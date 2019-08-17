圖片版權 Getty Images Image caption 劉亦菲的微博帖文為她主演的迪士尼電影《花木蘭》在推特上招致抵制。

香港示威風波不斷擴散到各個領域。近日美籍華人演員劉亦菲聲援香港警察，使她主演的迪士尼電影《花木蘭》遭到抵制。

8月14日，劉亦菲在微博轉發《人民日報》貼文與話題「#我也支持香港警察#」，並附上心形與加油表情符號。

這條微博為她收獲超過10萬個讚好，但在中國網絡防火牆外，推特上有眾多網友開始發起話題「#BoycottMulan」（抵制花木蘭）。

劉亦菲轉發的貼文包括一張圖片，圖中字句為環球網記者付國豪在機場被困時所說的話，「我支持香港警察，你們可以打我了」，同時用英文寫道「What a shame for Hong Kong」。一些中國媒體將這句話翻譯為「香港之恥」。

圖片版權 Disney Image caption 新版《花木蘭》劍指中國市場。

香港因特區政府建議修訂《逃犯條例》已經連續進行11周示威。期間香港警方與示威者之間爆發多場衝突，聯合國及多個人權組織指責警方對應方式粗暴，中國國務院港澳事物辦公室則稱，示威已出現「恐怖主義苗頭」。

推特上有網友表示，劉亦菲此舉是在支持警察使用暴力，並指她作為歸化美國公民本身享有多項自由權利，且能接觸到不經審查的信息，卻依然對民主示威者甚少同情。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @hk_louise Liu supports HK police who use excessive violence to suppress the democratic movements here and call protestors cockroaches.



But she enjoys the freedom and democracy as an American citizen. How ironic.

#BoycottMulan pic.twitter.com/TXB2rYa7KW — hk_louise (@hk_louise) 2019年8月17日

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @foolery_s #BoycottMulan how tone deaf do you have to be to support police brutality when you just filmed a character who is supposed to stand against oppression in its raw form? Pound sand. pic.twitter.com/Ug8pfh3JPN — Tom S. Foolery (@foolery_s) 2019年8月16日

圖片版權 Weibo

這種行為也引起微博網友熱議。有網友稱，「西方不是言論自由嗎？她發表意見有什麼不對？」「沒事，我們可以為她撐票房。」

截至記者發稿，劉亦菲與迪士尼方面沒有針對推特網友行為作出回應。15日劉亦菲在微博發表貼文，「不是志同道合，那就好聚好散」，她在評論中解釋稱，貼文針對的是工作「正常人員流動」。

引發香港示威浪潮的《逃犯條例》修訂工作已被暫時擱置，香港特首林鄭月娥稱相關程序已「壽終正寢」，但香港示威仍在繼續。示威者要求港府正式從立法會撤回修例草案，針對警方執法方式成立獨立調查委員會，並提出實現香港《基本法》中承諾的「雙普選」等更多民主訴求。