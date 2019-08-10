圖片版權 AFP Image caption 黑衣示威者改變了據守一地之策略，變成多區「快閃」。

香港反《逃犯條例》修訂案示威進入第10周，在警方發出遊行禁令下，新界大埔抗議活動演變成長途「快閃」式示威。

身穿黑衣的示威者星期六（8月10日）下午快速佔領大埔林村河北岸靠近警署外之幹道後不久，解散並南下至沙田區兩處地點再次聚集堵路，然後湧至九龍紅磡與尖沙咀一帶。另一批示威者聲稱要到機場支援連續第二天靜坐之群眾。

與此同時，在中國民航局責令整改「重大航空安全風險」後，香港國泰航空證實，此前在香港島西環示威中被起訴暴動罪的一名飛行員已被停止飛行職務，另有兩名機場員工因「行為不當」而被解僱。

國泰航空星期六發出之聲明並未說明這兩名員工之具體職務，以及其「不當」行為之具體細節。

中國民航局星期五（9日）向國泰航空發出的命令包括：

對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員，立即停止其執飛內地航班或執行與內地航空運輸活動相關的一切職務活動；

自2019年8月11日零時起，向其在內地的運行合格審定機構報送所有飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份信息，未經審核通過，不予接收該航班

另一方面，中國外交部發表聲明，指控英國新任外相拉布（Dominic Raab；藍韜文）「直接向香港特別行政區行政長官打電話施壓」，批評有關做法「錯誤」。

香港行政長官辦公室的聲明稱，行政長官林鄭月娥「是應英國駐港總領館要求」，星期五早上與拉布通話，「她表示特區政府尊重市民對廣泛議題有不同意見及行使言論和集會自由，但不會任由暴力及違法行為破壞社會秩序」。

港府並未說明中國外交部駐港特派員公署事前是否知情。

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