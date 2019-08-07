圖片版權 EPA Image caption 張曉明稱香港「反送中」示威「帶有明顯的『顏色革命』特徵」。

中國國務院港澳事務辦公室接二連三就香港反對《逃犯條例》修正案危機向示威發難。，

星期三（8月7日）在深圳舉行的座談會上，港澳辦與數百名香港建制派代表見面。港澳辦主任張曉明首次公開就「反送中」示威發聲，稱香港當前形勢「帶有明顯的『顏色革命』特徵； 同場的中國中央政府駐港聯絡辦公室主任王志民則形容當前的「鬥爭」是香港前途命運的「生死戰」和「保衛戰」。

媒體報道中並未提及張、王二人有否談論出動解放軍鎮壓示威問題，但與會香港建制派政治人物稱，兩人援引已故中共領導人鄧小平之何時出兵言論回應此了問題。

雖然北京連續三天針對香港局勢發表措辭強硬之聲明，但以活躍在網上的年輕人為主之香港示威者反應冷淡。

你的器材不支持播放多媒體材料 「反送中」示威者：我們為何衝擊立法會

港澳辦要「打開窗戶說亮話」

據中國中央電視台報道，這次深圳座談會有550餘人參加，分別為中國全國人民代表大會港區代表、中國人民政治協商會議委員、省級政協常委、「香港主要愛國愛港政團社團領袖」等。會上，張曉明「通報了中央關於穩定香港當前局勢的重要精神」。

張曉明稱這次要「打開窗戶說亮話」。他說，「止暴制亂，恢復秩序」是香港「壓倒一切的任務」，「挺特首、挺警隊是當前穩定香港局勢的關鍵」，「要靠愛國愛港陣營團結一致、堅決鬥爭；要靠廣大港人積極行動起來，敢於向暴力說不，向踐踏法治的行為說不，以正壓邪」； 「愛國愛港力量要發揮維護香港繁榮穩定的中流砥柱的作用」。

圖片版權 CNS Image caption 張曉明：「按照基本法規定，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量迅速平息可能出現的各種動亂。」

張曉明說，在近期的遊行示威和暴力活動中，一些人鼓吹『港獨』，喊出『光復香港、時代革命』的口號，包圍和衝擊中聯辦，肆意侮辱國旗、國徽和區徽。「這些行為嚴重挑戰『一國兩制』原則底線，正如香港不少人士所說，修例事件已經變質，帶有明顯的『顏色革命』特徵。」

王志民先形容張曉明之講話為「權威聲音」。他說：「現在這場鬥爭已經是一場關乎香港前途命運的『生死戰』、『保衛戰』，已經到了退無可退的地步。」

「大家一定要挺身而出、積極發聲、勇敢行動，共同發出維護法治、抵制暴力的最強音……希望大家堅持不懈、孜孜不倦做好青年工作……防止被反對勢力利用、裹挾。」

此前，港澳辦連續兩次召開記者會評論香港局勢，但均迴避北京會否出動解放軍駐香港部隊鎮壓示威的提問。出席了深圳會議的全國人大常委會香港基本法委員會前副主任梁愛詩引述張曉明說：「這是因為中央政府對特區政府和警隊處理這個危機有充分信心，但這不等於說中央不會出手。」

圖片版權 Getty Images / SOPA Images Image caption 示威者常喊的「光復香港」口號被北京視為有「港獨」色彩。

梁愛詩等與會者稱，張曉明提醒大家參閲《鄧小平文選》第三卷。當中〈鄧小平論述香港一國兩制〉一篇寫道：「我講過中國有權在香港駐軍。我說，除了在香港駐軍外，中國還有什麼能夠體現對香港行使主權呢？在香港駐軍還有一個作用，可以防止動亂。那些想搞動亂的人，知道香港有中國軍隊，他就要考慮。即使有了動亂，也能及時解決。」

鄧小平曾說：「干預首先是香港行政機構要干預，並不一定要大陸的駐軍出動。只有發生動亂、大動亂，駐軍才會出動。但是總得干預嘛！」

然而，從官方媒體和與會者複述之內容可見，與7月29日和8月6日兩次港澳辦記者會一樣，張曉明和王志民實際上並未公布任何對港事務新政策。香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強稍早前對BBC中文記者分析說：「現在各種跡象都顯示香港問題會擺到一個較高層次，在中央政府更高層面上討論，比方說上北戴河會議的議程，在此之前我相信（北京）不會輕率調整政策方針。」

你的器材不支持播放多媒體材料 香港資深傳媒人袁建國：香港過去建立的幾個神話正被逐一打破。（來自時事一周（粵語）——華人談天下）

「反送中」示威者反應冷淡

媒體廣泛報道此次座談會後，香港立法會民主派議員集體作出回應。民主派會議召集人毛孟靜質疑，張、王兩人提出「愛國愛港」陣營要以「各種行動」來給林鄭月娥與警隊撐腰，讓人驚恐地聯想到「會否包括黑社會……群眾斗群眾的一套做法或模式」；民主黨副主席尹兆堅反駁「顏色革命」論調，稱香港目前有的是極權社會特徵。

工黨議員張超雄說：「我們看到很多市民都在問：『究竟香港能否不再亂下去？』要是這些當權者繼續執迷不悟，恐怕我們沒辦法停止亂局。」

不過，被視為示威者集中地的連登討論區（LIHKG）除了一些謾罵外，未見有強烈反響。

一位連登網民評論張曉明的話說：「裝什麼『打開窗戶說亮話』？任由香港自己過生活，好像英國管治時代的積極不干預，像（前香港總督）麥理浩般搞一兩樣德政，讓社會法治政制走回正軌，香港人根本就不難哄。可現在來到這個僵局，耶穌也打救不到你啦。」

甚至有網民認為港澳辦傳達的信息表明他們的行動成功了，其中形容8月5日罷工、罷市、罷課「是想毀掉香港」的措辭，反映「三罷」成功；以「囂張至極」、「喪心病狂」等字眼來斥責摘下中國國旗投海之行為，「措辭升級，成功觸動共共（中共）神經！這是成本十分低的操作，本小利大」。

不過也有網民警告，港澳辦用詞旨在分化前線衝擊派示威者與「和平、理性、非暴力」的溫和派。

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽稍早前對BBC中文記者分析說，二次記者會之言論顯示北京仍是嚴重不了解矛盾本質，其說法仍在火上澆油，無助於緩解緊張局勢。