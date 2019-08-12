圖片版權 AFP Image caption 楊光只宣讀了聲明，並未回答記者提問。

中國國務院港澳事務辦公室稱，過去一個周末香港示威者的行為「已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」。

港澳辦發言人楊光星期一（8月12日）臨時召開新聞發佈會，針對星期天（11日）有香港警察據稱遭燒傷做出評論，稱示威者「喪心病狂」，港澳辦「極度憤慨」，予以「強烈譴責」。

反對《逃犯條例》修訂案的示威者星期天在多處地點進行快閃抗議，其間一名女子被疑似警方發射之布袋彈打中右眼重傷，也有警員被拍到在港鐵車站內近距離開槍和發射催淚瓦斯。

參與示威網民據此號召群眾再次到香港國際機場集會，引發機場當局以過度擁擠為由限制航班起降。

你的器材不支持播放多媒體材料 8月11日示威中，防暴警察被拍下在港鐵太古站內近距離開槍，和在葵芳站內發射催淚彈的鏡頭。

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