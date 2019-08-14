圖片版權 AFP Image caption 示威者阻礙乘客登機，令許多旅客滯留機場。

香港示威者連續兩天在當地國際機場的集會演變成暴力衝突，許多航班取消，大量旅客滯留香港。機場管理局宣佈已經取得法庭的命令，禁止任何人「有意圖地阻礙或干擾」機場運作。

機場管理局周三（8月14日）的聲明指出，法庭的禁制令下公眾也不可以在機場指明的地方外示威或集會。

示威者之前曾多次獲准在機場指定地方舉行集會，沒有影響機場運作，但這次集會有示威者離開指定地區，到離境大堂阻礙一些旅客乘坐飛機離開。

2014年「佔領」運動的時候，多個團體也曾經向法庭申請禁制令要求佔領道路的示威者在指定期限前離開，最終法庭人員在警方的協助下成功清場，重開道路。

機場管理局的聲明指出，他們取得法庭蓋章的正式文件後，就會在機場範圍內展示禁制令。禁制令是一種香港法庭頒下的文件，禁止或限制某些人做一些事情，違反命令的人可以被視為「藐視法庭」，是刑事罪行。香港法律沒有訂明藐視法庭最高的刑罰是多少，因此理論上可以被判終身監禁。

香港機場周三早上秩序大致正常，大部份航班已經恢復，但仍有少量被取消。

示威者主要的訴求包括警方交代周日（8月11日）的清場行動中，一名少女懷疑被警方發射的布袋彈射中眼睛的事件。香港媒體的照片顯示，少女的眼罩事後沾有血漬，還卡有一顆布袋彈。

大量穿著黑衣的示威者周二中午過後開始聚集在機場的客運大樓，機場當局之後宣佈取消許多當天下午和晚上的航班。許多旅客不滿堵塞行動，與示威者理論。

示威在傍晚後升溫，大批示威者先後包圍兩名男子，其中一個男子被懷疑是中國大陸的公安人員喬裝混入示威者。經過長時間交涉，救助人員將該名受傷男子護送出客運大樓。

另外，一名中國官方《環球時報》的記者也被示威者包圍，在他的個人物品中找到中國護照和一件寫上「我愛警察」的衣服。《環球時報》總編輯胡錫進在微博上證實，該名男人付國豪是該報的記者，批評軍閥惡棍都不會傷害記者，但香港示威者卻對記者「人身迫害」，質問是否應該改稱示威者為「恐怖份子」。

香港記者協會也發出聲明，呼籲記者在採訪時配戴記者證，而香港市民也應尊重記者，不應阻礙採訪工作，以免干預新聞自由。