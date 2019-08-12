Image caption 受公眾集會影響，香港機場客運大樓十分擁擠

香港反對修訂《逃犯條例》而引發的示威活動持續，示威者今日（12日）在機場發起「百萬人塞爆機場」集會，抗議警方過度使用武力，要求政府回應「五大訴求」，並且聲援8月11日晚尖沙咀衝突中右眼中槍受傷的女子。

Image caption "百萬人塞爆機場"集會

香港國際機場上午11：15發出人流管制重要通知：「於8月12日中午12時開始，持有有效機票或於24小時內離港的登機證以及有效護照的離境旅客，或持有相關證件的機場員工，方可進入一號客運大樓離境大堂的旅客登記行段，直至另行通知。」並建議旅客預留充裕時間前往機場。

機場管理局表示，受公眾在機場集會影響，機場運作已嚴重受阻，所有航班登記服務須即時暫停。除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外，其餘今日所有航班已全部取消。

機管局早前宣佈，受公眾在機場集會影響，機場客運大樓已經十分擁擠，機場運作已受到嚴重影響，前往機場的交通現時非常擠塞，所有停車場車位已經爆滿。機場緊急事故應變中心已經啟動。機管局會由晚上6時開始，實施航班重新編配，限制飛機升降量。

機管局呼籲如非今日乘搭航班的旅客，應盡量避免前往機場，並建議前往機場的旅客盡量使用公共交通工具。

Image caption 機場快線香港站內有大批黑衣人

Image caption 機場快線香港站內十分擁擠，售票處大排長龍

BBC中文記者在機場快線香港站觀察大有大批穿著黑衣人士，他們購票搭乘快線，車廂滿載，其他乘客想擠上車十分困難。

Image caption 穿黑衣人士湧入機場客運大樓

在機場第一客運大樓，集會從下午一時開始，許多示威者手持寫有多國語言內容的標語，意圖將有關信息傳達給抵港旅客。

BBC中文記者觀察到，除了飛往香港途中和已經完成登機程序的航班，其餘航班均顯示已取消。

Image caption 手持標語的示威者

香港運輸及房屋局長陳帆表示，機場因集會完全停頓，嚴重影響超過80萬與機場相關就業人口的工作，以及在東涌居住的10萬名市民出入。他呼籲在機場示威及集會人士盡快離開機場，強調只有確保航空、旅客及機場工作人員安全，才會重開機場，他又指機場的國際航空樞紐地位，是多年打拼得來，失去後重建會相當困難。