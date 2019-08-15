香港危機：內地輿論攻勢高漲，助力港府並爭取民意

你的器材不支持播放多媒體材料 付國豪事件：香港機場示威者「公審」大陸男子的來龍去脈

香港示威已連續超過10周。在香港警方與示威者間暴力升級之際，內地官方主宰的媒體的輿論攻勢也在不斷加強。

在6月示威相對和平期間，內地基本不見對香港形勢的報道。而7月1日部分示威者闖入立法會後， 北京政府對香港的應對措施不斷升級。作為中央政府策略的一環，內地媒體報章對香港的報道與措辭越來越激烈。面對提出完全撤回修例、調查警方濫權等訴求的示威者，官方媒體指責他們破壞國家統一，而中國人的「愛國護港」情緒也空前高漲。

製造愛國主義情緒向來是北京政府應對敵對勢力的有力武器。在示威者與警方對峙愈發頻繁的當下，這既是中央政府為香港政府打氣，向示威者發警告，也有分析稱是北京下一步行動爭取民意。

這股勢頭在「付國豪」事件達到一個高潮。8月13日周二晚間，中國官方報紙《環球時報》旗下環球網記者付國豪在香港機場示威現場被抗議者綁住雙手並毆打，內地網民對此十分憤怒。

「付國豪事件」為輿論推波助瀾

當天香港機場連續第二天因為示威而癱瘓。在場一名示威者表示，有人發現付國豪用手機拍攝示威者， 詢問其是否為記者時付國豪「拔腿逃跑」，被追上後沒有出示記者證，稱自己的黃色記者反光衣「是別人給他的」。

示威者稱，付國豪之後又用英語向示威者們聲稱自己為「遊客」，但示威者們在他的隨身背包裏發現一件「我愛香港警察」的T恤，有示威者將他雙手綁到機場行李推車上。面對眾多媒體鏡頭與示威者，他說道「我支持香港警察，你們可以打我了」。

被打的付國豪已於8月14日出院。他在14日播出的央視黃金檔新聞節目《新聞聯播》上表示，自己在香港「遵守了所有作為市民的要求，沒有任何違法或者引起爭議的行為」。當天早些時間他還向其他媒體表示，沒有表明記者身份是為「自保」。

在信息審查極其嚴格的內地，付國豪的消息在事件發生後很快開始發酵。環球時報總編輯胡錫進在14日凌晨先後通過推特與微博證實付國豪被示威者圍困。胡錫進還在微博上稱，付國豪被「非法拘押，並遭到非人道的對待」。

圖片版權 EPA Image caption 香港機場13日現場，示威者塞滿機場大樓，許多旅客無法辦理離境手續。香港機管局下午4點半下令暫停所有值機服務。

環球網之後報道稱，付國豪是「英雄」。《環球時報》主辦單位、中國最大黨報《人民日報》發表評論表示，付國豪是「真漢子」。

「一位關注香港前途命運的記者，遭此非人道待遇，新聞自由何在？法治何在？人性何在？」《人民日報》的憤怒與大陸網民的情緒如出一轍。「你背後有我14億同胞支持，你不用害怕！」「有隊伍去香港打廢青嗎？我隨時候命！」微博上網友這樣評論道。

付國豪與另一名被疑為內地公安而遭到類似對待的內地人一同出現在內地兩大主要社交媒體平台——微博與微信上，這兩起事件在香港也引起廣泛關注。但與香港不同，內地媒體上少見對二人事發前後經過的描述。

香港中文大學新聞及傳播學院顧問區家麟不認同示威者的做法，但他指出內地媒體在這些事件的報道也是「不全面的」。「大陸一部分媒體其實不是媒體，只是宣傳工具，」他說。「它也不是審查，根本就是一種信息的操控。」

而這也是輿論高漲背後內地官方與自媒體對香港示威報道一貫的處理方式。

區家麟認為，示威進行到現在，內地媒體的報道「整體是不平衡的，有很多空白，放大了比較激烈的行為，而且有很多假消息。」

「偽裝成新聞的宣傳」

圖片版權 Reuters Image caption 受傷女性在現場由急救人員作包扎處理。

8月11日（周日）在香港熱門購物區尖沙咀，一名身著黑衣的女性在示威者與警方對峙現場右眼受傷流血。事發後有民眾質疑警方開槍射擊布袋彈導致該女子受傷，並自周一起發起「百萬人塞爆機場」行動，要求警察「還眼」。

香港《蘋果日報》拍攝視頻顯示，該女性倒地時護目鏡已被擊破，夾在護目鏡碎片中的物體看似為布袋彈。香港警方12日稱，當天行動中的確「有發射布袋彈」，但不確定這名女性受傷與發射布袋彈之間的關係，需要進行更多調查。

但北京的官方媒體已經認定，香港警察與此事無關。8月12日（周一），中國中央電視台（CCTV）微信公眾號「央視新聞」報道稱，該女性是被同伴的鋼珠彈打中，且引用網友表述稱，這名女性於七月初曾被拍到為示威者發錢。

「更令人感到可笑的是，在被誤傷後，該女子和其同伙還污蔑是香港警察弄傷的，」CCTV在文章最後寫道。

目前並未有人對黑衣女性受傷的原因做出定論，而《香港01》報道稱，有證據顯示受傷女性與七月被拍到的女性並非同一人。

自香港反修例示威爆發以來，大陸官方媒體與自媒體之間對香港示威一向持反對態度，對示威者的行動一貫抨擊譴責。但央視直接為這一爭議事件蓋棺定論，仍然為其引來眾多批評聲音。

香港浸會大學新聞系助理教授閭丘露薇在推特上表示，「堂堂國家級媒體這樣的報道，不再是宣傳和傳播謠言的問題，而是在散播和支持仇恨和暴力。」

香港大學新聞學院助理教授鍛治本正人（Masato Kajimoto）向BBC中文指出，作為媒體如果要做出任何結論性定論，需要在文章中凖確描述，而CCTV的做法具有誤導性且並不精確，屬於「偽裝成新聞的宣傳」。

輿論升級背後

圖片版權 Reuters Image caption 8月3日香港一撐警集會現場，有群眾持中國國旗。

大陸與香港兩地長期信息交流不對稱。與享有言論自由、新聞自由的香港相比，大陸對香港示威的報道立場「一邊倒」。在本周一國務院港澳辦稱示威者出現「恐怖主義苗頭」後，官方媒體火力全開。

央視《新聞聯播》節目12日晚播發評論稱，「依法嚴懲恐怖暴行，堅決恢復香港秩序」。這份由央視新聞主播宣讀的評論中指出，「暴力亂港分子」的行為明顯帶有「恐怖主義」色彩，「喪心病狂」。

當天新華社也發表評論稱，「再不切除暴力之瘤，將亂港暴徒繩之以法，香港危矣。」

「有些毫無良知的媒體和輿論依然在煽動暴亂、抹黑詆譭警隊；某些西方政客仍然閉著眼睛說瞎話、顛倒黑白。閉嘴吧，血與鐵的事實戳穿了你們瞎話和謊言，」新華社稱。

鍛治本正人認為，官方媒體的報道可能是北京政府在為下一步的舉措爭取民意支持。

這些報道不難讓人聯想到30年前天安門清場前的情形。1989年4月26日，《人民日報》發表社論，將當時中國多個城市發生的學生運動定性為「反革命暴亂」。5月20日，北京宣佈戒嚴。解放軍最終在6月4日佔領天安門廣場，造成眾多傷亡。

8月12日，《人民日報》在微博發佈視頻顯示，大批武警車隊在深圳集結。微博配文稱，《中華人民共和國武裝警察法》規定，武警部隊負責處置「暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐怖襲擊及其他社會治安事件」。

愛國主義情緒與反對西方干預向來是中國當局在輿論上凝聚人心的武器，但這對香港人是否同樣奏效仍有待觀察。

香港民主派區議員梁穎敏認為，大陸媒體在香港的第一聽眾並非示威者，是香港政府與警察。「北京想告訴這些人，他們可以得到北京的全部支持。」

但她指出，香港的示威者「不怕後果」，幾乎不可能因為這種輿論攻勢退縮。「香港人可能會害怕，但那種害怕不比對我們的家香港被破壞帶來的恐懼大，」她說。

大陸的輿論攻勢還有反作用的風險。區家麟告訴BBC中文，央視與其他中國媒體的報道可以把香港人「所有的愛國教育抵消掉」。「很多人看到不管怎麼繁榮，一個國家級的中央媒體這樣報道，對一個強大的國家來講是不可思議的，這是一種國情的教育，」他說。

區家麟擔心，如果這種宣傳趨勢繼續下去，最後的結果會是「內地人與香港人敵我關係的建立」，而這種印象一旦形成，將很難改變。

「但不知道這個敵究竟是一小部分激進示威者，還是全部香港人？」