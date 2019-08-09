林鄭月娥警告香港遭遇「經濟海嘯」，情況惡化北京不會坐視不理

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香港行政長官林鄭月娥周五（9日）警告，過去兩個多月的示威活動，讓香港經濟受到衝擊，「很大的經濟海嘯已經出現」，今次經濟影響比過往沙士和金融風暴情況更嚴峻，所需復原時間更加漫長。

她再次批評示威者大規模暴力及不定時不定點的破壞行為，特別呼籲「和平示威者」不能夠縱容暴力事件和大規模的破壞行動，要放下分歧，她與政府願意認真聆聽會接受開放式對話。

她以英文回答記者提問時強調，不會為了停止暴力向示威者讓步。

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對於港澳辦和中聯辦早前的座談會和表態，林鄭月娥說，香港回歸22年來，從來沒出現這麼嚴峻的局面，中央政府對此表示關注是完全理解；她強調，會負起這個責任，把目前情況穩定下來。 同時她說「香港的情況繼續惡化，中央政府不可能坐視不理」。

財政司司長陳茂波表示，會研究措施「撐企業、保就業」，希望重點為中小企業減輕經營開支負擔，及提供資金周轉上的協助。

民主派政黨認為，這場政治風暴是由林鄭月娥一手造成，中央態度繼續強硬，香港民怨不會消失，促請林鄭月娥回應訴求。

香港示威者被指以香港經濟做賭注，早前曾發起大規模不合作運動和罷工，癱瘓城市鐵路運輸。大批示威者從周五起在機場集會三日，希望向訪港旅客講解香港現況。機場方面要求只有持機票或員工的人能夠進入離境大堂。

香港商界陸續發聲對示威暴力化表示憂慮。17個地產商聯署，表示香港社會一小部分暴力人士的行為令香港社會蒙上陰影，強烈譴責日益升級的暴力，希望香港盡早回歸安寧和法治。

香港總商會聲明指，過去數周暴力行為升級，有損香港國際金融中心的聲譽和中小企業的營運，亦影響普羅大眾安全和生計。香港總商會被視為建制派商會的龍頭，7月中下旬曾發聲明，要求政府正式撤回《逃犯條例》修訂，以立成立獨立委員會調查警民衝突，被解讀成是支持北京的建制派內部分裂。有觀察人士認為，這是觸發港澳辦和中聯辦後來發表強硬措辭的原因，其中一個重要目的是團結香港各個建制派。

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香港自由黨立法會議員鐘國斌聯同香港中小企商會聯席會議成員，９日下午也舉行記者會，講述香港經濟的狀況。鐘國斌憂慮香港進入衰退期，多個國家向香港發出旅遊警示，訪港旅客數字下降，各行業開始面對生意下跌的問題，他估計部分行業生意跌幅達20%至50%，不排除未來會出現裁員潮。

在記者會上，有行業代表說，餐飲業由上月至今，生意同比下跌19%，旅遊區情況更嚴重，在衝突示威較少的地方，跌幅亦達到12%。另外，有代表稱，銷售額錄得雙位數跌幅，擔心暴力事件持續會衝擊香港經濟。有美容業界代表聲稱，有些日子完全沒有生意，擔心未來經營困難。

建制派聯合組成一個名為「守護香港大聯盟」的組織，他們擬周末發起「全民撐警日」，前往警署慰明警員，組織凖備了1.2萬面國旗，擬給市民找合適地方懸掛國旗。前財政司長唐英年表示，近日抗議活動升級和暴力化，違反和平理性非暴力的核心價值，繼續下去會摧毀香港法治基礎、繁榮穩定基石，當前要止暴制亂，譴責不尊重「一國兩制」的行為。