香港示威：中國港澳辦稱示威「出現恐怖主義苗頭」
- 2019年 8月 12日
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中國國務院港澳事務辦公室稱，過去一個周末香港示威者的行為「已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」。
港澳辦發言人楊光星期一（8月12日）臨時召開新聞發佈會，針對星期天（11日）有香港警察據稱遭燒傷做出評論，稱示威者「喪心病狂」，港澳辦「極度憤慨」，予以「強烈譴責」。
反對《逃犯條例》修訂案的示威者星期天在多處地點進行快閃抗議，其間一名女子被疑似警方發射之布袋彈打中右眼重傷，也有警員被拍到在港鐵車站內近距離開槍和發射催淚瓦斯。
參與示威網民據此號召群眾再次到香港國際機場集會，引發機場當局以過度擁擠為由限制航班起降。
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