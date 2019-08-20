大陸偷渡客：4個瓶子，2袋泡麵和生命的賭注

圖片版權 TAIWAN COAST GUARD ADMINISTRATION Image caption 43歲的大陸男子8月9日以寶特瓶製成的浮具，帶上兩袋泡麵，從福建省漳州港泳渡至金門。

抱著用4個塑料瓶製成的浮具，帶上兩袋泡麵，今年43歲的中國大陸男子8月9日從福建省漳州港啟程泳渡台灣金門。8月10日一上岸，該名男子就遭台灣海巡署人員逮捕，移送法辦。

這是不到三周，在台灣金門發生的第三起偷渡案。據台灣學者分析，大部分偷渡到台灣的大陸人都是去尋找工作機會，隨著大陸經濟崛起，台灣誘因減少，加上有其他方式可以到台灣，因此游泳偷渡抵達台灣的大陸人，近年已減少至個位數。

但信息落差導致一些被社會遺忘及社會底層的大陸人，對台灣存有想像而嚮往到台灣生活，不惜冒生命危險，仍選擇游泳這種方式偷渡台灣。

為何偷渡台灣？

8月10日台灣金門岸巡隊接獲通報，在岸邊發現有不明物體載沉載浮，到現場後確認是名可疑人士，當天下午在其上岸地點查核該男子身份，是出生於中國安徽省，今年43歲的王姓大陸籍男子。

金門岸巡隊員發現該男子時，還查獲其身上4個空塑料瓶和2包印有大陸生產的泡麵等物品，該男子稱塑料瓶是喝可樂留下。他利用空塑料瓶泳渡至不知名島礁上休息，後來出發至金門烈嶼地區。

該男子沒有固定職業，自稱無意在大陸生活，才會從平時賴以為生的廢品堆中，找出材料自製劃槳，自行游泳偷渡至金門。目前金門當局已將他移送法辦。

圖片版權 TAIWAN COAST GUARD ADMINISTRATION Image caption 43歲的大陸男子8月9日從福建省漳州港泳渡至金門，遭台灣海巡署人員逮捕，移送法辦。

這名男子被捕的四天前，一名自稱在大陸被迫害的27歲山東男子因為想到台灣，帶著辣椒、泡麵和游泳圈，從廈門游泳7個多小時抵達金門。他稱辣椒可禦寒和上岸配飯吃。

另外，他還帶著衣服、吃飯的鋼盆和兩雙鞋子等簡單家當。台灣岸巡人員研判，該男子應該是想長期居住在台灣。而更早前，7月31日，則有大陸人從泉州石井鎮劃動力小艇到金門。

不到三周，就有三起類似的偷渡案件，台灣金門大學海洋與邊境管理系副教授兼系主任高瑞新BBC中文表示，近年兩岸交流密切，若真的要偷渡，很少有人會透過泳渡的方式從大陸到金門。高瑞新說：「若透過漁船、小三通或是赴台觀光偷渡，這種官方比較難查緝。」

高瑞新解釋，大部分從大陸游泳偷渡到台灣的人，都是內陸人士，缺乏資訊，對兩岸關係及台灣都不了解。過去曾擔任警察的高瑞新，也曾逮捕大陸籍偷渡人士。他說：「偷渡來台灣的人大部分都是要來工作。」

不過，高瑞新分析，隨著大陸經濟崛起，台灣誘因減少，加上有其他方式可以到台灣，因此游泳偷渡來台的大陸人數驟減。

中國七月公布2019年第二季度的經濟增長數據，雖然仍然有6.2%，卻是近30年來的最低水平。不過，若觀察過去40年的經濟增長曲線，幾乎難以找到一個國家像中國一樣，不僅增長率從未為負，還在絶大部分年份保持在高位。這意味著中國當代人幾乎沒有經歷過經濟停滯，更遑論衰退。

高瑞新進一步說明，2006年到2016年確認偷渡的案件，大部分是利用漁船或浮水的工具偷渡至台灣，這些人都是屬於生活困頓，希望赴金門找尋工作機會，甚至希望前往台灣，沒有集團操控。

從大陸偷渡至台灣人數

金門與大陸最近距離僅1.8公里。根據台灣官方資料，大陸偷渡至台灣的人數在2003年突破千人，達到歷年最高，共1299人。台灣海巡署稱是因為當年許多大陸女子非法到台灣從事色情行業，偷渡人數才會飆高。

高瑞新解釋，當年很多人都是透過」人蛇「偷渡集團，從大陸偷渡來台灣，所以每年偷渡人數都到達百人。不過2003年後，數字逐年下降，過去五年從大陸偷渡至台灣人數皆在10人以下，去年只有6人。

台灣移民署也曾向媒體表示，在兩岸交流頻繁且管道多元的情形下，雙方人民往來已正常化，因此偷渡情況已經減少。

台灣觀光局去年底指出，台灣從2008年全面開放大陸遊客赴台旅遊後，陸客人數已超過1300萬人次，11年來僅307人脫團；另外，前往台灣的653萬人次赴台自由行人數中，其中596人行蹤不明。

高瑞新提醒，雖然大陸偷渡到台灣的人數下降，但現在從東南亞偷渡赴台人數卻在增加。根據台灣移民署統計，2016年試辦泰國旅客免簽赴台第一年，逾期停留、冒用證件及非法工作等問題共有422人，第二年人數攀升至1542人，第三年違法人數已達1805人。

偷渡成功後截然不同的結果

根據台灣《入出國及移民法》，偷渡到台灣的外籍人士，可處3年以下有期徒刑、拘役或並課新台幣9萬元（約人民幣2萬元）以下的罰金。

台灣移民署指出，兩岸偷渡犯遣返作業，歷來皆由雙方主管部門，在紅十字會的見證下，依於1990年簽訂的《金門協議》，基於人道原則進行遣返作業。去年八月，就遣返4名偷渡赴台的大陸偷渡客，是近年來遣返人數最少的一次。

你的器材不支持播放多媒體材料 大陸男子靠塑膠瓶游泳偷渡至台灣

不過，台灣中正大學傳播學系訪問學者曾建元表示，台灣遵守《難民地位公約》的原則，如果可以提出證明，遣返會有政治迫害等，就能暫時留在台灣。但他指出，由於沒有難民相關法規，台灣通常會尋求第三國協助給予身份，目前仍以個案處理。

在2016年6月19日自行購買漁船並從大陸廈門開船偷渡到小金門的溫起鋒，至今仍滯留在台灣。這名異議人士因為在大陸從事民主運動，自稱護照遭到註銷、遭到政府監控，籌劃兩個月後，從江西到廈門，鋌而走險偷渡赴台。

圖片版權 MARK WAIN Image caption 溫起鋒花了人民幣近兩萬買了釣魚船以及發電機，從廈門港口出發偷渡到台灣。該紙箱是裝發電機的箱子。

溫起鋒對BBC中文透露：「當年他花了人民幣近兩萬，買了一艘釣魚船，凌晨從廈門港口出發。」首次開船就是偷渡到台灣。他表示，當時船隻一度遇到障礙物卡住，過程驚險，因為還要躲避大陸海防人員的巡邏。

今年33歲的溫起鋒，已在台灣滯留超過3年，至今未能取得身份，根據規定也不能工作，而且每15天必須到移民署報到。他期待台灣政府能協助他前往第三地，目前他也積極與英國及美國駐台單位聯繫，希望能得到庇護。

他說：「我不後悔偷渡，但是不能工作讓他覺得自己像是活死人。」

台灣中正大學傳播學系訪問學者曾建元表示，若到台灣要求政治庇護的人數增加，由於沒有法規可以依循，無疑增加基層公務員的工作量，因此他希望台灣政府能訂定相關規範，建立標凖的作業流程。

他對BBC中文說：「希望台灣政府能對滯留在台灣的人員提供幫助，滿足他們的生活所需。並呼籲當局改革審查制度，譬如誰來審查，標凖在哪裏等等。」

設立相關制度是否會導致大批人抵達台灣尋求庇護呢？對此，曾建元並不擔心，他認為設立制度使當局有標凖可以衡量，而不是讓赴台灣的人「進退兩難，浪費生命」。