李嘉誠登報談香港局勢：「黃台之瓜」論引起多方解讀

圖片版權 AFP Image caption 89歲的香港富豪李嘉誠（右）去年退休。長和集團主席一職將由其子李澤鉅（左）接任。

香港近月有關《逃犯條例》修訂引發的示威浪潮持續。多間大型香港公司和地產發展商先後在當地報章刊登廣告，讉責示威者的暴力。其中，退休商人李嘉誠周五（8月16日）在多份報章刊登廣告，同樣呼籲要停止暴力，卻引起外界不同解讀。

其中一款廣告以「一個香港市民李嘉誠」作為下款，寫著：「黃台之瓜，何堪再摘」。

另外一款廣告寫有「最好的因可成最壞的果」，圖中有表示「禁止暴力」的插圖，頂端印上「最好的因，可成最壞的果」字樣，中間兩邊寫著「愛中國、愛香港、愛自己、愛自由、愛包容、愛法治」等字眼。廣告同樣以「一個香港市民李嘉誠」作為下款。

一些網絡評論留意到，把這數句話最尾的字拼起來，就形成這句句子：「因果由國，容港治己，義憤民誠」。但網絡同時流傳另外一種解讀方法，把每個句子最後兩個字串連起來，句子變成：自由中國、包容香港、法治自己。

至於「黃台之瓜，何堪再摘」，李嘉誠在2016年旺角騷亂之後也曾經說過這句話，當時用來勸戒港人即使對政府有不滿，也應從香港大局利益出發，不要傷害香港。但香港媒體留意到這句話出自唐代《黃台瓜辭》，勸告武則天不要把自己的子女趕盡殺絶，認為受眾可能是特首林鄭月娥。

Image caption 李嘉誠在報章刊登廣告：黃台之瓜，何堪再摘。

Image caption 但廣告引起不同的解讀。

長和拒絶評論

李嘉誠去年退休後，仍然擔任長江和記實業資深顧問。長和以書面回應BBC中文查詢時說，李嘉誠認為香港年輕人給政府的聲音和訊息「震耳欲聾」，政府也在盡力研究解決方案。李嘉誠又認為投資青年就是投資未來，但希望青年「不要讓今天的激情成為明天的遺憾」。

BBC中文就兩種解讀方式向長和查詢，對方回應指「沒有評論」。

中國網友周五早上利用「李嘉誠發聲」為微博標籤，討論這些廣告，成為最熱門話題。留言大多批評廣告內容模梭兩可，「兩頭都不得罪」，形容這種做法「火上澆油」。部份讚賞廣告的留言認為，批評者不應用「自己那點小格局去惡意揣摩別人」。

但是廣告被認為是「藏尾詩」後，「李嘉誠發聲」標籤被微博封鎖，無法搜索。

Image caption 李嘉誠發聲在微博上成為敏感標籤，無法搜索。

「止暴制亂，恢復秩序」

香港特首林鄭月娥建議修訂《逃犯條例》初時，商界大多抱有保留態度，主要是因為不信任中國大陸的司法制度，不希望被引渡到當地法庭受審。林鄭月娥之後修改建議，把逃稅等一些與商業有關的罪行剔出可引渡的範圍。

她6月宣佈暫緩修例，但並未能停止示威浪潮，示威者要求她要正式撤回修例，無條件釋放所有因為參加示威被捕的人，示威行動更多次演變成嚴重警民衝突，造成多人受傷，至今最少700人被捕。

一些示威者一度在香港機場發起示威，癱瘓機場，令多班航班取消。

連串示威已經開始對香港旅遊及零售業等造成影響，未來可能會陷入衰退，香港政府推出191億港元紓困措施。

商界對示威升級表達憂慮，多個地產商、香港總商會、美國商會等也發聲明譴責暴力示威升級，但香港總商會亦發過聲明，要求政府聽從民意，撤回條例及成立獨立委員會調查警民衝突。

你的器材不支持播放多媒體材料 付國豪事件：香港機場示威者「公審」大陸男子的來龍去脈

港澳辦主任張曉明8月7日在深圳召開座談會，與數百名香港建制派代表見面。張曉明說「止暴制亂，恢復秩序」是香港「壓倒一切的任務」，而「愛國愛港力量要發揮維護香港繁榮穩定的中流砥柱的作用」。

觀察人士認為，這次座談會其中一個主要目的，是團結建制派，令商界歸隊。

多個香港建制派團體和香港公司在張曉明的座談會後，先後在報章刊登廣告表達對香港政府的支持，包括多個親中商會。

多間公司及商會，包括英資公司怡和在《大公報》刊登廣告，指出暴力行為嚴重擾亂社會秩序，為香港帶來「不可估量的損失」。