圖片版權 Getty Images Image caption 香港吸引全球遊客總量位居世界前茅

過去兩個月，香港反送中抗議一波接一波，而且時常衍生暴力。這場動蕩被認為是1997年主權移交以來香港經歷的最嚴重的一場政治危機。

香港是全球吸引遊客最多的城市之一，旅遊業也是她的主要經濟支柱之一，對GDP貢獻佔到5%。

有跡象顯示，近期不安定的局勢已經拖累旅遊業。

圖片版權 Getty Images Image caption 國泰是香港的龍頭航空公司

最新進展有哪些？

周五（8月9日），數以千計的示威者在香港國際機場開始為期三天的靜坐反送中抗議行動。

同天，中國民航局向香港航空龍頭國泰航空發出重大安全風險警示。

中國民航局公告稱，近期，國泰航空先後發生飛行人員參與暴力衝擊被控暴動罪卻未被停止飛行活動，以及惡意洩露航班旅客信息等事件，存在嚴重威脅航空安全的隱患，造成了惡劣的社會影響，增加了香港至內地的輸入性航空安全風險。

此前， 美國發佈赴香港旅行警告。美國國務院報告說，香港近期發生的示威「有一些變成對抗或發生暴力衝突」，敦促美國赴港遊客提高警覺。

其它一些國家、包括澳大利亞、英國、愛爾蘭、新加坡和日本也已經提高了該國公民赴港旅行的警告級別。

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年資料圖片-大陸遊客在香港灣仔留影

機場成為示威場？

香港國際機場是全球最繁忙的機場之一，2018年客運量7470萬人次，起降42.77萬架次。

香港國際機場憑借其環境、服務、安全等綜合競爭力連年入圍國際十佳機場排行榜，國際遊客對她的信心由此可見一斑。

香港機場成為示威場所也非首次。7月26日，數以千計的示威者和航空從業人員曾經在機場靜坐，向遊客宣示香港現狀和他們的訴求。

8月5日，香港多家航空公司員工響應號召加入罷工，國際機場全天超過200次航班被取消。

示威潮對香港旅遊業的影響到底有多嚴重呢？

Image caption 2019年1到6月抵港遊客統計，由上至下：美國、日本、韓國、台灣、中國大陸。數據來源：香港旅遊發展局。

遊客跌幅「兩位數」

過去九個星期，由反送中引發的香港人抗議遊行、集會多次衍生示威者與警方的暴力衝突。不少計劃前往香港觀光旅遊的人擔心，香港的安全是否今非昔比？

谷歌搜尋趨勢的數據顯示，自從7月底以來，「香港安全」關鍵詞檢索頻率顯著增加，其中大多數搜索來自歐洲和亞洲其它地區。

根據香港旅遊發展局統計，初期數字顯示，7月下半旬抵港遊客人數跌幅達到「兩位數」。一位發言人告訴BBC，「旅遊業報告，八月和九月提前預定出現大幅度跌落。」

國泰航空雖然未向BBC透露具體數字，但說已經感受到衝擊波。

國泰航空集團主席史樂山（Johan Slosar）在一份聲明中說，「和所有總部設在香港的企業一樣，我們正感受到當地政治動蕩帶來的影響。我們最近看到，未來幾個月的預訂量下降了，尤其是香港入境遊的。」

國際豪華酒店運營商朗成酒店集團（Langham Hospitality Group）也透露，香港酒店部分細分市場出現放緩。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港遊行轉戰遊客區，BBC現場訪問內地遊客和香港示威者。

內地遊客怎樣說？

抵港遊客的一大部分來自中國大陸。僅2019年1月到6月，內地訪港旅客人次就超過2700萬。

香港示威者對此非常清楚。7月初，示威者曾在大陸旅客集中的尖沙咀和高鐵西九龍站向到訪者宣講訴求。

在中國大陸，信息傳播受當局審查和控制，許多官方媒體稱，示威破壞香港秩序和穩定。有觀察人士稱，這是為了給公眾對示威者的不滿添柴。

自由亞洲電台RFA報道，深圳一家旅行社說，最近許多大陸遊客取消了出行香港的計劃。這家未透露名稱的旅行社告訴RFA，許多顧客表示，擔心去香港的安全。

其它內地遊客也表述同感。中國大陸微博上有網民質疑，為什麼還會有人要去香港，「難道他們不看新聞？他們個人安全有風險。」

還有人說，「我曾去香港購物，現在寧願去日本或是韓國。」

《南華早報》援引香港零售管理協會（HKRMA），大約8000家加盟店營業額下降。HKRMA還說，如果抗議示威持續下去，將把營業額預測下調"兩位數」。

瑞士手錶製造商斯沃琪（Swatch）告訴路透社，政局不安是他們在香港的銷售額下跌「兩位數」的原因之一。香港是斯沃琪重要市場之一。

招銀國際有限公司經濟師Angela Cheng說，2019年零售營業額預期最高可能下跌10%。她告訴路透社，「香港零售業內外都將受到影響。」

不過，朗成酒店集團一位發言人表示，眼下示威雖然可能「影響心態和零售業，但從更長期來看，不會給香港經濟和香港作為全球領先旅遊目的地城市的地位帶來威脅。」