《你問我答》：香港示威，你最關注什麼問題？
- 2019年 8月 16日
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今年6月以來，香港因特區政府建議修訂《逃犯條例》爆發多場示威。在此期間，政府與警察對示威的處理方式引發民眾不滿，對峙不斷升級。
而北京與香港政府對示威者的態度也愈發強硬。截至8月16日，警方已逮捕700餘人，檢控超過100人。中國政府稱，香港示威者已經出現「恐怖主義苗頭」。
對於香港持續兩個多月的「反送中」風波，你最關注什麼問題？最感興趣的話題又是什麼？
歡迎參加BBC中文的《你問我答》，用下表在東八區時間8月21日（星期三）晚12點前提交您最關注、最感興趣的話題，我們將選出一些熱門話題作答。