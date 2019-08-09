金馬獎，自由行……北京還會用哪些措施打壓台灣

圖片版權 Getty Images Image caption 曾擔任金馬獎主席的李安和張艾嘉。

香港示威遊行尚未停歇，台灣明年初將舉行總統選舉，政治局勢變化莫測，而在這個時間點，中國先後宣佈暫停赴台自由行及對大陸影人頒布指令,禁止他們參加今年的台灣金馬獎。

學者分析，未來中國對台灣各方面設限制或打壓可能繼續，甚至延伸至學術交流，或拉攏台灣邦交國，背後原因除了向台獨勢力施壓，還要維持內部社會的穩定。

政治陰影下的遇冷的兩岸交流

就在暫停中國電影赴台參加金馬獎的禁令發佈當天，中國的國台辦副主任龍明彪表示，目前台灣的政治情形、政治生態「會帶來很多問題」，也直言該決定與執政的民進黨有關。

圖片版權 CNA Image caption 蔡英文稱暫停自由行，剝奪大陸人認識台灣的機會，非常可惜。

從暫停自由行到金馬獎禁令，中國一步步對台設限，台灣總統蔡英文星期四（8月8日）指出，「這剝奪了中國人民來台灣走走看看，能夠認識台灣，體驗台灣的風土人情的機會，是一件非常可惜的事情。」

不過學者認為，在香港示威遊行未停歇，台灣又將即將舉行總統選舉之際，中國對台施壓可能會持續下去。

中國國務院「港澳辦」8月6日就香港問題召開記者會時，點名西方政客和台灣當局「發表不負責任言論」。發言人楊光並指出，這些言論都有一個共同的特點，就是為示威者撐腰打氣丶擂鼓助威，對香港的事務指指點點丶橫加干涉。

台灣文化大學政治學系講座教授陳一新表示，中國認為蔡英文鼓動香港的動亂。他對BBC中文說：「民進黨為做美國打手導致中國很反彈。」並表示，蔡英文利用兩岸矛盾，當美國打手。

自從台灣民進黨執政後，兩岸關係日益緊張，從經濟到文化藝術的交流都受到影響。台灣政治大學外交系副教授盧業中則認為，近期兩項禁令也與中國對國內"維穩"比較有關係。

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他對BBC中文指出，北京在考慮兩岸交流時，會把香港議題放進去，兩岸密集交流並不利於維持社會穩定。他解釋：「中國擔心金馬獎容易引起兩岸衝突緊張，就會有所考量；而在社會交流層面，未來也可能減少赴台團客，至於未來學術交流會不會設限，可以再觀察。」

盧業中稱，拉攏台灣邦交國、取消小三通或兩岸直航，都會是打壓台灣的選項，不過中國仍然會以自身需求為優先考量，目的仍是維穩優先。

不過陳一新分析，因為蔡英文在兩岸定位的強硬態度，中國下一步可能在外交上拉攏台灣邦交國，至於小三通貨直航，則因為兩岸爭取很久，他認為應該不會中斷，因為這對兩岸都有利。

金馬獎的損失也是大陸獨立電影的損失

台灣金馬獎從1997年起定位成全球華語影片競賽得獎項，近年在國際上的知名度也逐漸增加，甚至被譽為是華語界的奧斯卡，也是兩岸電影人交流的管道。

然而，今年中國電影及電影人不能參與，將使金馬獎失色不少，兩岸都有不少電影人感到遺憾。大陸媒體更報導，有多家香港公司已表態取消參加金馬獎，顯然這紙禁令已迫使中港電影人「選邊站」。

台灣輔仁大學影像傳播學系講師黃建亮對於中國的金馬獎禁令感到可惜。他向BBC中文指出，過去幾年台灣的電影產量和市場皆萎縮，有香港及大陸電影參與賽事，豐富了金馬獎。

他說：「大陸電影市場非常活躍，比台灣堅強。台灣的金馬獎，肯定了很多大陸的獨立製片或獨立電影的導演。」

台灣媒體述一名北京電影工作者表示，金馬獎一直是大陸獨立電影的一大舞台，當局審查下許多不能面世的藝術電影、紀錄片，都能透過金馬影展綻放光彩。他擔憂，失去舞台會使相關業界更難生存。

圖片版權 CNA Image caption 台灣導演傅榆（左）拍攝的台灣「太陽花學運」紀錄片《我們的青春，在台灣》奪得2018年金馬獎最佳紀錄片獎。她的獲獎致辭被認為涉及「台獨」言論，引發了一場不大不小的風波。

少了大陸電影參與，金馬獎的規模或許有所改變，不過黃建亮表示，金馬獎對於許多獨立電影、藝術電影仍具有代表性，因為華語界另外兩個電影獎——香港電影金像獎和金雞百花獎，是以商業片為大宗。他說：「獨立製片在大陸很難被看見。」

事實上，大部分的兩岸電影人對於該禁令都盡量低調，不表示意見，但大陸有一名獨立紀錄片導演張讚波則在臉書怒批：「可恥的電影局，狗急跳牆的節奏。遺憾今年沒有新片出來，要不我一定報名金馬。歷史定會記住你們所做的一切。」

而台灣方面，曾獲金馬獎的導演鄭文堂則對媒體表示，金馬獎是包容性很大的影展，當然很希望所有人都能來參與。

事實上，金馬獎報名早在7月31日已經截止，根據金馬獎競賽規章，不會對外公布年度報名參賽的影片名單，因此無法得知有幾部大陸電影已報名參賽，10月1日入圍公布後主辦方才會對外說明。

台灣反制措施

面對大陸停辦赴台自由行簽注，台灣目前正在研議開放大陸遊客與東南亞國家民眾從第三方入境免簽等措施。

台灣交通部長林佳龍對媒體指出，大陸遊客不到台灣，確實有衝擊，但危機也是轉機，對於第三方免簽入境等，不只是針對已在歐美國家旅遊的大陸民眾，目前正在研究，如何開放他們在返回大陸前，可以中途讓他們免簽入境台灣。

另外，盧業中指出，台灣當局目前也積極修法，除了已通過的「國家安全法」，禁止為大陸發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；未來還會修「中共代理人」法，這些都是可能的反制措施。據報導，該法將嚴格規範人民、團體及機構等，不能為中國進行危害國安的政治宣傳、發表聲明等。