在政治上表態的情形。

「不碰觸禁忌話題」

張瑞雄進一步指出，跨國經營者必須要有政治敏感度，絶對不要碰觸當地的禁忌話題。他以近期的日韓貿易戰為例，位於韓國的日本企業在此時就不應該碰觸類似問題，像是發表強調支持日本政府的聲明等。

近期日本及韓因因為半導體原料管制出口，引發貿易戰，更將對方排除在適用貿易優惠的「白色名單」外。

台灣大學政治系教授張亞中曾經向BBC中文表示，「兩岸的高層若不能把國家認同問題釐清，受害的是老百姓」。他指出，台灣與大陸在文化與經濟無法切割的情況下，類似事件就會一再發生。

圖片版權 CNA Image caption 85度C曾經被指為「台獨企業」，當時中國網民揚言抵制

台灣中興大學財務金融學系榮譽特聘教授楊聲勇接受媒體採訪時表示，「一芳」作為國際企業，理應有政治敏感度，卻忽現今中國、香港、台灣的複雜關係和糾結情緒。

2006年成立，在台灣站穩腳步後快速西進的「一芳」，因為一紙聲明碰觸港台民眾的敏感神經，更意外捲入香港的示威運動中，後續對品牌的衝擊及影響層面考驗危機處理能力，但肯定的是，在政治立場上表態，可能會成為跨足兩岸的台灣企業必做的新功課。