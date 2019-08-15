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中國駐英國大使劉曉明15日舉行新聞發佈會表示，如果香港局勢進一步惡化，中央政府不會「袖手旁觀」。

由《逃犯條例》修訂案引發的香港「反送中」抗議已經持續兩個多月。

劉曉明形容，香港面臨「1997年主權移交以來最為嚴峻的形勢」；中國希望香港能夠「有序」結束目前的混亂，但同時，中國也已經為「最壞」的情形做好「充分的凖備」。

劉曉明說，如果香港局面進一步惡化到讓「香港特區政府失控」的地步，北京「有足夠的辦法、足夠的力量，迅速平息亂局」。

圖片版權 Getty Images Image caption 駐港解放軍演習操練

敦促外國勢力「立即停止干涉」

在倫敦市中心的中國大使館舉行的新聞發佈會上，劉曉明敦促外國勢力「立即停止干涉中國內政」。

同時他還提醒西方媒體不要繼續「誤導」、「火上澆油」，要「公正、客觀」地報道香港局勢。

圖片版權 Reuters Image caption 中國駐英大使劉曉明警告稱北京不會「袖手旁觀」

此前，北京已經多次高調譴責抗議示威活動，且措辭日漸嚴厲。

7月29日，港澳辦發言人楊光說，「香港近期事態的演變，特別是少數激進分子實施的暴力活動......也嚴重觸碰了'一國兩制'的原則底線，絶對不能容忍。」

8月12日，中國國務院港澳事務辦公室稱，香港示威者行為「已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」。

面對香港局勢沒有趨向平息跡象的現狀，外界開始預測，北京是否會失去耐心、採取更多直接干預的行動呢？就連曾經難以想像的北京武力干預，如今也已成為倍受關注的選項之一。

北京釋放清楚信號

在倫敦的新聞發佈會上，劉曉明大使並未就中國「足夠的辦法」具體包括哪些作出更多詳細解釋，也沒有明確回答記者有關北京干預時間線的提問。

不過，分析認為，劉曉明在倫敦發出的信號很清楚：中國不會坐視香港混亂，中國一定會干預。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港多次爆發大規模集會遊行

劉曉明大使還在記者會期間播放了近期有香港示威者的行動嚴重干擾破壞秩序、治安和民生的視頻。

長期以來，香港是國世界知名的貿易、金融中心。中國說，持續的動亂必將破壞香港在國際間的聲譽，破壞香港的經濟遠景。

借用劉曉明在今天記者會上的一句話，那就是「治則興，亂者衰」。

有分析人士指出，若中國武力干預香港，對香港和中國的形像都會有負面影響。