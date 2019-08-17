劉亦菲陷香港示威風波：微博撐警引推特網友抵制《花木蘭》
香港示威風波不斷擴散到各個領域。近日美籍華人演員劉亦菲聲援香港警察，使她主演的迪士尼電影《花木蘭》遭到抵制。
8月14日，劉亦菲在微博轉發《人民日報》貼文與話題「#我也支持香港警察#」，並附上心形與加油表情符號。
這條微博為她收獲超過10萬個讚好，但在中國網絡防火牆外，推特上有眾多網友開始發起話題「#BoycottMulan」（抵制花木蘭）。
劉亦菲轉發的貼文包括一張圖片，圖中字句為環球網記者付國豪在機場被困時所說的話，「我支持香港警察，你們可以打我了」，同時用英文寫道「What a shame for Hong Kong」。一些中國媒體將這句話翻譯為「香港之恥」。
香港因特區政府建議修訂《逃犯條例》已經連續進行11周示威。期間香港警方與示威者之間爆發多場衝突，聯合國及多個人權組織指責警方對應方式粗暴，中國國務院港澳事物辦公室則稱，示威已出現「恐怖主義苗頭」。
推特上有網友表示，劉亦菲此舉是在支持警察使用暴力，並指她作為歸化美國公民本身享有多項自由權利，且能接觸到不經審查的信息，卻依然對民主示威者甚少同情。
這種行為也引起微博網友熱議。有網友稱，「西方不是言論自由嗎？她發表意見有什麼不對？」「沒事，我們可以為她撐票房。」
截至記者發稿，劉亦菲與迪士尼方面沒有針對推特網友行為作出回應。15日劉亦菲在微博發表貼文，「不是志同道合，那就好聚好散」，她在評論中解釋稱，貼文針對的是工作「正常人員流動」。
引發香港示威浪潮的《逃犯條例》修訂工作已被暫時擱置，香港特首林鄭月娥稱相關程序已「壽終正寢」，但香港示威仍在繼續。示威者要求港府正式從立法會撤回修例草案，針對警方執法方式成立獨立調查委員會，並提出實現香港《基本法》中承諾的「雙普選」等更多民主訴求。