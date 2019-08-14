圖片版權 xinhua Image caption 2017年初中國的遠程轟炸機轟6K在中菲有爭議的黃岩島附近巡航。

在中國菲律賓南海爭端未決的時候，菲律賓官員擔心總統坐視北京控制菲律賓領土而不管，對杜特爾特發出指責。

英國《每日快報》記者麥克洛克林在近日一篇報道中注意到，在杜特爾特擔任總統期間，菲律賓的立場改變，開始親中。杜特爾特甚至曾表示，面對中國武力，菲律賓不可能作任何事情。

杜特爾特說，如果菲律賓採取行動從南海有爭議地區驅逐中國軍隊，菲律賓會被摧毀。他還說，如果習近平說想要（在南海）釣魚，誰能擋住他？杜特爾特還說，要考慮菲律賓所處的時代和面對的現實，不能操之過急。

副總統帶頭施壓

圖片版權 Getty Images Image caption 菲律賓官員曾透露，杜特爾特總統從中國領導人習近平那裏得到承諾說，中國不會在黃岩島上建立任何設施。

近日，菲律賓副總統萊妮⋅羅布雷多對杜特爾特的講話發表評論說，她擔心菲律賓在南海的讓步會讓中國取得更多領土。

羅布雷多說：「我明白我們新政府為什麼對中國更加友好，但是關係到保護我們的領土和主權，應該有個明確的界限。」

「菲律賓總統已經發表很多聲明，給人的印象是，我們默認了中國的要求」，羅布雷多還補充說，「我們可能哪天一醒來，許多領土就不在屬於我們了。」

羅布雷多是已故華裔菲律賓前內政部長林炳智的遺孀。2012年林炳智死於空難，律師出身的羅布雷開始從政。

圖片版權 EPA Image caption 菲律賓副總統萊妮⋅羅布雷多（中間）主張對中國強硬

羅布雷多在擔任菲律賓副總統後，經常在菲律賓對華政策上發出反對聲音，被中國媒體說成「反華旗手」。2017年她曾對記者說，「如果我擔任總統，一定會與中國抗爭到底！」

中國控制黃岩島

香港《南華早報》報道說，中國控制了距離菲律賓海岸200公里的黃岩島後，菲律賓國防部長德爾芬· 洛倫扎納指責北京的行為有違維護和平的目的。 2013年菲律賓承認黃岩島已經被中國控制。

2017年中共三沙市委書記和市長肖傑透露要在黃岩島建設環境監測站的消息，為中菲南海爭議增添了緊張。後來菲律賓的一位部長透露，杜特爾特總統從中國領導人習近平那裏得到承諾說，中國不會在黃岩島上建立任何設施。

德爾芬·洛倫扎納對記者說，中國控制黃岩島是對菲律賓的欺凌。按照2016年海牙國際總裁法庭的裁決，中國同菲律賓在黃岩島附近發生對峙是侵犯菲律賓主權的行為。海牙仲裁裁決不承認中國按照所謂"九段線"對南海的主權立場，但中國並不承認海牙的國際仲裁。

不過德爾芬· 洛倫扎納之前曾對中國有過友好表示，他希望擴大與北京的軍事合作。在解放軍慶祝建軍92週年的時候，洛倫扎納說，菲律賓的軍隊不僅要與中國軍隊一起慶祝，還要向其他國家展示與中國軍隊團結友好的精神。