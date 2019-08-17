南海危局：美國對台出售戰機挑戰中國控制南海

圖片版權 xinhua Image caption 中國先進的055型導彈驅逐艦已經在去年交付使用。

中國海軍在東京灣的演習正在進行，軍事觀察員說，解放軍在東京灣進行的演習主要是測試新戰艦和武器。不過中國加強對南海軍事控制的努力受到美國的新挑戰。中國外交部對此發出強烈警告說，美國要為此次軍售承擔全部後果。

中國海軍演習從8月9日在東京灣的三個海域進行，預計18日結束。演習期間中國海軍在周二在西沙群島附近還進行了為期三天的訓練。

演習在中越兩國在南海對峙緊張的情況下進行。中國的海洋測量船進入萬安灘附近海域引起越南抗議。越南認為萬安灘附近資源豐富的海域是越南的專屬經濟區。

與此同時，美國特朗普政府已經決定向台灣出售66架F-16戰機，影響到中國在南海的軍事控制。這是自1992年以來美國首次對台大規模出售先進戰鬥機。1992年老布什政府曾宣佈向台灣出售150架戰鬥機。

測試新武器

報告分析家認為河內不會做出強烈反應，越南同北京在該海域已經達成了協議。《南華早報》引述香港的軍事分析家宋忠平的話說，雖然演習在靠近越南水域進行，但他認為越南不會對最近的演習表達強烈反對。

圖片版權 xinhua Image caption 中國從未放棄使用武力解決台灣問題。圖為中國軍隊在福建省漳州進行登陸演習。

「中國和越南在2000年已經達成海上劃界協議，解決了在東京灣的領土爭端」，宋忠平因此說「越南不會現在（就此）指責中國。」

在北京的軍事觀察員周晨明說，在東京灣和西沙群島的演習是解放軍測試新艦艇和新武器的例行演習，「所有的新艦艇和武器都需要在熱帶水域進行測試，需要經常參加聯合演習，特別是大規模演習。」

《南華早報》報道說，中國先進的054D導彈驅逐艦和下一代的055型驅逐艦，以及071兩棲攻擊艦已經在去年交付使用。

報道還說，到6月的時候，中國已經下水了8艘071型艦艇，其中4艘已經被部署到南海艦隊。南海艦隊對中國控制南海發揮關鍵作用。

美國的挑戰

英國媒體報道說，美國政府決定向台灣出售價值達80億美元的戰鬥機，此舉會嚴重威脅到中國在南海的主宰。

圖片版權 AFP Image caption 英國媒體報道說，美國政府決定向台灣出售價值達80億美元的戰鬥機，此舉會嚴重威脅到中國在南海的主宰。

英國《每日快報》記者麥克洛克林說，在習近平時期中國依照所謂「九段線」加強對南海的主權申索和控制。美國為了遏制中國的南海戰略，特朗普批准美艦穿越南海巡航，同意向台灣出售新型戰機。

這次美國對台出售66架F-16戰鬥機將進一步加劇北京和華盛頓的緊張關係。目前美國和中國正處於不斷升級的貿易對抗中。

在香港持續發生抗議和動蕩的時候，美國強烈主張遏制中國的參議員魯比奧對美國對台軍售大加讚揚。他說戰機軍售是「支持台灣自衛努力」中關鍵的措施。

他還說，中國政府和共產黨正努力把整個地區置於其專制影響下，因此美國繼續促進同民主伙伴台灣的戰略關係就變得至關重要，美國需要定期持續地向台灣提供支持。

中國外交部發言人華春瑩發表聲明說，中國敦促美國充分認識到相關問題的高度敏感性和危害性，要美國遵守一個中國的原則和中美三個聯合公報規定，不要對台出售F-16戰鬥機，停止對台軍售，停止同台灣的軍事聯繫。

華春瑩警告說，「中國將要作出強烈反應，美國必須要承擔全部後果。」