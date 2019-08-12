菲律賓總統即將訪中國 上演南海仲裁大戲給誰看

圖片版權 EPA Image caption 菲律賓總統杜特爾特受到國內反對派的壓力，要求他在南海問題上對中國施壓。

菲律賓總統杜特爾特打算跟中國討論2016年的南海國際仲裁，但是北京表示不會承認有利於菲律賓在南海爭端的國際仲裁。

杜特爾特此前受到國內反對派政客的批評，說他沒有對中國在有爭議水域咄咄逼人的行為採取行動。他表示現在是討論這個問題的時候了。但是中國駐菲律賓大使趙鑒華說，北京不會「接受或承認這個仲裁」。

趙鑒華說，「我們不會承認它。這點沒有變。我們的立場沒有改變，而且將來也不會改變。」

杜特爾特在菲律賓-中國工商協會講話說，「讓我們討論這個仲裁。我要去中國討論這個問題。」但是他還說，他不想與中國領導人對抗。

上星期杜特爾特批評北京中止了就南海行為凖則達成協議的努力，他還說在訪問北京期間將在此問題上敦促習近平。

第五次訪問北京

目前的馬尼拉政府一直迴避積極地爭取讓海牙仲裁法庭的裁決得到執行。該仲裁認為禮樂灘位於菲律賓的專屬經濟區內，否定了中國依據所謂「九段線」對南海的主權立場。

Image caption 2016年海牙仲裁法庭的裁決為禮樂灘位於菲律賓的專屬經濟區內，否定了中國依據所謂"九段線"對南海的主權立場。

在杜特爾特當選擔任總統前，海牙國際仲裁為菲律賓和中國帶來嚴重的外交危機。但杜特爾特當選後訪問北京，表示「擱置」南海仲裁裁決。

據信杜特爾特認為執行仲裁不會有積極的結果，那樣會破壞菲律賓與中國的經濟和外交關係。

在杜特爾特本月第五次訪問北京期間，他會與中國領導人討論南海相關問題，包括2016年的國際仲裁裁決。分析說，杜特爾特目前正處於6年任期的中間，面對國內很大壓力，要求他在南海問題上對中國施壓。

6月中旬菲律賓漁船在禮樂灘被中國船隻撞沉，船上22名船員落水漂浮了一段時間後被附近的越南船隻救起。當時杜特爾特的批評者呼籲菲律賓政府從中國召回大使和領事以示抗議。

香港《南華早報》報道，發生菲律賓漁船被中國船隻撞沉事件後，北京在謀求修補與馬尼拉的關係。

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強調共同經濟發展

中國和菲律賓在南沙群島的禮樂灘和黃岩島都存在領土爭端。中國，菲律賓，越南，馬來西亞，台灣和文萊在南海的部分地區都聲稱擁有主權。

南海自然資源豐富，而且是繁忙國際航道。全球三分之一的航運經過南海，每年通過南海的貿易量高達3萬億美元。

近年來，中國在南海島嶼進行了大規模的填海擴建工程，並在擴建島嶼上修建飛機跑道。美國指中國在這些島嶼上建造軍事設施。

美國務卿蓬佩奧今年曾表示在菲律賓同中國在南海對峙時，美國會為菲律賓撐腰。他重申美國在《美菲共同防禦條約》中的義務，說「南海是太平洋的一部分，對菲律賓軍隊，飛機或艦船的武裝攻擊會激活共同防禦的義務。」

但杜特爾特7月8日對美國的說法作出評論，表達了不會被人當槍使的意思。杜特爾特說「如果美國真想把中國趕走，那我辦不到，我會尋求美國的幫助。我希望美國的整個第七艦隊都在那裏（南海）」，但是美國要「開第一槍，我很願意跟著幹」。

圖片版權 Getty Images Image caption 在菲律賓的獨立日當天，數百名左派示威者譴責中國對南海大部分的領土主張。但是反對中國的各種團體對是否應該依靠美國來遏制日益強勢的中國意見不一。

中國在南海問題的一貫立場是建立雙邊磋商機制，反對外部勢力介入。中國的觀察家說，北京在南海最大的擔心是美國及其盟友介入南海的行動。

這次中國駐菲律賓大使趙鑒華還說，「我們應該把精力集中在那些能夠促進共同發展的事情上，那樣會讓兩國人民受益。」

他還說，在菲律賓西部的海域的石油和天然氣資源開發方面，中國不會謀取超過菲律賓份額的利益。中國建議按照60-40有利於馬尼拉的比例分享在有關海域的石油資源。

據《菲律賓每日詢問者報》報道，去年在中國領導人習近平訪問菲律賓時，兩國簽署了關於石油和天然氣勘探的諒解備忘錄。