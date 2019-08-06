圖片版權 JACK ELLIS Image caption 中導條約僅限制陸基導彈系統，美國部署空中和海上發射的導彈系統並不受限制。圖為可攜帶巡航導彈的美國B-52遠程轟炸機。

周二（8月6日）北京發出警告說，如果美國在亞太地區實施部署陸基中程導彈的計劃，中國將採取反制措施。之前美國防長埃斯珀說，上周退出美俄簽署的《中程核武條約》後，現在華盛頓可以放手部署中程導彈。

俄羅斯總統普京周一（8月5日）指出，美國退出中導條約給各方帶來巨大危險，俄羅斯將利用多種導彈抵禦美國退約後產生的威脅，並將對美國部署中短程導彈作出對等反制。

在美國退出中導條約的第二天（8月3日），美防長埃斯珀說，華盛頓希望盡快部署這些導彈。他說希望在數月內部署，但是又說可能需要更長的時間。他沒有說具體部署地點，但是分析說最可能的部署地點是美國重要的軍事基地關島。

中國外交部軍控司司長傅聰說，在距離上海3000公里的關島上部署中程導彈會被認為「來自美國的很大的挑釁性行動，而且會很危險」。

美國宣佈在亞太部署中程導彈的計劃無疑會激怒中國。但是埃斯珀說，中國80%的導彈都是中導條約範圍內的導彈，因此北京對美國部署計劃不應該感到意外。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國國防部長埃斯珀說，中國80%的導彈都是中導條約範圍內的導彈，因此北京對美國部署計劃不應該感到意外。

《日本時報》報道說，許多專家認為，中國95%的導彈，即超過2000枚彈道導彈和巡航導彈都屬於中導條約限制的中短程導彈。

警告美盟國，日本進退兩難

中國外交部軍控司司長傅聰說，如果美國在亞太地區部署陸基中程導彈，「中國不會袖手旁觀，必定會採取反制措施」。他說，美國要在中國「家門口」部署武器，特別是對於經歷過古巴導彈危機的國家來說，美國人要理解中國的感受。

傅聰還說：「希望各鄰國謹慎對待，不要允許在本國領土內部署美國的中程導彈。」傅聰提到了澳大利亞，日本和韓國。他說這（部署美國導彈）並不符合鄰國的國際安全利益。

澳大利亞周一（8月5日）已經排除了在澳大利亞領土部署美國導彈的可能性，並且說澳大利亞並沒有得到部署導彈的要求。

《日本時報》報道說，華盛頓還會要求日本接受在本土部署美國用來平衡中國的導彈。報道還提到中導條約終結對日本的影響。美俄退出中導條約意味著俄羅斯可以針對日本部署更多的中短程導彈，因為俄羅斯和日本在「北方領土」有爭端，因此俄羅斯很可能這麼做。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本也受到瞄凖日本本土目標的中國導彈的威脅，另外中導條約結束後，俄羅斯還可能針對日本部署更多導彈。圖為沖繩美軍基地。

另外日本也受到瞄凖日本本土目標的中國導彈的威脅，而遏制中國使用這些導彈的手段就是部署打擊中國目標能力的導彈。

日本媒體報道說，因為日本致力於非核武器化，因此日本必須考慮非核或常規武器選項。但由於日本在日美同盟關係的決策中不是平等的伙伴，因此這個措施和決策過程必將十分漫長。

埃斯珀說，美國正努力同盟友和伙伴一起應對印太地區迫切的安全問題。美國堅決反對中國的侵略性和破壞性行為。美國要在更廣泛地區對中國的部署進行反制。他說美國堅信任何國家都不能，也不應該主宰印度洋-太平洋地區。

亞太軍備競賽，中美互相指責

美國指責多年來俄羅斯一直違反中導條約，在8月2日正式退出了中導條約。美國還認為這個雙邊軍控條約並沒有約束其他國家，特別是讓中國能夠放手發展自己的中程導彈。但是中導條約僅限制陸基導彈系統，美國部署空中和海上發射的導彈系統並不受限制。

路透社報道說，中國部署的陸基導彈技術越來越先進，而且在南海部署了中程導彈。此外中國還有許多專門對付美國航母和亞太軍事基地的導彈，威脅到美國地區主宰以及保護盟國能力的基礎。

圖片版權 xinhua Image caption 在東南沿海中國部署了數百枚射程覆蓋台灣的導彈，中國還有大量可以突破所謂第二島鏈覆蓋美國控制的關島的導彈。

報道還說，中國正在研發高超音速導彈方面取得長足進展。中國高超音速導彈能夠以超過5倍音速的速度飛行，令美國的反導彈能力捉襟見肘。

中導條約被認為是全球軍控的一個重要基石。1987年美國總統里根和蘇聯最後一個領導人戈爾巴喬夫在華盛頓簽署《中程核武條約》，美蘇承諾銷毀射程為500-5000公里的中短程導彈。中導條約成為二戰後美蘇首次達成的真正減少核武器數量，並銷毀一種等級的核武器的條約。

中導條約1988年開始生效，自那以後歐洲被解除了收到來自蘇聯的中短程導彈的核打擊的危險，而蘇聯也不再受美國在歐洲的中短程核導彈的威脅。

一般分析認為，中導條約減少了美蘇之間互相發動先發制人核打擊的風險，因為中導條約限制了締約國彼此發動核攻擊的選項。他們只能依賴預警時間更長的洲際彈道導彈發達進攻，被攻擊方就有更多機會進行核報復攻擊。

中國外交部軍控司司長傅聰說，美國指責中國和俄羅斯違反條約純粹是借口。他說，美國退出中導條約的目的，如許多專家所說的那樣，是要放手發展導彈能力。

中導條約失效後，美俄間的軍控條約就只有2010年簽署的《新削減戰略武器條約》，該條約對美俄核彈頭數量作了限制。但《新削減戰略武器條約》在2021年到期後也不可能續約。