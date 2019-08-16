圖片版權 AFP Image caption 法國「蜘蛛俠」掛橫額，傳達對中國和香港的信息

香港「反送中」抗議示威不斷升級，有法國「蜘蛛俠」之稱的攀爬者阿蘭·羅伯特（Alain Robert）爬上香港一座摩天大樓，掛上橫額呼籲和平。

羅伯特在周五（8月16日）早上攀爬長江中心，掛上印有中國國旗、香港特區區旗、以及握手圖案的橫額。

幾個月以來，香港示威活動頻繁發生警方與示威者之間的暴力衝突事件。

現年五十七歲的羅伯特曾多次徒手攀爬世界知名的高層建築。他表示，自己的行動是「迫切的和平訴求。」

羅伯特發佈新聞稿稱：「或許我的舉動可以讓（局勢）降溫，也許換來一個微笑。無論如何，這是我的願望。」

正如他此前多次攀爬經歷，羅伯特這一次也沒有運用任何繩索或套具。

圖片版權 AFP Image caption 羅伯特多次攀爬香港的摩天大樓，他在去年遭香港法院裁定禁爬香港高樓一年。

羅伯特說，他想通過在長江中心懸掛橫額，傳達這一信息：「迫切的和平訴求，呼籲香港民眾和政府協商。」

他的行為在網上引起了不同回應。

居於澳大利亞的華裔異見藝術家巴丟草在推特上向羅伯特發問：「你真的想要和屠夫與獨裁者握手嗎？」

你的器材不支持播放多媒體材料 華裔異見藝術家巴丟草和他的作品

通常情況下，羅伯特攀爬高樓並未事先取得許可。

他曾多次攀登香港的建築物，包括長江中心。

2018年8月，他被香港法院裁定禁止在365天內再次攀爬香港高樓，但目前尚不清楚該禁令是否已經過期。

今年早些時候，他在菲律賓首都馬尼拉攀爬一座47層的高塔，遭到當地警方逮捕。

羅伯特還曾經攀爬過世界最高建築——杜拜的哈利法塔（ Burj Khalifa），還有馬來西亞雙峰塔，台北101大廈，以及倫敦蒼鷺大廈。

圖片版權 AFP Image caption 長江中心位於香港市區中心。

今年三月起，香港因《逃犯條例》修訂爭議，觸發多次大規模遊行示威，該修訂案將允許將犯罪嫌疑人移送至中國大陸。

批評人士警告說，該修訂案可能會削弱該香港的法治與自由，並可能被中央政府用於壓制持異見者。

遊行示威活動逐步升級，抗議者從要求撤回條例，擴展到五大訴求，其中包括要求香港公民享有充分民主權利和成立獨立委員會調查警察暴力。

你的器材不支持播放多媒體材料 付國豪事件：香港機場示威者「公審」大陸男子的來龍去脈

法國 「蜘蛛俠」攀爬的長江中心是香港首富，億萬富翁李嘉誠所擁有。

李嘉誠周五在多份報章刊登廣告，敦促要停止過去幾周發生的暴力事件。

他呼籲人們「愛中國、愛香港、愛自己、愛自由、愛包容、愛法治，」以及「黃台之瓜，何堪再摘。」

除了刊登廣告，李嘉誠還發表聲明說，他相信香港的繁榮有賴「一國兩制」的基本原則。香港這一前英國殖民地擁有與大陸不同的權利且司法獨立。

他還表示，「年輕人給政府的聲音和訊息震耳欲聾。」