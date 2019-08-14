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香港「反送中」抗議進入第11個星期，頻繁衍生暴力衝突事件。

北京已經多次高調譴責抗議示威活動。8月12日，中國國務院港澳事務辦公室稱，香港示威者行為「已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」。7月29日，港澳辦發言人楊光曾說，「香港近期事態的演變，特別是少數激進分子實施的暴力活動......也嚴重觸碰了『一國兩制』的原則底線，絶對不能容忍。」

面對香港局勢沒有趨向平息跡象的現狀，北京是否會失去耐心、採取更多直接干預的行動呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 駐港解放軍演習操練

中國出兵干預香港？

1997年7月1日香港主權移交後實施的香港《基本法》第二章論及中央和香港關係，對解放軍在何種情況下介入香港事務有明確的規定：

「中央人民政府派駐香港特別行政區負責防務的軍隊不干預香港特別行政區的地方事務。香港特別行政區政府在必要時，可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。 」

大多數分析人士認為，就算是非常親北京的香港政府提出這樣請求幾乎都是無法想像的。

設想一下，中國軍隊在香港街頭平息爭取民主的抗議示威。就算不採取致命性武力，都將給香港聲譽造成災難性的打擊，有可能破壞香港的經濟穩定，引發國際間的憤怒。

中國人民解放軍駐港部隊的編製人數並不多，大約有5000多官兵。澳大利亞麥考瑞大學（又譯麥覺理大學）中國研究員Adam Ni告訴BBC，駐港解放軍「比較低調」、主要是「中國主權的象徵」。

但是7月31日，解放軍駐港部隊在其官方微博上發佈題目為《不忘初心，守護香江》的宣傳短片呈現防暴演練畫面。

短片中，部分畫面可見繁體字的商鋪牌匾。其中一位解放軍用廣東話大喊「後果自負」。隨後一眾解放軍舉著「停止衝擊，否則使用武力」的紅旗向前推進，連接畫面顯示部隊持續向逃離群眾開槍。

短片稱，駐港部隊「始終保持弓滿弦、劍出鞘的進擊狀態！」

人們普遍認為，這是中國發出的一個警告。

悉尼洛伊研究所（Lowy Institute）研究人員布蘭德（Ben Bland）告訴法新社，中國似乎希望用威脅干預「嚇退示威者」。

迄今為止，中國港澳辦公開的一貫立場是，對香港警方控制局面有信心。但是港澳辦發言人也曾警告，「玩火者必自焚」。

Adam Ni說，對中國政府來說，軍事干預在國內、國際間的政治風險都太高了，而且有可能導致危機惡化。他告訴BBC，任何軍事回應如果力度不是壓倒性的，都有可能引發進一步的抵抗。

圖片版權 Getty Images Image caption 林政月娥：北京能否讓她辭職？

中國政治干預香港？

有分析觀點認為，中國其實已經多次政治干預香港事務，這也是最近示威潮的一個驅動因素。

香港行政長官由選舉委員會選舉產生，其中大部分選委都被視為親北京。即便如此，獲選者仍要有北京政府正式任命。現任行政長官林鄭月娥2017年當選。

正是林鄭政府提出了《逃犯條例》修改案，點燃最近的示威之火。而林鄭本人也成為抗議者的一個目標。

香港科技大學學者成名說，北京已經採取許多舉措展示自己的權力……「堅決拒絶林鄭月娥辭職，拒絶她正式撤回（逃犯）條例。」

成名還說，如果北京希望林鄭辭職，能做到嗎？答案是「絶對能」。但是成名認為，北京不希望這樣做，因為北京要讓人們看到，它是不會被公眾輿論左右的。

當然，即便林鄭下台，她的繼任著同樣要有北京的批准和支持。

過去幾年香港的其他一些政治事件顯示，香港當局更傾向壓制反北京情緒。比如2016年，非建制派議員利用就職儀式的宣誓作為反對中國的抗議，被立法會判決宣誓無效；2019年，香港《國歌法》草案規定，任何不尊重中國國歌的人將被判處最長3年的監禁。

Image caption 香港書商桂敏海「被失蹤」後在大陸電視台上現身

中國會打壓活動人士嗎？

抗議示威的導火索是修改《逃犯條例》、允許香港把疑犯移交中國大陸受審。林鄭月娥說，修正案已經"壽終正寢"，但是，就算沒有修改之後的《逃犯條例》，已有足夠過往記錄表明，中國可以繞開有關引渡的法律規定、扣押香港人。

比如香港書商桂敏海，2015年在泰國「失蹤」，然後在中國現身，後被中國判兩年監禁。2017年桂敏海獲釋。有報告說，轉年他在中國的火車上再被帶走，已知迄今在中國大陸拘留。

即使香港抗議者個人不怕被逮捕，但其中也會有部分人擔心，他們在大陸的親人、朋友會否受到當局報復。

圖片版權 Getty Images Image caption 國泰航空

中國會經濟懲罰香港嗎？

儘管外界擔憂北京可能加大直接干預香港危機的力度，但是，北京平息動蕩最有效的工具之一可能是更微妙、但同樣強大有力的經濟手段。

香港是國際貿易、金融中心。中國改革開放初期，曾是外國公司進入大陸的橋頭堡。

但是，伴隨著中國融入國際經貿體系的深化，過去20年間，內地城市深圳、上海對香港經濟特性的挑戰越來越明顯。

如果香港繼續挑戰北京的權力，北京可能會採取措施、將更多的投資、貿易轉向中國大陸，從經濟層面擠壓香港，從而加大香港對北京意願的依賴程度。