香港示威情勢嚴峻：台灣社會萌生的不安與恐懼

圖片版權 CNA Image caption 台灣團體8月11日在台北號召民眾以人體排字聲援香港。

香港示威抗議過去幾周佔據台灣媒體版面，警民衝突丶警方發射催淚彈等都成了台灣人非常熟悉的畫面。另外，8月12日起連續兩天，大批示威者在機場集會，多班往來港台的班機取消，8月13日香港機場發生衝突，情勢緊張，一海之隔的台灣都高度關注。

台灣總統蔡英文連續多天針對香港情勢表態，稱將依個案給予香港人道救援協助。她更強調，「台灣一定不會成為第二個香港」。

星期二（8月13日）晚在香港機場被示威者捆綁在行李手推車上的中國官媒《環球時報》記者付國豪，星期四在台灣谷歌（Google）搜尋關鍵字排名第一，超過兩萬次搜尋。

台灣社會亦出現聲援香港聲浪，呼籲設置台北「連儂牆」和舉辦支持香港活動等，甚至還有市議員聲援募集防護裝備支援香港的活動。學者稱，政治人物的發言背後有其政治目的，而台灣社會關注香港則突顯了台灣人的擔憂與對中共的恐懼。

中國官媒《人民日報》海外版8月13日則在頭版文章上，引用中國全國政協副主席董建華「公開點名台灣和美國是暴亂的幕後黑手」的說法，指台灣和「台獨」勢力操弄香港議題，使兩岸關係雪上加霜，呼籲停止干涉香港內部事務。對此，台灣陸委會回應指「歪曲真相、顛倒是非」，指香港今日不穩定局勢，港府與中共當局才是「罪魁禍首」。

台灣人「很有感」

「一種投射而來的恐懼感！」台灣公務人員王聖博如此描述他看到香港情勢的感受，並表示，看到香港警察對待示威民眾的方式，覺得這是不能容忍的事情。

他對BBC中文解釋，各地都會發生關於人權的事件，但因地緣關係，加上台灣和香港都被中國認為是附屬政權，因此容易將台灣處境投射在香港的示威抗議上。並說：「香港發生的一切都可能在台灣發生。」

圖片版權 Felix Lam @HK.Imaginaire Image caption 警察於葵芳站內使用催淚彈

這樣的恐懼，每天緊盯香港情勢的台灣蔡姓記者也有所感受。他對BBC中文說，香港的狀況對台灣而言是個借鏡，並直言「擔心未來台灣如果真的統一，可能也會被這樣對待」。

他甚至建議，示威應該停止，設定一個停損點，因為局勢混亂，未來大陸政府會採取什麼措施，真的很難評估。他說：「覺得可怕，因為後果無法掌握。」

台灣中山大學社會學系主任王宏仁觀察，無論政治立場偏獨立或統一，民主及自由對台灣人而言是很重要的價值。他對BBC中文說：「每天看電視，心裏都會很難過。因為上街抗議的自由應該是基本人權，卻被警察打成這個樣子，很不可思議。」

香港政府8月11日曾發表聲明指出，有暴力示威者投擲汽油彈，令警務人員受傷，並表示，暴力示威者無法無天的行為嚴重威脅警員安全，對此感到憤慨，予以最強烈的譴責。

王宏仁問：「警方怎麼能扮演示威者，怎麼可以這個樣子？」這樣和我們所理解的，警察執行公權力很不同。看到這些畫面，讓他回想起1980年代時，國民黨政府也是同樣的手法對待示威者，重現當年威權統治的時期。

圖片版權 CNA Image caption 香港過去多個周末發生示威遊行。

香港警方8月12日在記者會上，被媒體問及是否有警員喬裝成示威者，保安局局長李家超強調，有關極度暴力傾向分子縱火、襲警，肯定是暴徒，警方必須針對行動，警員喬裝的人員不會參與違法行為，與警方處理團伙及打擊毒品等嚴重罪行的方式無分別。

王宏仁分析，台灣人無法理解為何香港政府立場如此堅定。立場偏台獨派的人士則可能認為，面對中國政權，香港站在最前線，他們擔心，抗爭若演變成「六四天安門」事件，那台灣未來會變什麼樣子？

不過他也強調，台灣也有一大部分的人認為香港示威者使用暴力，因此警方必須有所行動，但他進一步說明，這些人獲取資訊的管道都是網絡社群，很多是錯誤消息。

台灣的支持

過去幾天，香港多區的示威遊行演變成清場及拘捕行動，台灣政府也緊盯香港情勢。蔡英文8月12日接見英國高階智庫訪問團時提到香港的警民衝突，形容事件「非常嚴重」，並且「讓全世界支持民主自由的人民都感到非常憂慮」。

執政的民進黨發言人李問也在同一天表示，「香港警察驅離示威者的暴力手段，已超乎常規執法的程度。」並稱，蔡英文已明示會以人道救援的方式，給予個案上的協助。

台灣陸委會指出，目前尚未有香港人申請政治庇護，若有接獲，將以個案處理，並指出目前依法目前在16種情況下可以申請到台灣居留。有媒體解讀，其說法就是香港人若要來台居留，仍必須按依現行辦法申請，因為目前的援助機制並不完善。

至於反對黨國民黨，星期二（8月13日）也在官方臉書上表示，「中華民國不是香港，大陸在香港實施『一國兩制』，國民黨則是堅決反對『一國兩制』。」並強調國民黨主張「一中各表」的「九二共識」，反對台獨，不接受「一國兩制」。

8月11日台灣有多個人權團體，聯合舉辦「挺人權、撐香港、護民主」活動，300多人排成英文「自由香港」（Free Hong Kong）的字樣，表達對香港人追求自由、民主和法治的支持。另外也有市議員在臉書上募集防護裝備支持香港。

圖片版權 香港人權關注在台灣 Image caption 台灣有300多人排成英文Free Hong Kong的字樣，表達對香港的支持。

高雄市議員黃捷在個人的臉書粉絲團上轉貼「募集防護裝備，台灣後勤撐香港」活動，以表達對香港的支持；但後來桃園市議員詹江村認為她干涉他國國政，涉及違反《國家安全法》，向警局提告。

台灣7月公布實施新修正的《國家安全法》，禁止為大陸發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。律師劉繼蔚指出，國家安全與社會安定應以中華民國自由地區為限 。台灣媒體人鐘聖雄在其臉書寫道，由於香港「反送中」活動，並非針對中華民國、台灣的敵對勢力，所以國安不會偵辦。

香港情勢牽扯台灣內部政局

中國官媒《人民日報》海外版8月13日在頭版文章上批評台灣民進黨和「台獨」勢力介入香港暴亂，並稱台灣出於島內一黨一己之私，對香港暴亂升級見獵心喜，要做西方某些勢力插手香港事務的同路人；此舉一是為了「博取選舉利益，為競選連任鋪路」，及污名化「一國兩制」。

事實上，台灣國民兩黨皆表明反對「一國兩制」，台灣師範大學政研所教授范世平曾對媒體表示，香港示威使國民兩黨共同團結發聲反對「一國兩制」，也使得藍綠共同支持香港大遊行，這是史無前例的。

台灣卓越新聞獎基金會執行長邱家宜曾經向BBC中文表示指出，明年台灣舉行總統大選，兩岸關係受到關注，此事件攸關大陸如何處理香港的議題，與台灣關係密切。

圖片版權 CNA Image caption 蔡英文多次針對香港情勢的發言，更強調，"台灣一定不會成為第二個香港"。

至於蔡英文多次針對香港情勢的發言是否有政治或選舉考量呢？台灣中山大學政治學研究所專任助理教授陳宗巖向BBC解釋，民主社會中，候選人在選舉前為了爭取選票及支持者認同而會有更強烈的發言是「很正常」的事。

他並指出，香港情勢惡劣，對國民黨很不利。他說：「國民黨不可能譴責中共在背後支持香港強制鎮壓的作為，也不會譴責香港政府。」並解釋，這樣會違背共產黨和香港政府想做的事。

陳宗巖分析，對國民黨而言，若執政還是想和中國大陸維持友善的關係，而現在也在爭取對中國大陸有好感的選民。

他認為，蔡英文想凸顯與崛起的第三勢力（非國民兩黨的支持者）的不同，因為民進黨對於香港情勢和對中國的立場鮮明，並不需要特別針對國民黨做出與香港有關的發言。