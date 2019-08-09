圖片版權 Reuters Image caption 香港眾志核心人員黃之鋒（右三）以及羅冠聰（右二）

「外國勢力介入」成為中國官方指責連綿不絶的香港「反送中」抗爭的新論述。昨日（8月9日）香港媒體傳出「美國駐港澳總領事」政治組主任伊朱麗（Julie Eadeh）與「香港眾志」核心人員黃之鋒以及羅冠聰等人8月6日於香港酒店會面之消息，再次引起中美就香港問題的之激辯。

針對次此會面，中國批評為「外國勢力」試圖干預香港的訊號，要求美方「立即與各種反中亂港分子劃清界限，立即停止插手香港事務。」

美國否認中國的指控，表示與香港眾志會面是例行外交事務，並指責中國官媒披露該國外交官個人及家人資料是「流氓政權（thuggist regime）行為。」 當事人羅冠聰告訴BBC中文，與伊朱麗見面是在酒店大堂，十分公開，「香港眾志」只是分享對香港問題的看法。他說，在他們之前，伊朱麗也剛與建制派及其它民主派議員會面。「中國的發言是抹黑香港抗爭運動是分離運動，受外國勢力干預。」

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「外國勢力介入」新論調

昨日美方與香港眾志會面消息見諸媒體之後，中國外交部駐港公署隨即提出嚴正交涉，發佈公告批評美方不應接觸黃之鋒與羅冠聰兩位「港獨組織頭目」。該公告並稱「中方維護國家主權安全和香港繁榮穩定的意志堅定不移，堅決反對任何國家、組織和個人以任何方式干預香港事務。」

許多分析人士稱，面對越演越烈的反逃犯條例抗爭運動，中國近日開始以「外國勢力介入」定調香港的政治抗爭運動。

譬如，8月2日，身兼中國政協副主席的香港前特首董建華公開批評稱反對修訂《逃犯條例》的風波與台灣和美國等外部勢力有關。他並呼籲港人「絶對不能被他人利用。」董建華發言遭到台灣總統蔡英文強烈批評，表示台灣從未介入香港政治，香港政府應該「真誠及誠實面對港人要求。」

8月6日中國港澳辦召開記者會，發言人楊光批判英國與美國對香港問題的「發言不當」，扭曲事實。楊光指出，美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧與「反對派人物」譬如香港傳媒代表黎智英會面為例，批評外國勢力已經開始介入香港問題。央視昨日評論更直指美國在香港抗議中公開下指導棋，並稱伊珠麗有策動，顛覆活動的紀錄。

香港建制派議員及親中媒體，近來也開始發文質疑在「反送中」抗議中穿梭的「西方臉孔」是外國勢力介入的證明。雖然後來證實許多在場的西方人物實為外國傳媒或社交媒體人物。

美國回應

根據美方與香港眾志會面的消息，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）作日華府例行記者會回應記者稱，此次會面是「美國外交官每天在全世界所做的外交工作。我們外交官與政府官員會面，也與反對派抗議者會面。不僅是在香港或中國，基本上在每一個有美國大使館的地方都會發生。」

歐塔加斯並指責所謂的「嚴正抗議」，絶不包括披露艾迪女士的私人訊息，照片以及她的家人及小孩姓名及個資。她表示「起底」外交官身家資料「不是什麼正式抗議，是不負責任的國家或流氓政權的舉措。」

香港抗議常態化

香港眾志黃之鋒於臉書表示，當天會面內容提及《香港人權民主法》之立法，亦有促請美國停止出口橡膠子彈及催淚彈予港警。

羅冠聰接受BBC中文訪問稱，擔任立法會議員時，就會有美國國會議員見面，之前訪美也拜會過美國國務卿蓬佩奧。至於港澳辦指稱他與黃之鋒是「港獨組織頭目」他表示，一個泱泱大國用這樣的抹黑手法來批評他們，十分不智。

羅冠聰稱，反送中條例的五大要求，從來沒有提及香港獨立或任何主權議題，中國現在是用分離主義或外國勢力介入的論調抹黑運動或模糊抗爭運動的要求。「現在我們爭取的真普選，也是中國給過香港的承諾。」不過，許多相關分析也表示，在美中貿易戰，以及就中國是否操控貨幣匯率的爭議背景之下，香港成為中美雙方用以指控或捍衛自身民主或國家主權立場的中介。