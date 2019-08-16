《你問我答》：香港示威，你最關注什麼問題？

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今年6月以來，香港因特區政府建議修訂《逃犯條例》爆發多場示威。在此期間，政府與警察對示威的處理方式引發民眾不滿，對峙不斷升級。

而北京與香港政府對示威者的態度也愈發強硬。截至8月16日，警方已逮捕700餘人，檢控超過100人。中國政府稱，香港示威者已經出現「恐怖主義苗頭」。

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