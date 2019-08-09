圖片版權 Getty Images / South China Morning Post Image caption 劉業成曾主持香港警隊處理多場大型示威之部署。

中國政府公開表態支持香港警隊對付反對《逃犯條例》修正案示威後，香港特區政府宣佈返聘退休警務處副處長劉業成「處理大型公眾活動」。

劉業成自去年11月退休清假，特區政府星期五（8月9日）宣佈任命其擔任「警務處副處長（特別職務）」，並明確屬於「編外職位」，職責還包括協助警務處處長盧偉聰策劃中共建政70週年慶祝活動等多項大型行動。

兩天前，中國國務院港澳事務辦公室主任張曉明公開傳達北京決策，稱「止暴制亂，恢復秩序」是香港「壓倒一切的任務」，「挺特首、挺警隊是當前穩定香港局勢的關鍵」。

六月初爆發的「反送中」示威中，抗議者訴求之一為徹查警方濫權濫暴指控。劉業成曾主持處理2014年雨傘運動與2016年旺角衝突，香港民主派政團曾批評任命其擔任副警務處長為加深民怨之舉。

官方履歷顯示，劉業成於1984年加入當時之皇家香港警察為督察，主要從事刑事偵查工作，1994年起調任不同部門，包括訓練部、警察公共關係科與多個警區。

97香港主權移交後，劉業成於2000年至2003年間被借調香港機場管理局，督辦香港國際機場之航空保安服務。2010年，劉業成獲晉升為助理警務處長，2013年晉升為高級助理警務處長，2016年10月起出任警務處副處長（行動），2018年11月達香港紀律部隊退休年齡57歲。多家香港媒體報道，劉業成原定於本月完成退休前休假，正式離職。

按照香港《基本法》，作為香港警方最高指揮官，警務處處長由行政長官提名中國中央政府任命，且必須由持有香港永久性居民身份證，在外國無居留權之中國公民擔任。警務處副處長則不適用於此條文。