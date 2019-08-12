範思哲、Coach等時尚品牌將港台列為國家再掀抗議

圖片版權 Getty Images Image caption 知名時尚品牌Coach因將台灣和香港單獨列為國家，在中國引發抗議。

是香港，還是中國香港？兩字只差再次讓多家國際知名時尚品牌在中國陷入危機。

蔻馳（Coach）、範思哲（Versace，凡賽斯）和紀梵希（Givenchy）等三個國際時尚品牌因被發現在所售服飾上，疑將台灣和香港單獨列為國家，遭到中國網友的大面積抵制。

三家公司的中國區品牌代言人紛紛宣佈解約，目前，三家公司也已通過社交媒體公開道歉，並宣佈下架和銷毀所售服飾。

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事件最初源於意大利品牌範思哲的一件帶有地名排列設計的文化衫，被中國網友發現寫有「Hong Kong - HONG KONG」（香港 - 香港）、「Macau - MACAO」（澳門 - 澳門）等字樣，而旁邊的地名排列則都是以「城市 - 國家」的形式出現，例如「Beijing - CHINA」（北京 - 中國）。

這款網絡售價高達2000多元體恤衫的截圖周末在中國社交媒體迅速傳播，很多網友質疑該品牌侵害國家領土完整。不久前剛被宣佈成為其品牌代言人的中國影視明星楊冪迅速發佈聲明，表示終止與範思哲的合作。從宣佈其代言到終止合作僅間隔48天。

一波未平一波又起，中國網友周一（12日）發現，美國品牌蔻馳與法國品牌紀梵希旗下的兩款採用與範思哲類似設計的體恤衫，都將香港單獨列出，並未指明國家，而台北市寫明屬於台灣。

事發後，#紀梵希t恤、#Coach等話題紛紛登陸微博的熱搜榜。一名微博網友評論稱，「國家面前這些大牌什麼都不是，主權問題一步都不能退。」

「有些外國人地理和一些政治觀念是真的爛到家。多認識認識他們你就會發現，有的人不是壞，只是真的笨而已，」另一名微博網友說道。

周一中午，蔻馳通過官方微博和Instagram發佈中文和英文聲明，表示其「一貫尊重並維護中國主權及領土完整」，已立刻採取緊急措施「在全球範圍的所有渠道將所涉商品下架」。紀梵希則通過微博致歉稱，對於任何的人為疏忽與錯誤，「一定立即糾正並引以為戒」。

此前一天，範思哲（凡賽斯）則也通過微博和Instagram發佈了該品牌創意總監多納泰拉·範思哲（Donatella Versace）的聲明，表示對該錯誤表達「誠摯的歉意」。

不過，在聲明中，三家品牌都未有再具體提及香港和台灣的字眼。

國際公司因把台灣、香港歸類為國家，而在中國引發官方和民間抨擊的案例並不新鮮。去年1月，連鎖酒店品牌萬豪（Marriott）就因在一份問卷中，將台灣和西藏列為獨立的國家，並將香港和澳門單獨列出來，為此萬豪中文網站和手機應用被關閉了一周。

去年5月，中國民航局更致函44家外國航空公司，要求在官網上將台灣明確標注屬於中國，否則將施以懲罰措施。

「我不相信這是有意為之，這些公司完全沒必要和中國大陸市場過不去，」香港中文大學新聞與傳播學院助理教授方可成對BBC中文說。「我更傾向於這是一種敏感性不足。相信會有越來越多的跨國公司投入專門的人力來做政治合規方面的工作。」

圖片版權 Getty Images Image caption 範思哲是意大利知名時尚品牌，服飾色彩鮮艷。

BBC中文在去年5月底曾整理100間來自餐飲、時尚、汽車、酒店、電器及互聯網等行業的國際公司官網，調查發現各大公司對於中國大陸、香港和台灣市場都有各自的區分方法。絶大部分公司在網站上並不會直接使用「國家」這一字眼，而是改用「地區」、「位置」、「城市」或是「國家或地區」來進行分類。

「跨國企業還是保持中立的態度比較有利，一旦表態傾向一方都可能馬失去另一方的消費者，」台灣淡江大學中國大陸研究所所長李志強對BBC中文說。「不過，儘管跨國企業想單純的做生意，但在目前兩岸三地都充滿民粹的氣氛下，跨國企業很難在『表態文化』下完全政經分離。」

李志強的話並非虛言，香港抗議者上周發起民間罷工活動，台灣果茶品牌「一芳」在微博發文支持「一國兩制」並譴責香港罷工行動，但另一方面其在香港的個別門店疑似響應罷市關店，在兩岸三地都引發批評之聲。

「站在這些企業的角度來看，最好的方式還是『悶聲發大財』，」方可成說。