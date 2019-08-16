圖片版權 xinhua Image caption 澳大利亞戰略研究報告就未來戰爭中俄羅斯和中國有能力製造太空的「珍珠港事件」

澳大利亞戰略政策研究所周四（8月15日）公布報告警告說，如果中國或俄羅斯在太空發動珍珠港式的突襲，會令美國及其盟友喪失偵察能力，進而使地面軍事能力癱瘓。

澳大利亞《廣告報》報道說，在太空這個新的戰爭領域，西方的敵人能夠讓他們的軍隊「聽不到，變遲鈍和看不見」。報道描述了真發生「星球大戰」時的可怕前景——互聯網停頓，影視網站停止，GPS定位失靈，自動提款機不工作，金融市場崩潰。

太空戰會導致電話不響，燈光熄滅，軍艦駛去導航能力，無法監視敵人，聯絡通訊手段失靈。報道說，題為「澳大利亞國防力量和太空競爭」的報告通過描述一旦中國和俄羅斯決定打太空戰，會出現什麼形勢，對澳大利亞政府提出警示。

對衛星「軟殺傷」

澳大利亞戰略政策研究所的防務分析專家警告，太空被武器化，如果敵方決定攻擊衛星，澳大利亞的防衛能力會受到破壞。防務分析人員戴維斯警告說，在常規戰爭開始前或開始時，敵方可能針對我們的太空裝置發動攻擊 。

圖片版權 Getty Images Image caption 1941年12月7日上午日本海軍遠程突襲，攻擊夏威夷珍珠港的美國海軍基地，造成大量美軍傷亡。

從地面或空中發射的反衛星武器能夠摧毀衛星。一枚導彈只能擊穿一個衛星。但存在「軟殺傷」的可能性，「即通過高科技手段，諸如干擾和欺騙擾亂，激光，甚至黑客攻擊擾亂衛星的上行和下行」。

讓衛星失效的手段很多，比如阻擋信息流通，或輸入虛假信息，干擾或致盲衛星，或者發動黑客攻擊。

因為軍艦和潛艇都依賴GPS定位導航，因此太空戰的威脅很大。澳洲媒體報道說，現在的海軍軍官正在學習如何利用星星導航，或利用諸如六分儀這樣的老式航海儀器，以防萬一。如果在大西洋中間的時候通訊癱瘓了，就只能依賴觀察星星導航了。

「凱斯勒現象」

報道指出，如果空間戰開始，我們的衛星聯繫會中斷，軍隊可能喪失逼近偵查敵軍的能力。如果空間軌道發生混戰，衛星被摧毀，就可能產生更大的問題。軌道上高速飛行的碎片彼此撞擊，產生更多更小的碎片。

專家警告那樣就會產生所謂的凱斯勒現象（Kessler Syndrome），即在近地軌道的碎片密度增加，而且彼此碰撞後產生更多碎片，這個不斷撞擊的過程導致地球被一層密集的太空垃圾覆蓋。

澳洲媒體報道說，凱斯勒現象已經並非完全是猜測。2016年的澳洲國防白皮書認定凱斯勒現象已經成為嚴重的風險。

美國媒體曾指2013年撞擊損壞俄羅斯科研衛星的碎片來自2007年中國進行反衛星武器試驗造成的碎片。不過後來美國軍方做出澄清，否認了報道的說法。

圖片版權 EPA Image caption 報道說，澳大利亞海軍軍官正在學習如何利用星星導航，或利用諸如六分儀這樣的老式航海儀器，以防萬一。如果在大西洋中間的時候通訊癱瘓了，就只能依賴星星導航了。

「太空珍珠港」

戴維斯博士說，雖然太空像海洋和網絡空間一樣是全球的「公地」，但太空並不是能免受地緣政治對抗和衝突影響的平靜避風港。他認為「太空自從1960年代初太空時代開始以來就被軍事化了，衛星被用來為地面軍事行動提供廣泛的支持，如核指揮和控制。」

他在報告中引用了中國人民解放軍戰略家的話：「對中國來說，太空被認定為新的重心，誰能主宰軍事化的太空，誰就是戰場的主宰；誰有太空優勢，誰就有先發制人的能力。」

報告還說，「中國正在發展提前或在戰爭初期迅速攻擊美國和盟國（包括澳大利亞）關鍵太空設施的能力，這已經構成類似'太空珍珠港事件'的風險，讓美國及其盟友變聾，失去知覺，變瞎。」

美國負責軍備控制事務的助理國務卿波布萊特指責莫斯科和北京試圖搞太空軍事化。今年3月她在日內瓦會談中說，俄羅斯「已經炫耀開發和製造了廣泛系列的太空攻擊能力」，指責俄羅斯正研發能夠致盲或損壞衛星「的激光武器。

今年初中國探測器登陸月球背面，被許多西方評論說成是中國地緣政治雄心在太空的表現。美國官員指責俄羅斯和中國正努力研發反衛星武器和激光武器。與此同時，中國和俄羅斯也指責美國挑起新太空軍備競賽，破壞全球戰略穩定。