中國暫停影片與人員赴台參加金馬獎：抵制還是忌憚

圖片版權 Getty Images Image caption 李安擔任2018年金馬獎執委會主席，鞏俐擔任評委會主席。

《中國電影報》8月7日引述國家電影局消息稱，將暫停中國電影及人員參與台北金馬獎，台灣官方確認消息為真，主辦方對此表示遺憾，但各項活動照常舉辦。

去年台灣導演傅榆的金馬獎得獎一席感言，引發「統獨」風波，就數度傳出中國官方下令禁止參加，因仍有多部中國電影報名參賽，傳言不攻自破，但星期三（8月7日）則確定當局下了金馬獎禁令。上一屆得到四項大獎的中國導演張藝謀，已在日前向台灣媒體表示新作《一秒鐘》不會報名金馬獎。

另外，中國金雞獎的日期也與金馬獎撞期，選在同一天舉行也被外界解讀為是在抵制台灣金馬獎。

封殺金馬獎的時間點

金馬獎被譽為華語電影的年度盛事，也是華人影視圈最具指標性的殊榮，如今遭到中國大陸當局頒布禁令，確定將不會有中國電影人參與，影響層面極大。

台灣政府回應，這是中國方面的損失。台灣行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）更批評中國，「自由旅行要管、自由看電影也要管。該不會連自由戀愛也要管？」

目前在福州參與公開活動的中國大陸國台辦副主任龍明彪，針對金馬獎一事回答記者表示，「沒有要中斷，說的是暫停」。他認為，台灣的政治情形和生態會帶來很多問題，也直言跟民進黨政府有關，至於明年是否會恢復，則表示「以後再說」。

有媒體引述未具名中國影視業者的說法稱，對此不特別意外，並認為這是因為去年兩岸影視界人員先後在金馬獎頒獎台上作出政治表態，引起了軒然大波，中國大陸才決定今年不參加。

這名業者稱，台灣選舉及香港「反送中」示威都有可能是原因，並表示，光是講個「香港加油」，都會讓中國大陸感到尷尬。

圖片版權 CNA Image caption 台灣導演傅榆（左）拍攝的台灣「太陽花學運」紀錄片《我們的青春，在台灣》奪得2018年金馬獎最佳紀錄片獎。她的獲獎致辭被認為涉及「台獨」言論，引發了一場不大不小的風波。

但也有學者持不同看法，認為是兩岸關係影響影視交流。廈門大學台灣研究院政治所教授劉國深向台灣媒體表示，「目前兩岸關係的大環境不好，北京方面會考慮避免讓有心人借文學藝術搞政治動作」。

他認為，北京也是迫不得已才做該決定，認為是因為台灣選舉接近，為避免有心人利用金馬獎頒獎典禮等場合造勢，而採取謹慎的態度。

影響文化交流

台灣文化部表示，此舉無疑是扼殺中國電影工作者長年努力、限制中國電影工作者參與影展的自由，對此深感遺憾，並呼籲中國官方勿以政治因素干預文藝工作者的文化交流。

台灣知名導演李惠仁認為，這只是在凸顯中國共產黨對自己沒信心。他向媒體指出，中國大陸近來取消來台自由行，現又禁止參加金馬獎，認為在台灣選前應該還會有更多動作。

台灣資深製片李亞梅表示，中國封殺金馬獎若只維持二、三年，對金馬獎的公正性以及它在華語影壇的地位不會有影響，但若在未來五至十年，中國電影都無法參與金馬獎，金馬獎的代表性勢必受到影響。

暫停大陸人員參加金馬獎一事傳出後，在兩岸網絡上立刻引發熱烈討論。上一屆金馬影展執委會主席李安的名字立刻上了微博熱搜榜：有大陸網民表示，「李安老電影人為大陸與台灣架起的一道橋樑，被台獨毀了」；有台灣網友則在「臉書」留言表示，「金馬獎是中國電影被禁播之後，被世人看見的另一個機會，所以中共抵制金馬獎也不意外」。

去年的金馬獎風波

在2018年金馬獎的頒獎典禮上，台灣導演傅榆的紀錄片《我們的青春，在台灣》獲最佳紀錄片獎。登台領獎時，傅榆突然有感而發說：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，這是我身為一個台灣人最大的願望。」

傅榆在說出這番話時，難掩情緒激動，台下的群眾則給予掌聲回應。但是這段話引發了網絡上的許多討論，中國大陸網友指責這是「台獨言論」，並湧入傅榆的社交媒體「臉書」抨擊。

你的器材不支持播放多媒體材料 金馬獎導演傅榆回憶「台獨」致辭風波

傅榆的發言當時也似乎遭到中國大陸藝人的「反擊」。像是當時獲得金馬影帝的涂們在頒獎時說：「特別榮幸再次來到』中國台灣『金馬獎頒獎，我感到了兩岸一家親。」

而奪得金馬獎影帝的中國大陸演員徐崢，也在領獎時大喊：「這裏是一個專業的殿堂，我相信中國電影一定會越來越好！」

兩岸電影人當時在致詞時對於「國家認同」的差異以及相關發言，讓金馬獎典禮意外出現些許火藥味，引發不小風波。