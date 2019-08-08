圖片版權 xinhua Image caption 曾在中國風靡一時的印度電影《三傻大鬧寶萊塢》中，主人公最後去了印度管轄克什米爾的藏區拉達克

曾在中國風靡一時的印度電影《三傻大鬧寶萊塢》中最後有一段印度藏區拉達克班公措湖的美景。該湖大部分由中國控制，一小半印度控制。拉達克這個被人稱為「比西藏更西藏」的地方，最近被印度改為「拉達克中央直轄區」，不再屬於查謨—克什米爾。

中國外交部發言人華春瑩8月6日指印度此舉損害中國的領土主權，並且強調中國一直反對印度把中印邊界西段的中方領土劃入印行政管轄範圍。中國不承認印度修改法律的效力。

在印度流亡的西藏精神領袖達賴喇嘛經常訪問拉達克，並受到那裏信眾的膜拜。去年達賴喇嘛在拉達克度過了83歲生日。每逢達賴喇嘛過生日，當地藏民打會出西藏旗幟。

圖片版權 Daniel Noll and Audrey Scott Image caption 在印度流亡的西藏精神領袖達賴喇嘛經常訪問拉達克，並受到那裏信眾的膜拜。

印度政府宣佈取消「查謨和克什米爾」享有的特別地位，成立「拉達克中央直轄區」後，斯里蘭卡總理維克勒馬辛哈說，拉達克成了「第一個佛教徒佔多數的印度邦」。

中國控制阿克塞欽

印度內政部長沙阿說克什米爾是印度不可分割的一部分，對此毫無疑問。當我提到查謨和克什米爾的時候，裏面包括巴基斯坦佔領的克什米爾和阿克塞欽（AksaiChin）地區。

中國對拉達克的主權要求和北部比鄰的阿克塞欽地區有關。據說阿克塞欽在突厥語中的意思是「中國的白石灘」。

阿克塞欽地區位於克什米爾谷底東部，面積約37,250平方公里，在中國境內分別屬於新疆和田縣和西藏的阿里地區。

圖片版權 Xinhua Image caption 班公措湖的2/3在西藏阿里境內由中國控制，1/3在拉達克，由印度控制。

印度媒體報道中國軍隊多次越過實際控制線進入拉達克地區。最嚴重的對峙發生在2013年4月，當時印度和中國軍隊在斗拉特別奧裏地 (Daulat Beg Oldi)兩側安營扎寨，進行了長達3周的對峙。

2017年8月印度在拉達克靠近實際控制線的地區修築公路招致中國抗議。

拉達克曾屬西藏

位於克什米爾的東南部的拉達克是藏人的傳統居住區。17世紀末（1684）拉達克同西藏簽約承認西藏為宗主國，每年向西藏的統治者達賴喇嘛進貢。後來拉達克統治者又受過滿清皇帝的冊封，受駐藏大臣「節制」。

圖片版權 Daniel Noll and Audrey Scott Image caption 拉達克成了「第一個佛教徒佔多數的印度邦」。

1842年以後，拉達克被克什米爾統治者入侵兼併，1846年英國吞併查謨—克什米爾後來成為英國東印度公司屬地。1865年英國派員測量劃界，把包括阿克賽欽在內的近三萬平方公里劃歸英屬印度。

1947年印巴分治後，印度派軍隊進入拉達克，將其劃入了查謨和克什米爾邦。1950年代後期中國在阿克賽欽地區修建新藏公路，印度以英國劃定的邊界為依據對中國表示不滿，那成了中印西段邊界爭端的開始。

按照印度媒體的說法，這次中國外交部抗議拉達克被變成直轄區是2018年印度總理莫迪和中國領導人習近平就洞朗對峙舉行非正式峰會以來發生的最嚴重分歧。

圖片版權 AFP Image caption 2017年4月西藏流亡精神領袖達賴喇嘛訪問中國和印度有主權爭議的阿魯納恰爾邦（藏南）訪問，中國政府發出強烈批評。

中印邊界西段爭端

中國同印度存在懸而未決的領土爭端，而且因為涉及西藏問題，更加錯綜複雜。印度是中國陸地鄰國中唯一同中國有陸地邊界爭端的國家。

中國和印度的爭議領土主要為東西兩個部分。在西部的爭端主要是中國控制的阿克塞欽地區。

東西段中間有還有幾塊比較小的領土爭議。

東部爭端領土主要是中國稱為「藏南」的地區，即印度的阿魯納恰爾邦。那裏的面積為83,743平方公里，目前由印度控制。

《印度的中國戰爭》一書的作者麥克斯韋說，在1880s初中國和印度同意將哈喇昆侖山口作為邊界的標記。在1890s中期中國聲稱阿克塞欽為中國領土。

圖片版權 Xinhua Image caption 阿克賽欽在中國境內大部分歸新疆的和田縣

1899年英國向滿清政府建議，整個阿克塞欽地區屬於中國，邊界要按照哈喇昆侖山脊劃分。這就是今天的中印的實際控制線。

但當時中國沒有對上述建議做出回應。因此有印度學者說，如果當時中國做出了響應，就不存在今天中印關於阿克塞欽地區的爭議。

東部爭端和達旺

1914年3月在西姆拉會議期間英國和西藏單獨簽署了西姆拉協議，西藏噶廈代表承認了英國劃定英屬印度與西藏的邊界，即所謂的「麥克馬洪線」。現在中印邊界東段爭議區實際控制線基本同麥克馬洪線吻合。

研究中印邊界的學者認為，中國曾凖備在談判中接受實際控制線，解決東段邊界爭端。但是中國並不接受印度1951年佔領的達旺，那裏並非印度從英國殖民當局手中繼承的領土。

圖片版權 Xinhua Image caption 在1962年的中印邊界衝突中，中國軍隊越過麥克馬洪線一度佔領了達旺地區

當時中國的新政權剛成立而且在應付朝鮮戰爭，加上解放軍還沒有控制西藏，所以北京無力顧及達旺問題。但是印度學者說，印度佔領達旺中國沒做表示，因此認為達旺成了被中國默認的既成事實。

不過當時達賴喇嘛的西藏政府曾向印度提出過抗議。達旺的首府達旺城是6世達賴喇嘛倉央嘉措的出生地，那裏有5世達賴喇嘛羅桑嘉措建立的達旺寺。2017年達賴喇嘛訪問達旺招致中國強烈抗議。

在1962年的中印邊界衝突中，中國軍隊越過「麥克馬洪線」一度佔領了達旺地區。1986年印度通過立法把包括達旺在內的爭議地區升格為邦，但中國一直不承認該邦的合法性。

曾有流亡藏人學者說，達旺的門巴族，同中部西藏人的差別，還不如康藏、衛藏、安多的差別大。如果中國政府解決了西藏問題，達賴喇嘛返回西藏，將會極大地削弱印度在東部爭議領土的談判地位。