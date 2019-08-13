林鄭月娥再見傳媒 警告香港逼近「不歸路」

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香港特區行政長官林鄭月娥當地時間星期二（8月13日）早晨9點半會見傳媒。她強調，香港已經出現極度危險的狀況，因此需要將行政會議提前復會，由原定8月27日提前至今天召開。

她說一周前她曾指出香港社會已經出現不安全，不穩定，會將香港推上不歸路和危險的境地，如果大家對此還半信半疑，認為是誇大，現在她擔心這種危險已經出現。

這是繼中國港澳辦周一稱香港示威「出現恐怖主義苗頭」，以及香港機場全面停滯之後，林鄭月娥首次見傳媒。

她說，「現在唯一要做的，就是反抗暴力，維護法治，恢復社會秩序。」

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林鄭月娥仍將香港法治的破壞歸結到示威者身上，將他們阻塞地鐵、圍堵過海隧道等不合作運動稱為「大規模破壞活動」，「大量違法行為」。

對於昨日示威者靜坐機場表達憤怒的行為，林鄭月娥稱，雖然方式和平，但仍令機場癱瘓，對市民、遊客和經商人士造成不良影響。

不過，對於包括香港資深大律師指出的警方執法中的濫權行為，她絲毫沒有責備之意。

路透社記者提問，特區政府是否有撤回《逃犯條例》以及成立獨立調查委員會的自治權，抑或由北京掌握。林鄭月娥並未正面回應，繼續以官腔應答，多次被與會記者打斷。

你的器材不支持播放多媒體材料 8月11日示威中，防暴警察被拍下在港鐵太古站內近距離開槍，和在葵芳站內發射催淚彈的鏡頭。

對於警方喬裝成示威者的模樣執法，林鄭月娥回應，自己沒有權力直接指示警方如何執法。但她支持周一警方在記者會上的說辭，稱警方是在「特殊的情況」下執行調查，以監察的方式找出「核心暴力分子」。

有記者要求解釋警方在地鐵站內近距離連續開槍，以及對市民聚集的站內發射催淚彈的行為。林鄭月娥說，警方是在「艱難的情況」下做事，是在「電光火石」之間維護法律，希望市民對此諒解。

不過，有記者質疑，是否在艱難狀況下就可以罔顧市民安危，林鄭月娥稱，警方一定有考慮其他市民。

圖片版權 Getty Images Image caption 在尖沙咀，一名女示威者眼部受傷。

林鄭月娥提醒，網絡上散佈著很多未經證實的圖片和短片，希望市民不要用來惡意攻擊警隊。不過，周一中國大陸中央級媒體「央視新聞」在其官方微博上稱，一名示威女子被同伴擊中眼睛，「反侮蔑香港警方」。

有香港媒體拍攝到夾在受傷女子護目鏡中的布袋彈。但警方在昨日記者會上稱，事實還需要調查後確認。