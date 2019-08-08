中國崛起比納粹德國？澳中論戰的五大看點

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澳大利亞政客把西方應對中國崛起比做當年未能有效防範納粹德國、導致「災難性失敗」。

對此，北京第一時間做出嚴厲譴責。

北京和堪培拉論戰什麼？

簡言之：論戰的核心是所謂的「中國威脅」論：中國崛起對世界格局和地緣政治可能帶來的衝擊。

澳大利亞議員安德魯·黑斯蒂（Andrew Hastie）周四警告，不要低估中國崛起的危險，並說北京可能威脅澳洲的主權和自由。

中國迅速做出強烈譴責，批評黑斯蒂的「冷戰心態」。

澳大利亞總理莫里森說，黑斯蒂有權表述自己觀點。

近來，澳大利亞面臨艱難選擇：在安全事務方面與美國有長期的緊密關係，但在經濟方面卻嚴重倚賴中國。

圖片版權 Getty Images Image caption 黑斯蒂是澳大利亞議會安全與情報聯合委員會主席

黑斯蒂是誰？到底說了什麼？

「80後」黑斯蒂（出生於1982年）軍旅出身，曾就讀軍事學院、任特種兵上尉，退伍後從政，加入自由黨，2015年首次當選聯邦議員。

黑斯蒂現任澳大利亞議會安全和情報聯合委員會主席。

他周四（8月9日）在《悉尼晨鋒報》上發表題為「機會和威脅--我們必須擦亮雙眼看中國」的長篇評論文章，其中把中國崛起和納粹德國相提並論的段落引發關注。

黑斯蒂寫道，中國試圖取代美國、主宰太平洋地區，這將威脅澳大利亞的主權和民主。

他說，正如二戰期間（面臨入侵）的法國一樣，澳大利亞沒有做好凖備：和法國人一樣，澳大利亞沒有充分認識到「專權鄰國」的威脅。

文章還說，西方一度相信，經濟自由可以自然而言地令中國走向民主。這是「我們的馬其諾防線」，會保障我們安全。就像法國人1940年代曾經相信，他們的鋼筋水泥城堡能夠抵禦納粹德國，最終導致「災難性的失敗」。

Image caption 中國駐澳大利亞使館聲明

中國發出怎樣警告？

中國駐澳大利亞大使館同一天發表聲明警告，黑斯蒂的觀點將損害澳中雙邊關係。

聲明稱，中方堅決反對黑斯蒂鼓吹中國威脅論，他的觀點「暴露了他的冷戰心態和意識形態偏見」。這有悖於世界和平、合作和發展的潮流。

聲明還說，「歷史已經證明、還將繼續證明，中國的和平發展對世界是一個機會，而不是威脅。」

聲明敦促澳大利亞部分政客「摘掉有色眼鏡」，用「客觀合理的方式看到中國的發展道路」，努力推動中國和澳大利亞的相互信任，而不是去做相反的事。

圖片版權 Getty Images Image caption 澳大利亞總理莫里森：他有權表述自己的觀點

澳大利亞政界高層態度如何？

澳大利亞總理莫里森既沒有支持、也沒有批評黑斯蒂德的觀點。他說，黑斯蒂「不是部長」、作為後坐議員可以自由表述觀點。

莫里森周四告訴記者，「我們尋求與中國緊密合作，和區域內其它國家一樣。」

澳大利亞反對黨議員則認為，黑斯蒂的「極端」言論將加劇北京和堪培拉的緊張關係。

圖片版權 Reuters Image caption 澳大利亞外長佩恩希望外國使團成員尊重澳大利亞的言論自由和和平抗議權利

中澳雙邊關係近來怎樣？

近來中澳關係用「緊張頻現」來形容應不為過。

安全防禦層面：近期報道稱，澳大利亞計劃在北部海岸建深水港供美國海軍陸戰隊使用。澳大利亞廣播公司6月24日分析認為，美軍在那裏部署旨在對付中國在亞太地區不斷增加的影響力。

澳廣引述多名國防消息人士和政府官員的話說，港口設施位於北領地的首府達爾文市約40公里處。2015年達爾文市向中國出租港口曾經引起爭議。

政經層面：雙邊關係曾經有過相當長的穩定期。礦產資源豐富的澳大利亞，一直是中國的重要貿易伙伴，曾被認為是與中國經濟互動關係最密切的西方國家之一。

但是最近幾年兩國關係急劇降溫。特別是2018年6月，澳大利亞通過反外國干預法，被認為是劍指中國。而2018年8月，澳大利亞禁止華為參與5G網絡建設，進一步影響了兩國關係。

香港近期持續不斷抗議活動在澳大利亞引發香港留學生與大陸留學生的立場對立，中澳官員日前為此大吵外交嘴仗。

文化交流層面：中國在澳大利亞的留學生總數高達24.7萬人，超過其他任何國家在澳洲的留學人數。中國遊客前往澳大利亞旅遊的人數也大幅增加，2018年有近160萬人次。

目前，中國已在澳大利亞開設14家孔子學院 。但是，澳大利亞司法部對13所設有孔子學院的大學展開調查，確保這些大學與中國國家漢辦簽訂的孔子學院協議符合澳洲的法規。