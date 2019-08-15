特朗普：貿易協議？ 中國要先「人道地」處理香港示威浪潮

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普曾指出，他相信習近平在處理香港示威浪潮上"會作出正確的決定"。

美國總統特朗普在社交網站發文，首次要求中國國家主席習近平要先「人道地」處理香港的示威浪潮，才會就中美的貿易糾紛達成協議，與他過往對香港現狀的態度有明顯改變。

他在周三（8月14日）的推文提到與中國的貿易糾紛，又說他相信習近平絶對可以「迅速、人道地」處理香港問題，建議兩人會面。特朗普早前宣佈9月開始進一步對中國進口的貨物加徵關稅，但之後又以國民「健康、安全和國家安全」為由，宣佈暫緩增加部份關稅。

自6月開始，香港就反對《逃犯條例》修訂爆發多場大規模示威，之後多次演變成嚴重警民衝突，至今已經有超過700人被拘捕。特朗普早前已經多次就香港危機發聲，但大多指出香港局勢是中國的事務，美國不會干預。

分析認為，中國不大可能公開回應特朗普的要求，因為無論作什麼回應，都會被認為容許外國干預。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump ..deferral to December. It actually helps China more than us, but will be reciprocated. Millions of jobs are being lost in China to other non-Tariffed countries. Thousands of companies are leaving. Of course China wants to make a deal. Let them work humanely with Hong Kong first! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月14日

特朗普的「司馬昭之心」

香港在6月16日爆發主權移交以來最大規模的遊行，反對政府建議修訂《逃犯條例》，容許香港法庭把嫌疑犯移交到包括中國大陸在內的地方受審。香港特首林鄭月娥宣佈暫緩修訂，但示威者仍然不滿，要求她正式撤回修例建議，也要無條件釋放所有因為示威被捕的人。

特朗普對香港示威的評論反覆，曾經多次指出那是中國政府要解決的問題，又指相信習近平會作出「正確的決定」。特朗普更曾經以「暴動」來形容香港示威，獲中國外交部發言人華春瑩稱讚，指特朗普有兩句話說得對：「第一，香港目前進行的是一種騷亂、暴動；第二，香港是中國的一部分」。

但特朗普之後又不點名批評中國政府，說香港示威者在爭取民主，但「不幸地，某些政府不希望有民主」。

美國網絡政治雜誌POLITICO形容，特朗普周三的推文是目前支持香港示威者「最強」的言論。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港警察進入機場驅散示威者時的混亂狀況

研究中國局勢多年的香港獨立人士梁建邦認為，習近平或中方可能會在閉門討論中回應特朗普的說法，但中方不太可能作公開回應，因為那樣做的話，會被視為它容許外國干預香港事務。

他接受BBC中文訪問時形容說，特朗普的推文「恭維在先」，其實希望利用香港情況增加自己與中國談判的籌碼，是「司馬昭之心」。

梁建邦又認為，隨著美國大選到來，特朗普為了與中國達成貿易協議，爭取選民支持，近來的態度開始軟化。「特朗普必須確保自己可以連任，但中國政府沒有這種時間限制（緊迫感）。」

「同時，經過貿易戰後，中國經濟雖然有壓力，但是下行風險未到爆破（崩盤）的程度，還可以支持一會，中國還有許多殺手鐧。」

美國政府、國會態度強硬

圖片版權 Getty Images Image caption 佩洛西指出，美國民主共和兩黨議員都會推動《香港人權與民主法案》。

香港爆發示威以來，美國政府多個部門和官員先後發表態度強硬的表態，與特朗普的態度截然不同。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二（8月13日）發聲明批評香港政府對示威者的暴力升級，形容情況「極度引人關注」，但聲明沒有提到示威者的衝擊行為。

她在聲明又指出，國會民主共和兩黨將繼續支持香港人行使他們追求「自由和民主的權利」，也將在國會推動《香港人權與民主法案》 。這個法案將修改《香港關係法》，要求美國政府每年就香港的情況向國會提交報告，如果美國國會認為有需要，就可能會改變目前美國在經貿上給予香港特別待遇的做法。

BBC中文在7月21日的遊行中曾經訪問一些手持美國國旗遊行的人，他們說他們希望特朗普會幫助香港，又認為美國與香港的關係密切，尤其是商業關係，美國駐港領事館職員數量也十分多，因此美國有可能幫助香港。這些示威者也認為，他們都只是身為香港人要求外國協助，不擔心被視為「外國勢力」。

Image caption 手持美國國旗遊行的示威者認為，他們都只是身為香港人要求外國協助，不擔心被視為"外國勢力"。

美國眾院議共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在推特發文說，美國已經留意到香港示威者在揮舞美國國旗、唱美國國歌。麥卡錫是推特說：「美國支持自由，美國與香港站在一起。」

親北京的香港《大公報》早前報道一名美國駐港外交官與來自公民社團組織香港眾志的黃之鋒和羅冠聰等人會面，之後網絡就流傳出這名外交官的個人資料，包括照片、孩子的資料等。美國國務院批評，這不是一種外交交涉，而是一個「惡棍政權」才會用的手法。